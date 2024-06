Junho deste ano tem o maior número de focos de incêndio no Estado em 26 anos

Queimada flagrada pela reportagem em terreno de Campo Grande; o fim de semana deverá ser de calor na Capital, com máxima de 31°C - Gerson Oliveira / Correio do Estado

O número de focos de incêndio cresceu muito em Mato Grosso do Sul em junho antes mesmo da chegada da época corriqueira das queimadas. O aumento foi tamanho a ponto de ser o maior índice de casos para o período dos últimos 26 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Este mês são 2.049 focos de calor em Mato Grosso do Sul. Desde 1998, no mesmo período, o maior número do tipo registrado no Estado havia sido de 557, em 2005.

Comparando os focos de fogo deste mês aos registros de maio, o aumento indicado pelo monitoramento do Programa Queimadas do Inpe é de 578,4%, passando de 302 para 2.049, com 246 focos ativos detectados.

Em comparação com o segundo maior valor para junho da série histórica do Inpe, que foi em 2005, o registro deste ano é 267,8% maior que os 557 focos daquele ano.

Apesar do quantitativo de focos ser, em sua maioria, na região pantaneira – onde o fogo também bateu recorde neste ano, de acordo com o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, coronel Adriano Noleto Rampazo –, a atenção da corporação também passa por outros municípios do Estado que apresentam aumento no número de ocorrências de incêndio.

“Os focos maiores estão perto de Corumbá, em uma região próxima à BR-262, mas nós monitoramos o Estado todo. Recentemente, um foco de incêndio de menos intensidade ocorreu em Ivinhema e conseguimos controlá-lo”, explicou.

De acordo com o subcomandante, não era esperado que neste mês o número de focos de incêndio fosse tão grande no Estado. “Não era para esses incêndios ocorrerem neste momento, por mais que a previsão no ano era de seca extrema. Mas não era esperado o aumento de incêndios neste mês”, disse.

Conforme análise do monitoramento do Programa Queimadas, novembro de 2023, por exemplo, apresentou o maior número de focos de incêndio no Estado, com 1.815 ocorrências. De 2019 até 2021, os dados mostram que, de agosto até outubro desse período, os registros chegaram em quantitativos que ultrapassam 2 mil focos – o que demonstra a tendência de crescimento dos focos de incêndio no decorrer do segundo semestre.

OCORRÊNCIAS

Um exemplo disso foi visto em Campo Grande, na quarta-feira, quando dois grandes incêndios urbanos ocorreram na Capital – um em fábrica de refrigerantes e outro em uma borracharia.

A fábrica de refrigerantes da Frutilla pegou fogo na manhã de quinta-feira, pouco mais de sete meses depois de um incêndio de grandes proporções atingir o mesmo local no dia 8/11/2023.

Na quinta, o fogo ficou fora de controla até o começo da tarde. O imóvel, localizado às margens do anel viário, entre as saídas para São Paulo e Sidrolândia, é utilizado como depósito de um grande volume de material reciclável.

O outro caso – que coincidentemente ocorreu no mesmo dia – foi em uma borracharia localizada na Av. Mascarenhas de Moraes. O local foi atingido por um incêndio de grandes proporções durante a noite.

A borracharia, que fica no Bairro Coronel Antonino, estava fechada quando o fogo começou, e logo as chamas se alastraram. Em função da queima de pneus, uma espessa fumaça preta pôde ser vista de longe. Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local e trabalharam no combate ao fogo.

Já um terceiro incêndio – dessa vez ocorrido nesta sexta-feira – atingiu um caminhão guincho que trabalhava na construção de um barracão próximo à BR-163, no Bairro Portal do Sol, em Campo Grande.

QUALIDADE DO AR

As queimadas também são favorecidas pela situação climática atual. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), na quinta, a umidade do ar na Capital chegou

a 19% – o que é considerada baixíssima para a saúde humana.

Com tantos incêndios urbanos em Campo Grande ocorrendo nos últimos dias, o professor e coordenador do projeto QualiAr da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Widinei Alves Fernandes, informou ao Correio do Estado, que a tendência nos próximos dias é da qualidade do ar piorar na Capital.

“Aqui em Campo Grande está tendo alguns focos de incêndio e, até o momento, a qualidade do ar está qualificada como boa. Porém, com o aumento dos incêndios, a concentração de material particulado

na atmosfera tem a tendência de piorar a qualidade do ar nos próximos dias, porque estamos a muitos dias sem chuvas e essas partículas da fumaça ficam na atmosfera por muito tempo, concentrando as partículas

no ar”, declarou Fernandes.

Conforme dados aferidos pela estação de monitoramento da qualidade do ar, a última chuva significativa em Campo Grande ocorreu em 24 de maio, com 23 mm registrados. Já a última precipitação acima dos 30 mm foi no dia 21 de abril. Ou seja, há mais de dois meses a Capital não vê chuvas com grandes acúmulos.

De acordo com o Cemtec-MS, as condições meteorológicas previstas para os próximos dias e a situação climática atual “são extremamente favoráveis para ocorrência dos incêndios florestais. Nesse sentido, é muito importante que a população evite a ignição, não colocando fogo em nenhuma hipótese”.

Saiba

Até domingo, o Cemtec-MS indica que o Estado deve ter temperatura variando entre 16°C no sul e 36°C no Pantanal e no sudoeste.

