Justiça nega habeas corpus e 'advogado traficante' passa por audiência em junho

Medida ocorre em um momento de retomada do fluxo turístico na cidade; em março foi registrado o melhor desempenho para o mês desde 2015, com 25.849 visitantes

Durante a WTM Latin America, feira internacional de turismo realizada de 14 a 16 de abril em São Paulo, foi anunciado oficialmente o início dos voos diretos da Azul Linhas Aéreas entre Campinas (SP) e Bonito (MS). A nova rota substitui a antiga, que incluía escala em Corumbá.

A mudança acontece em um momento de retomada do fluxo turístico na cidade. Segundo o Observatório de Turismo e Eventos de Bonito (OTEB), o município registrou em março seu melhor desempenho para o mês desde 2015, com 25.849 visitantes. A taxa de ocupação hoteleira chegou a 54%.

A expectativa é de que o voo direto contribua para consolidar esse movimento de recuperação. O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling, afirmou que a nova rota facilita o acesso não só a Bonito, mas também a outras regiões da Rota Bonito e Serra da Bodoquena. “É um grande avanço para o principal destino de ecoturismo do Brasil”, avaliou.

Atualmente, os voos da Azul operam três vezes por semana: às terças, quintas e domingos. Durante a alta temporada, há possibilidade de voos extras, de acordo com a demanda. “Bonito merece essa frequência direta, é uma satisfação anunciar o voo”, disse Giulliana Mesquita, gerente sênior de produtos e negócios da companhia.

Dados do Aeroporto Regional de Bonito indicam um crescimento de 70% na demanda por passagens desde o início das operações diretas. O prefeito Josmail Rodrigues destacou o papel da nova rota no fortalecimento do destino e disse contar com o apoio do setor privado para incentivar o fluxo de visitantes. “Essa parceria fortalece ainda mais nosso destino, e temos certeza de que mais turistas virão explorar as belezas naturais que Bonito oferece”, afirmou.

A vice-prefeita e secretária de Turismo, Juliane Salvadori, classificou a entrega como “estratégica e histórica”. Segundo ela, a operação direta com uma das principais companhias aéreas do país amplia a conectividade do município e projeta Bonito como destino turístico de excelência.

O relatório do Observatório aponta ainda que 9,04% dos turistas que visitaram Bonito em março chegaram por via aérea — o equivalente a 2.337 pessoas desembarcando no aeroporto local. Ao todo, foram comercializados 73.748 vouchers para visitação aos mais de 50 atrativos da região, com destaque para balneários, flutuações e cachoeiras.

