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Justiça condena homem a pagar R$ 10 mil por divulgar imagens íntimas de ex-companheiro

Após o término da relação, réu passou a ameaçar a vítima com a exposição de fotografias íntimas e chegou a criar um perfil falso em rede social

Alison Silva

Alison Silva

12/06/2026 - 17h30
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A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve, por unanimidade, a condenação de um homem ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais em razão da divulgação e ameaça de divulgação de imagens íntimas de seu ex-companheiro após o fim do relacionamento. O colegiado negou o recurso apresentados por ambas as partes e confirmou integralmente a sentença da 2ª Vara da comarca de Coxim.

Segundo os autos, após o término da relação, o réu passou a ameaçar a vítima com a exposição de fotografias íntimas e chegou a criar um perfil falso em rede social para publicar o conteúdo, imagens também encaminhadas a familiares e pessoas próximas do homem exposto, o que inclui sua esposa e enteado.

Ao recorrer, da sentença proferida anteriormente, ele pediu a majoração da indenização para valor equivalente a 30 salários mínimos, enquanto o réu sustentou que a inexistência de provas suficientes para comprovar que ele criou o perfil falso e divulgou as imagens.

Relatora do processo, a juíza Cíntia Xavier Letteriello rejeitou todas as preliminares levantadas pela defesa. O voto destacou que a produção de perícia técnica não era indispensável para o julgamento, uma vez, segundo os autos, o conjunto probatório formado por "mensagens, áudios, fotografias, registros de rede social e demais documentos foi considerado suficiente para comprovar os fatos".

No mérito, a relatora enfatizou que o consentimento para a produção de imagens íntimas durante um relacionamento afetivo não autoriza sua posterior divulgação ou ameaça de divulgação após o término da relação. Segundo ela, a exposição indevida de conteúdo íntimo configura violação aos direitos da personalidade, especialmente à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.

Para o colegiado, a utilização de imagens íntimas como forma de constrangimento ou retaliação representa grave ofensa à dignidade da pessoa humana e gera dano moral presumido, dispensando prova específica do sofrimento causado à vítima.

Quanto ao valor da indenização, a Câmara entendeu que os R$ 10 mil fixados na sentença atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficientes para compensar o dano sofrido.

É SEGURA!

Sesau alerta para 'fake news' envolvendo vacina da dengue

A Secretaria Municipal reforça que a vacina oferecida para crianças e adolescentes até 14 anos não é a mesma vacina suspensa pela Anvisa e que continua disponível nas unidades de saúde

12/06/2026 16h30

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A vacina contra dengue aplicada em crianças e adolescentes é segura e não foi suspensa

A vacina contra dengue aplicada em crianças e adolescentes é segura e não foi suspensa FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Diante da suspensão temporária da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, voltou a gerar debates nas redes sociais e rodas de conversa sobre a eficácia da vacina nacional. 

Diante da disseminação de "fake news" e dúvidas da população, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) reafirmou que a vacina contra a doença, ofertada pelo Sistema Único de Saúde, em Campo Grande, é segura e continua disponível, já que não foi afetada pela medida anunciada pelo Ministério da Saúde. 

Segundo a Sesau, a vacina aplicada na Capital destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos contra a dengue é a Qdenga. O imunizante desenvolvido pelo Butantan era voltado apenas aos profissionais de saúde. 

O alerta das autoridades de saúde é para que a população não deixe de se imunizar por influência de notícias falsas, já que a vacinação é uma das principais formas de proteção a doenças. 

“A disseminação de informações falsas pode gerar medo e insegurança na população, reduzindo a procura pela vacinação. Como consequência, aumenta o número de pessoas suscetíveis às doenças, favorecendo a ocorrência de surtos, internações e óbitos evitáveis”, destaca a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo.

A vacina contra dengue aplicada em crianças e adolescentes é segura e não foi suspensaImunizante aplicado em crianças e adolescentes é a Qdenga / Foto: Gerson Oliveira - Correio do Estado

A medida preventiva de suspensão temporária da aplicação da vacina do Butantan foi adotada em consenso com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária quando foram registrados casos de reação severa e duas mortes foram para investigação.

No entanto, a Sesau reforça que "as duas vacinas são distintas e não interfere na imunização do público infantil e adolescente". 

A vacina Qdenga ainda continua disponível para o público alvo e está sendo aplicada normalmente nas unidades de saúde de Campo Grande. 

Baixa adesão

Mesmo disponível de forma gratuita nas Unidades de Saúde da Família, a cobertura vacinal contra a dengue continua baixa na Capital e longe da meta. 

Para o Ministério da Saúde, o ideal é que 90% das crianças e adolescentes até 14 anos estejam imunizados contra a doença. No entanto, a meta atingida até agora é de aproximadamente 40,4%. 

Isso quer dizer que foram aplicadas 43.617 primeiras doses e 24.663 segundas doses. Como o esquema vacinal é concluído somente após a aplicação da segunda aplicação, cerca de 24,7 mil adolescentes dos 61 mil de Campo Grande estão imunizados. 

Mesmo assim, Campo Grande apresenta um cenário considerado positivo em relação à dengue, não registrando óbitos nem casos graves da doença até o momento.

De acordo com a Vigilância em Saúde, das cerca de mil notificações, menos de 50 tiveram confirmação da doença. Além disso, a Capital não registra uma epidemia de dengue há seis anos, rompendo um ciclo histórico onde surtos aconteciam a cada três anos. 

E quem recebeu a vacina do Butantan

A orientação da Vigilância em Saúde é que as pessoas vacinadas há mais de 21 dias que não tiveram reação, fiquem tranquilas, pois não há indicação de sintomas após este período. 

Quem se vacinou recentemente, deve observar a ocorrência de febre, vômitos persistentes, sangramento ou dor abdominal. Caso um desses sintomas seja observado, deve procurar atendimento médico. 

No total, 1.033 profissionais da saúde receberam o imunizante em Campo Grande. Destes, 56 notificaram reações leves, como dor no local da aplicação e desconforto temporário, nenhuma reação considerada grave. 

A Sesau salienta que todas as ocorrências foram acompanhadas e não houve registro de eventos graves relacionados à vacinação no município e em todo o Estado. 

“Se houver qualquer dúvida, a recomendação é procurar um profissional de saúde ou órgão competente. As vacinas utilizadas pelo SUS passam por rigorosos processos de avaliação e monitoramento de segurança”, concluiu a superintendente Veruska Lahdo.

PREVISÃO

Temporal marca o fim de semana, mas frio de 7°C chega na segunda em MS

Previsão para sábado e domingo é de chuvas intensas, com chance de granizo; massa de ar frio chega no início da semana

12/06/2026 16h15

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Fim de semana será de chuvas, antecedendo o frio intenso

Fim de semana será de chuvas, antecedendo o frio intenso Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O fim de semana será marcado por chuvas e tempestades em Mato Grosso do Sul, antecedendo a chegada de uma massa da ar frio, que derruba as temperaturas a 7°C a partir de segunda-feira (15).

Previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que no sábado (13) e domingo (14) as condições de instabilidade serão intensificadas devido ao avanço de um cavado atmosférico, combinado ao intenso transporte de calor e umidade para o Estado.

Essas condições favorecem a ocorrência de chuvas e tempestades, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

São esperados acumulados de chuva superiores a 40 mm em 24 horas, principalmente para as regiões centro-sul, sul, sudeste e leste do estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para tempestades, com vigência nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Segundo o órgão, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

No fim de semana, as temperaturas variam entre 13°C e 30°C no Estado. Em Campo Grande, a mínima deve ser de 18°c e a máxima de 24°C.

Frente fria

Na segunda-feira (15), uma massa de ar frio chega e derruba as temperaturas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, com mínima prevista de 7°C, com possibilidade de registros pontuais ainda menores.

As condições de chuva diminuem na maior parte do Estado. A previsão indica tempo mais firme, com sol e variação de nebulosidade, mas não se descartam pancadas de chuva isoladas, principalmente nas regiões norte e nordeste.

Segundo o Cemtec, os ventos estarão bem variáveis, com velocidades entre 30 e50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

As menores temperaturas devem ser registradas na região sul, cone sul e grande Dourados. Na Capital, as temperaturas variam entre 17°C e 23°C.

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