Justiça define prazo para prefeitura prestar contas de gastos

Imunização

O objetivo da campanha é promover acesso facilitado à vacina pela população.

A Secretaria Municipal de Saúde, em representação da Prefeitura Municipal de Campo Grande, realiza nesta quarta-feira (7) uma ação de vacinação contra a gripe em meio à celebração da Novena no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

A imunização acontecerá das 8h às 11h e das 13h às 16h , exclusivamente nestes horários e está disponível para toda a população a partir de seis meses de idade.

A ação tem o objetivo de ampliar o acesso à vacina para a população, aproveitando o grande fluxo de fiéis que estarão presentes nas novenas ao longo do dia. O Santuário estima que mais de duas mil pessoas devam circular pelo templo amanhã.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, reforça o aumento de casos de doenças respiratórias e a importância da vacinação.

“Estamos enfrentando um aumento nos casos de doenças respiratórias, e a vacinação é nossa principal ferramenta de prevenção. Levar a vacina até locais de grandes movimentações, como o Santuário, é uma forma estratégica de garantir que mais pessoas estejam protegidas”, afirma.

A ação faz parte de campanhas e estratégias além da estrutura da SESAU, que tem intensificado as ações de vacinação em shoppings, supermercados e demais espaços públicos. Neste feriado prolongado, dos dias 1 a 4 de maio, 8.627 pessoas foram imunizadas nestas ações descentralizadas.

Os pontos de maior procura foram os shoppings, com destaque para o Pátio Central, com 2.126 atendimentos no dia 3 de maio e no Norte Sul Plaza, no dia 4 de maio, que registrou 1.727 pessoas atendidas. Juntos, os dois pontos vacinaram 3.853 pessoas em dois dias, segundos os dados da SESAU.

Para Rosana, o esforço da SESAU é “levar a vacina até onde a população está. Com isso, conseguimos ampliar a cobertura vacinal e proteger quem mais precisa, especialmente idosos, crianças e pessoas com comorbidades”.

A Secretaria de Saúde reforça que a vacina contra a gripe é segura, gratuita e está disponível em todas as 74 Unidades de Saúde da Família (USFs) de Campo Grande. A imunização não impede a pessoa de pegar a doença, mas, sim, previne complicações causadas pelo vírus Influenza, o que contribui para a redução na sobrecarga nos serviços de saúde.

Ações essenciais

A SESAU já promoveu ações de vacinação em supermercados na região do Monte Castelo e no Jardim Noroeste, no Shopping Pátio Central e no Shopping Norte Sul Plaza. As ações são realizadas em parceria com as instituições, sejam públicas ou privadas e estão abertas a toda a sociedade.

A escolha dos locais para a realização das campanhas externas de vacinação é feita considerando alguns critérios técnicos, tais como:

Ser um espaço de grande circulação de pessoas;

Ter facilidade de acesso ao público e ser próximo de transporte coletivo;

Ter estrutura com disponibilidade de mesas, cadeiras e acesso a internet para o funcionamento das equipes da saúde.

Dados oficiais

Segundo a assessoria da SESAU, das 184 mil doses recebidas pelo Ministério da Saúde, mais de 70 mil já foram aplicadas, contando as imunizações do feriado prolongado.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje (6), já foram notificados 1.253 casos de SRGA (Síndrome Respiratória Aguda Grave), sendo 652 confirmados e 241 em investigação.

Dos casos confirmados, 223 casos foram confirmados como Influenza, 223, VSR (Vírus Sincicial Respiratório) e 45 casos de Covid-19.

Foram confirmados 90 óbitos, sendo 31 causados por Influenza, 10 por Covid-19, seis por VSR e três por Rinovírus. Os demais estão em investigação.