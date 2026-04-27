Justiça condena há 4 anos de prisão homem que atacou corredora no Parque dos Poderes

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A Justiça de Mato Grosso do Sul condenou Gleindon Barbosa da Silva a 4 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de tentativa de estupro contra uma mulher que praticava corrida no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A sentença foi publicada no Diário da Justiça nesta segunda-feira (27) e encerra o processo referente ao caso ocorrido no fim de 2025.

De acordo com os autos, o crime aconteceu na manhã do dia 26 de novembro, enquanto a vítima realizava seu treino habitual nas imediações de uma das rotatórias do parque, na região que conecta a Avenida do Poeta à Avenida Desembargador José Nunes da Cunha. O local é conhecido pela grande circulação de esportistas, especialmente no início do dia.

Em depoimento à polícia, a mulher relatou que percebeu a presença de um homem à sua frente, que aparentava falar ao celular, comportamento que inicialmente não levantou suspeitas. No entanto, a situação mudou rapidamente no momento em que ela passou por ele.

Segundo a vítima, o homem a agarrou de forma brusca pelos braços, apalpou seus seios e ordenou que ela permanecesse em silêncio.

Ainda conforme o relato, o agressor simulava estar armado ao manter um volume sob a camisa, estratégia que teria sido utilizada para intimidá-la e impedir qualquer reação imediata.

Durante a abordagem, o autor tentou arrastar a vítima para uma área de mata nas proximidades da via. Apesar da violência e da ameaça implícita, a mulher conseguiu reagir, se desvencilhar e fugir do agressor. Em estado de choque, ela correu até encontrar um casal que passava pelo local e pediu ajuda.

A rápida mobilização após o pedido de socorro contribuiu para que o suspeito fosse localizado e preso pouco tempo depois do crime. Ele foi encaminhado às autoridades e permaneceu à disposição da Justiça durante o andamento do processo.

Na decisão, a Justiça considerou os depoimentos colhidos ao longo da investigação, incluindo o relato consistente da vítima, além de outros elementos que comprovaram a materialidade e a autoria do crime.

A conduta do réu foi enquadrada como tentativa de estupro, uma vez que a ação foi interrompida antes de sua consumação.

O caso gerou repercussão à época, especialmente por ter ocorrido em um dos principais espaços públicos de lazer e prática esportiva da Capital. O episódio também reacendeu o debate sobre segurança em locais abertos e a vulnerabilidade de mulheres durante atividades cotidianas, como caminhadas e corridas.

Com a condenação, Gleindon Barbosa da Silva deverá cumprir pena de reclusão em regime a ser definido pela Justiça, conforme os critérios legais. Ainda cabe recurso da decisão.

A sentença reforça o entendimento do Judiciário quanto à gravidade de crimes dessa natureza e à importância da responsabilização penal em casos de violência contra a mulher, mesmo quando a consumação do ato é impedida pela reação da vítima.