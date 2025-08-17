Laboratório profissionalizante é fechado no coração do Pantanal por falta de alunos

Após mais de meio século na conhecida Cidade Branca que fica no "coração" do Pantanal sul-mato-grossense, o laboratório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) será fechado pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems).
A notícia foi confirmada pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen, ainda durante sua missão ao continente asiático, indicando entre os motivos do fechamento a falta de alunos e um problema com a poeira enfrentado há tempos pela unidade.
"A rua lateral do Senai sofre impacto muito grande da poeira e compromete todos os nossos equipamentos. A gente vem há anos trocando esses equipamentos e tentando fazer com que funcionem para dar suporte ao município. Infelizmente, a gente não consegue evoluir com essa rua, o que acaba atrapalhando todo o nosso investimento", expôs o presidente.
Longen destacou que o fechamento do laboratório será determinado no mais tardar terça-feira (19), indicando a remoção de alguns funcionários, com possível remanejamento, além da dispensa de alguns trabalhadores locais, confira.
Entenda
Estruturado inicialmente em 1974, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial registrou mais de meio século em Corumbá, prestes a completar 51 anos de história no próximo mês de outubro, com alguns dos variados cursos voltados, por exemplo, para as seguintes áreas:
- Automação Industrial
- Administração
- Eletromecânica
- Eletrotécnica
- Manutenção automotiva
- Mecânica
- Mineração;
- Segurança do trabalho, etc.
Como bem esclarece o Sistema, o presidente recebeu na última terça-feira (12) um projeto de reestruturação do Senai, propondo o encerramento dessas atividades na Cidade Branca para "concentrar recursos em unidades com melhor desempenho".
Essa afirmação é baseada, segundo a Fiems, no fato de que o espaço com capacidade para atender até dois mil alunos, conta, atualmente, com 860 estudantes matriculados no Senai no município corumbaense.
Sérgio Longen é claro ao dizer que, para aqueles alunos já matriculados nos cursos do Senai, há a garantia da manutenção das atividades até o término do contratado.
"Não temos intenção de não concluir os cursos, mas também não vamos mais ampliar a tentativa de equilíbrio do Senai em Corumbá. O que está contratado será concluído. Daqui para frente, não contrataremos mais Senai até que se concluam todos os cursos planejados em Corumbá", disse ele em complemento.
O Sistema também frisa que, a operação do Serviço Social da Indústria (Sesi) em Corumbá ainda segue positiva, portanto sem alterações até então.