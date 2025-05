Cidades

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep, publicou o edital do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2025, que avalia os cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia) no país.

Este ano, as provas serão realizadas em três datas:

19 de outubro, para os cursos de medicina; 26 de outubro, para os de licenciatura; e 23 de novembro, para os de bacharelado e cursos superiores de tecnologia.

O exame é obrigatório e voltado para avaliar o desempenho dos concluintes em relação aos conteúdos programáticos, às habilidades e às competências adquiridas ao longo da formação.

Serão avaliados os cursos de licenciatura das seguintes áreas: artes visuais, ciências biológicas, ciências sociais, computação, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras (inglês, português, português e espanhol, português e inglês), matemática, música, pedagogia e química.

Já entre os cursos de bacharelado, estão incluídos: administração, ciências contábeis, ciências econômicas, design, direito, jornalismo, medicina, psicologia, publicidade e propaganda, e relações internacionais.

Para os cursos superiores de tecnologia, o exame abrangerá as áreas de design gráfico, gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão pública, logística, marketing e processos gerenciais.

Fique de olho

O edital (disponível no site do Inep, CLICANDO AQUI) detalha os prazos para inscrições, aplicação das provas, avaliação da prática docente para as licenciaturas e divulgação dos resultados, divididos conforme o tipo de curso e modalidade do exame.

Este ano, deverão fazer a prova os estudantes concluintes de bacharelados e licenciaturas, com de 80% ou mais da carga horária mínima do currículo do curso e que não tenham previsão de colação de grau até 31 de agosto de 2025, ou aqueles com previsão de integralização de 100% da carga horária do curso até julho de 2026.

No caso dos concluintes de cursos superiores de tecnologia, deverão fazer o Enade os estudantes que tenham previsão de integralização de 75% ou mais da carga horária mínima do currículo do curso e não tenham previsão de colação de grau até 31 de agosto de 2025, ou aqueles com previsão de integralização de 100% da carga horária do curso até dezembro de 2025.

A inscrição dos estudantes habilitados será feita pela instituição de ensino superior em que o aluno estuda.

Em relação aos estudantes de medicina, este será o primeiro ano de aplicação do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). A avaliação atenderá a dois públicos específicos:

Estudantes de medicina inscritos no Enade, que indicarão seu interesse em utilizar a nota da prova no processo seletivo do Exame Nacional de Residência (Enare);



Médicos interessados em participar do processo seletivo de programas de residência médica de acesso direto do Enare, inscritos no Enamed, no período a ser estabelecido no edital do exame. As inscrições serão realizadas no período de 7 a 18 de julho.

O edital traz ainda cronograma das etapas da avaliação prática das licenciaturas, com a previsão de dois períodos, um durante o segundo semestre de 2025 e outro para 2026, cujo cronograma será divulgado posteriormente.