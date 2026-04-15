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Justiça suspende cobranças do Fies a médico residente de Campo Grande

Homem teve 83% do curso de Medicina financiado pelo Fies e iniciou residência médica no Hospital Regional, tendo concedida a extensão do prazo de carência

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

15/04/2026 - 18h30
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Um médico conseguiu na Justiça o direito à prorrogação do prazo de carência do contrato do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) durante o período da residência em Clínica Médica. A decisão é do juiz federal Rodrigo Vaslin Diniz, da 1ª Vara Federal de Campo Grande.

O magistrado determinou ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a suspensão da cobrança das parcelas enquanto durar a especialização.

Conforme a Justiça Federal, o homem se formou Medicina em 2022, tendo cerca de 83% do curso financiado pelo Fies, e ingressou em programa de residência médica no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS).

Apesar de atender aos requisitos legais, ele relatou dificuldades técnicas para efetivar o pedido administrativo de extensão da carência, e recorreu ao Judiciário. 

Ao analisar o mérito, o juiz federal ressaltou que a legislação assegura a extensão da carência do Fies aos graduados em Medicina que ingressam em programas de residência médica nas especialidades consideradas prioritárias pelo Ministério da Saúde.

“Verifica-se que a parte autora preenche os requisitos instituídos pela Lei nº 10.260/2001, visto que está inscrita no Programa SisFies, possui graduação em Medicina e ingressou em programa de residência médica em especialidade prioritária”, afirmou o magistrado. 

A sentença também afastou a tese de que o benefício só poderia ser concedido a contratos em fase de carência.

Para o juiz federal, não há base legal para impedir a concessão do direito quando o financiamento está em fase de amortização. 

Além disso, o magistrado destacou o caráter social do Fies e a finalidade pública da norma, que busca incentivar a formação de médicos em áreas estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

“Trata-se de benefício vigente no sistema jurídico, instituído em favor de estudantes de Medicina que, ao ingressarem em programa de residência médica classificado como prioritário, fazem jus à dilação do período de carência para amortização do financiamento estudantil”, concluiu. 

Assim, a Justiça Federal julgou o pedido procedente e reconheceu o direito à suspensão das cobranças do contrato Fies durante todo o período da residência em Clínica Médica, prorrogando o prazo de carência.

 

Inédito

Aquidauana sedia congressos de aventura pela 1ª vez

Eventos serão realizados no campus local do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e devem reunir cerca de 350 participantes

15/04/2026 17h45

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Foto: Divulgação

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Pela primeira vez na região Centro-Oeste, Aquidauana recebe, entre os dias 20 e 23 de maio, o Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura (CBAA) e o Congresso Internacional de Atividades de Aventura (CIAA). Os eventos serão realizados no campus local do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e devem reunir cerca de 350 participantes.

Realizado de forma itinerante desde 2006, o congresso tem organização local do projeto de extensão “Catalogando Aventuras”, desenvolvido no campus. A programação inclui oficinas, minicursos, vivências práticas, mesas-redondas e apresentação de trabalhos científicos, com foco na troca de conhecimentos sobre atividades de aventura, turismo e segurança em ambientes naturais.

Entre as atividades previstas estão experiências práticas em modalidades como rapel, escalada, boia cross, rafting e stand up paddle, realizadas em cenários naturais do município. Também estão programadas palestras com convidados nacionais e internacionais, que vão discutir tendências, desafios e inovações no setor.

Nesta edição, o evento recebeu 143 trabalhos científicos de pesquisadores de diversas instituições brasileiras e de outros países da América do Sul. Os estudos abordam temas como educação ao ar livre, sustentabilidade, turismo de natureza, formação profissional e gestão de segurança.

De acordo com o coordenador do projeto, o professor Pablo Salomão, o congresso busca reunir pesquisadores, estudantes e profissionais da área para promover a integração entre teoria e prática, além de fortalecer redes de cooperação científica. Segundo ele, a iniciativa também amplia o debate sobre o papel das atividades de aventura na educação, na saúde e na conservação ambiental.

As inscrições seguem abertas até 1º de maio, com taxa de R$ 100. Estudantes do IFMS têm direito a desconto de 50%, mediante uso do e-mail institucional. A inscrição garante acesso a toda a programação do evento.

O projeto “Catalogando Aventuras” integra ensino, pesquisa e extensão, com foco na gestão da segurança e na promoção da sustentabilidade em atividades de aventura. Entre as práticas desenvolvidas estão escalada, rapel, rafting, boia cross, tirolesa e stand up paddle.

Os congressos são iniciativas do Laboratório de Estudos do Lazer da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Rio Claro. A edição de 2026 foi viabilizada com recursos do próprio IFMS, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da reitoria da instituição, com investimento de R$ 202 mil.

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junto ao bird

Senado aprova empréstimo de R$ 1,2 bilhão a Mato Grosso do Sul

Montante será utilizado para restauração e manutenção de de 730 km de rodovias do Estado

15/04/2026 17h01

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Foto: Carlos Moura / Agência Senado

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O Senado autorizou, nesta quarta-feira (15) que o Governo de Mato Grosso do Sul faça empréstimo de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), com garantia da União, para restaurar 730 quilômetros de rodovias no Estado. 

A proposta foi aprovada, em votação simbólica, por unanimidade. A autorização segue para promulgação.

O texto foi incluído da sessão plenária em regime de urgência pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (Democracia/União-AP), a pedido do senador Nelsinho Trad (PSD/MS).

O empréstimo, solicitado pelo governador Eduardo Riedel (PP), foi avalizado na noite de ontem (14) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para investimentos na infraestrutura rodoviária estadual, com condições consideradas favoráveis, com juros de IPCA + 1% ao ano, prazo de pagamento de até 18 anos e período de carência.

Pela Constituição, cabe ao Senado autorizar operações de crédito externo de interesse da União, estados, Distrito Federal e municípios.

A senadora professora Dorinha Seabra (União-TO) apresentou requerimento de urgência para a matéria.

Segundo a senadora, a aprovação é indispensável para o cumprimento de prazos com o banco internacional, evitando a perda de acesso a recursos em condições favoráveis. No trâmite usual, a matéria seria avaliada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) antes de ser submetida ao plenário.

A relatora, senadora Tereza Cristina (PP-MS), apresentou parecer favorável e destacou que o Estado só teve acesso ao crédito por demonstrar equilíbrio fiscal e capacidade de pagamento, o que também viabilizou o aval federal.

"É um projeto que pretende melhorar 730 km de pavimento. Mais de 20 municípios deverão ser beneficiados por um modelo de PPP (parceria público-privada) em que o vencedor da licitação não fará apenas manutenção e restauração das rodovias durante dez anos, mas também melhorias na logística, na segurança de transportes, como aquisição de novos equipamentos e a capacitação de servidores", afirmou a senadora.

O senador Nelsinho Trad também declarou apoio à proposta e elogiou o trabalho da equipe técnica do governo de Mato Grosso do Sul, responsável por adequar o projeto às exigências necessárias para que chegasse ao Senado pronto para análise.

Investimento em rodovias

Os recursos, conforme mensagem de iniciativa da Presidência da República, serão destinados ao programa Rodar MS, voltado à manutenção, adaptação às mudanças climáticas e melhoria da segurança viária das rodovias estaduais.

Por meio do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) e da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul (Seilog), o governo estadual vai desenvolver um programa de manutenção proativa, adequação à resiliência climática e segurança viária de 800 quilômetros de rodovias do Estado. 

Estão previstas nas modalidades de Contrato de Reabilitação e Manutenção (Crema) e de projeto, construção e manutenção (DBM) as rodovias MS-134, MS-141, MS-145, MS-147, MS-274, MS-276, MS-395, MS-473, MS-475, MS-478 e MS-480, enquanto na modalidade Contrato de Reabilitação e Manutenção – Parcerias Público e Privadas (Crema-PPP) estão previstas obras nas rodovias MS-377 e MS-240.

Ao todo, serão beneficiando os seguintes municípios: Jateí, Naviraí, Iguatemi, Eldorado, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Nova Andradina, Angélica, Anaurilândia, Bataguassu, Taquarussu, Água Clara, Três Lagoas, Inocência e Paranaíba.

 

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