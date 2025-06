Polo da profissionalização em silvicultura terá novo centro de formação até 2026

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Longe aproximadamente 97 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, o município de Ribas do Rio Pardo que tem se transformado em polo de profissionalização da silvicultura deve receber até 2026 mais um centro integrado para formação.

Cabe lembrar que no município existe curso superior de Tecnólogo em Silvicultura, resultado de parceria da Suzano com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), o qual já rendeu frutos em forma de mão de obra para Ribas do Rio Pardo, como no caso de Gleika Conceição.

Hoje aos 34 anos ela é mãe e, depois de passar a adolescência em Campo Grande, voltou para Ribas do Rio Pardo e matriculou-se em 2021 na primeira turma que formou ajudantes florestais, sendo contratada logo após de formada.

Sem antes mesmo conhecer os processos da silvicultura, a nova carreira entrou em sua vida com uma oportunidade que jamais apareceria na Capital, atuando hoje na área de abastecimento de mudas.

“Comecei como ajudante, mas já estou há dois anos e meio como assistente. A Suzano sempre apoiou todos os colaboradores a crescer com a empresa, e com o curso que estou fazendo, acredito que logo estarei como técnica florestal”, revela.

Ela comenta que pôde aproveitar do curso gratuito, o que cita possuir professores muito atenciosos e requerer inclusive uma força de vontade extra para quem está em formação e precisa trabalhar simultaneamente.

“Mas é o esforço que vale a pena. Para mim é muito importante fazer parte desta transformação que Ribas está passando. Hoje as pessoas não precisam mais sair daqui para buscar oportunidade. O setor florestal está crescendo e abrindo portas para todos”, complementa.

Conforme assessoria em nota, em julho de 2024 a Suzano iniciou as operações da maior fábrica de celulose em linha única do mundo, após três anos de construção. Em operação há um ano, o grupo destaca essa mudança da realidade da educação profissionalizante em Ribas do Rio Pardo.

Outro atuante da área de silvicultura na Suzano é Hélio Rodrigues, de 35 anos, que hoje tem mais de uma década de atuação no setor florestal e mudou-se para o município próximo do início de 2023.

Mato-grossense, ele cita a vantagem de morar com a família no interior de Mato Grosso do Sul e ter “formação de qualidade” sem precisar se afastar do município.

“Ter um curso superior na porta de casa é uma oportunidade única, são raras as cidades do porte de Ribas que têm oportunidades. Para mim, esse conhecimento que nos liberta e abre caminhos para o crescimento dentro de um setor que só tende a se fortalecer”, diz.

Novo centro

Diretor de Operações Florestais da Suzano em Ribas do Rio Pardo, Rodrigo Zagonel cita a união com Governo do Estado e o Sistema S para além do trabalho que já existe com a UEMS, como mais uma oferta de programas de formação técnica que visam preparar a população local para as oportunidades geradas pelo novo polo industrial.

“A Suzano acredita que a educação é a melhor ferramenta para contribuir com o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua. Por isso, alinhado ao nosso direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’, investimos em parcerias que fortaleçam a educação e a formação profissional em Ribas do Rio Pardo”, diz.

Considerada a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil, a Suzano viu o número de matriculados na educação profissional em Ribas ir de 89 para 736 desde 2021, conforme dados do Governo do Estado.

O novo Centro Integrado Sesi Senai (CISS) aparece com investimento inicial de R$ 58,5 milhões da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), sendo construído em uma área de 6,1 mil metros quadrados às margens da BR-262.

Em um único espaço, esse Centro Integrado reunirá: ensinos fundamental, médio, técnico e superior, com foco na formação cidadã e na preparação para o mercado de trabalho.

Atualmente em fase de obras, a previsão para conclusão do CISS é 2026, a partir de quando terá capacidade para atender até 850 alunos do Sesi e até 1,3 mil alunos do Senai, sendo que algumas dessas estruturas já funcionam em salas de aula climatizadas em containers modulares, que tem capacidade para atender até 180 alunos do ensino fundamental nos turnos matutino e vespertino.