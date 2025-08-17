Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Laboratório profissionalizante é fechado no coração do Pantanal por falta de alunos

Da Ásia, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul confirmou o fechamento da unidade que funciona há mais de meio século na Cidade Branca

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

17/08/2025 - 09h33
Após mais de meio século na conhecida Cidade Branca que fica no "coração" do Pantanal sul-mato-grossense, o laboratório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) será fechado pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems). 

A notícia foi confirmada pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen, ainda durante sua missão ao continente asiático, indicando entre os motivos do fechamento a falta de alunos e um problema com a poeira enfrentado há tempos pela unidade. 

"A rua lateral do Senai sofre impacto muito grande da poeira e compromete todos os nossos equipamentos. A gente vem há anos trocando esses equipamentos e tentando fazer com que funcionem para dar suporte ao município. Infelizmente, a gente não consegue evoluir com essa rua, o que acaba atrapalhando todo o nosso investimento", expôs o presidente. 

Longen destacou que o fechamento do laboratório será determinado no mais tardar terça-feira (19), indicando a remoção de alguns funcionários, com possível remanejamento, além da dispensa de alguns trabalhadores locais, confira. 

Entenda

Estruturado inicialmente em 1974, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial registrou mais de meio século em Corumbá, prestes a completar 51 anos de história no próximo mês de outubro, com alguns dos variados cursos voltados, por exemplo, para as seguintes áreas: 

  • Automação Industrial
  • Administração
  • Eletromecânica
  • Eletrotécnica
  • Manutenção automotiva
  • Mecânica
  • Mineração;
  • Segurança do trabalho, etc. 

Como bem esclarece o Sistema, o presidente recebeu na última terça-feira (12) um projeto de reestruturação do Senai, propondo o encerramento dessas atividades na Cidade Branca para "concentrar recursos em unidades com melhor desempenho". 

Essa afirmação é baseada, segundo a Fiems, no fato de que o espaço com capacidade para atender até dois mil alunos, conta, atualmente, com 860 estudantes matriculados no Senai no município corumbaense. 

Sérgio Longen é claro ao dizer que, para aqueles alunos já matriculados nos cursos do Senai, há a garantia da manutenção das atividades até o término do contratado. 

"Não temos intenção de não concluir os cursos, mas também não vamos mais ampliar a tentativa de equilíbrio do Senai em Corumbá. O que está contratado será concluído. Daqui para frente, não contrataremos mais Senai até que se concluam todos os cursos planejados em Corumbá", disse ele em complemento.

O Sistema também frisa que, a operação do Serviço Social da Indústria (Sesi) em Corumbá ainda segue positiva, portanto sem alterações até então. 

MATO GROSSO DO SUL

Equoterapia ajuda criança com paralisia no interior de MS

Criança diagnosticada com síndrome de Guillain-Barré recuperou os movimentos na terapia com uso de cavalos

17/08/2025 11h54

Guilherme chegou a ser considerado tetraplégio após diagnóstico

Guilherme chegou a ser considerado tetraplégio após diagnóstico Reprodução/Divulgação/Sistema Famasul

Diagnosticado com a síndrome de Guillain-Barré, Guilherme enfrentou a paralisia desde os quatro anos de vida e, diante da possibilidade de nunca mais voltar a andar, foi "salvo" pelo trabalho do centro de equoterapia que funciona no município de Maracaju. 

No interior do Mato Grosso do Sul, distante cerca de 159 quilômetros da Capital, o trabalho do Sindicato e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS) foi fundamental para que o pequeno voltasse a correr, brincar e praticar esportes como é o desejo de toda criança. 

Inaugurado em novembro de 2017, o Centro de Equoterapia de Maracaju conta com apoio técnico do Senar/MS e parceria da prefeitura, ofertando ao praticante uma equipe multidisciplinar e pista estruturada pelo sindicato, no parque de exposições da cidade.

Ao todo, Mato Grosso do Sul conta com cinco dessas unidades, apoiados através do programa “Passo a Passo”, de apoio á criação e funcionamento de Centros de Equoterapia no Estado.

Gerente do Sindicato Rural de Maracaju, Cláudia Nogueira faz questão de ressaltar que a unidade local, hoje, é referência para todo o Mato Grosso do Sul. 

"O Senar/MS nos garante a capacitação da equipe, alguns equipamentos, materiais para o andamento do centro, como sela, manta. Então é muito importante para nós essa parceria", cita ela em nota divulgada pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. 

Superação

Samara Marques, mãe de Guilherme, diz que presenciou um "renascimento" do próprio filho, após essa história ter início com as reclamações do pequeno de que não sentia as próprias pernas, sem conseguir segurar o choro ou se mover. 

Inicialmente, Guilherme foi diagnosticado de forma equivocada como um caso de "dor de crescimento", sendo que Samara não precisaria se preocupar. 

Em menos de 24 horas, contrariando o indicativo, Guilherme foi trazido para Campo Grande já em quadro de comprometimento nos órgãos internos e movimentos reduzidos. 

A partir de então foi necessário um tratamento agressivo no pequeno, a base de imunoglobulina, medicamento que é derivado do soro do cavalo e usado na tentativa de conter o avanço da doença. 

“Era como se eu tivesse um bebê de tamanho maior. Ele não andava mais, ´tinha que usar fralda, ficava só na cadeira de rodas e tínhamos que carregar ele no colo para todo lado”, relembra Samara em material divulgado pelo Sistema Famasul. 

Após receber alta, na prática, Guilherme foi considerado tetraplégico com uma recuperação de movimentos considerada "improvável". 

Em busca de tratamentos e terapias, o nome da solução saiu da bota de uma médica e trouxe esperança para essa mãe, que pesquisou por vídeo e notou que na própria cidade havia oferta do tratamento gratuito. 

Oferecido pelo Sindicato em parceria com o Senar, ela conta que a surpresa veio já na primeira aula, já que após sentar com apoio sobre o animal Guilherme mexeu, ainda que discretamente, um de seus dedos, levando a mãe às lágrimas. 

O feito se repetiu na terceira sessão, Guilherme já conseguia sozinho manter o equilíbrio sobre o cavalo, evolução que foi apoiada pelo uso de órteses e andador. 

Com a rotina de brincadeiras, hoje, o amor pelos cavalos se mantêm. “Eu gosto de jogar bola na educação física, sou goleiro do meu time", comenta o pequeno. 

 

DOURADOS

Homem capota com quase duas toneladas de maconha e tenta fuga com perna quebrada

Carregamento possui as distintas características de "droga de consórcio" e perseguição se estendeu por mais de 10 quilômetros no interior de Mato Grosso do Sul

17/08/2025 10h54

Carregamento de 1,700 tabletes totalizou uma apreensão de 1.784 quilos de maconha. 

Carregamento de 1,700 tabletes totalizou uma apreensão de 1.784 quilos de maconha.  Reprodução/OsvaldoDuarte/Dourados News

Longe aproximadamente 225 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, um homem ficou ferido e tentou fugir mesmo com a perna quebrada, após o veículo que digiria - o qual estava carregado com quase duas toneladas de substâncias entorpecentes - capotar na noite de sábado (16) e cair em uma valeta na BR-163. 

Próximo ao quilômetro 263, no município de Dourados, esse caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) já no período da noite, após dada ordem de parada para caminhonete de modelo Toyota SW4 da cor preta. 

Na noite de ontem (16), por volta de 22h - conforme apurado pelo portal local Dourados News -, o homem que dirigia a caminhonete não obedeceu tal ordem de parada e tentou fugir dos agentes. 

Com a carga apresentando as distintas características de "droga de consórcio", boa parte do carregamento estava identificado na cor roxa, com claras alusões ao consumo de entorpecentes, como a imagem de um macaco fumante usando um óculos com as folhas da maconha, além das marcas de "4:20" como símbolo universal do uso dessa substância.

Carregamento de 1,700 tabletes totalizou uma apreensão de 1.784 quilos de maconha. 

Somado, esse carregamento de 1,700 tabletes totalizou uma apreensão de 1.784 quilos de maconha. 

Criminoso em fuga

Essa perseguição se estendeu por mais de 10 quilômetros quando, por volta do km 275 da BR-163, a caminhonete do traficante perdeu o controle e acabou parando em uma valeta. 

Devido à gravidade do acidente, como é possível notar nos registros do repórter Osvaldo Duarte, o veículo ficou completamente destruído na parte dianteira e lateral esquerda. 

Ferido, o envolvido nas práticas criminosas ainda conseguiu sair da caminhonete e começar uma nova fuga a pé, sendo alcançado e detido posteriormente pelos agentes que, de imediato, constataram a fratura em uma de suas pernas. 

Com diversas escoriações pelo corpo, o indivíduo identificado apenas como Wellington, de 18 anos, foi socorrido e levado até o hospital da vida, onde segue internado. 

Morador do município de Amambai, que fica na região Sul-fronteira do Estado, longe quase 352 quilômetros de Campo Grande, o jovem revelou aos agentes que a carga foi retirada em Coronel Sapucaia, cidade fronteiriça com o Paraguai.

 

