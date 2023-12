Ana Clara Benevides morreu no dia 17 de novembro, no começo do primeiro show de Teylor Swift no Rio de Janeiro

Laudo divulgado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro apónta que a universitária Ana Clara Benevides, 23 anos, morreu de exaustão térmica causada pelo calor no primeiro show da cantora Taylor Swift no Brasil, realizado em 17 de novembro, no Rio de Janeiro. O estado registrou, naqueles dias, recordes de temperatura, com os termômetros ultrapassando os 40ºC.

A universitária esperava pelo show no Engenhão, zona norte do Rio, quando passou mal. Ela teve parada cardiorrespiratória e chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. Laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML) mostrou que ela teve pequenas hemorragias nos pulmões.

O laudo final conclui que a jovem morreu por hemorragia alveolar, comprovando rompimento dos vasos sanguíneos que irrigam os pulmões, e congestão polivisceral, que significa a paralisação de vários órgãos por exposição difusa ao calor.

O perito concluiu que Ana Clara estava exposta ao calor extremo no ambiente, e que essa exposição foi indireta. O profissional apontou que a fonte do calor foi o sol, que a evolução clínica aponta exaustão térmica com quadro de choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões, evoluindo para morte súbita.

Fãs que compareceram à primeira apresentação no Rio afirmaram que a organizadora da turnê da cantora no Brasil, a Time For Fun (TF4), proibiu a entrada de garrafas de qualquer tipo no Engenhão.

Também houve relatos de que, dentro do estádio, a oferta de água era escassa. Garrafas eram vendidas a R$ 8, segundo os presentes.

O caso foi registrado na 24ª DP, de Piedade. Com o resultado do laudo, representantes da T4F devem ser intimados a depor. Os organizadores podem ser indiciados por homicídio culposo.

Após a morte da fã, a cantora divulgou um texto no qual afirmava estar “arrasada”. Ela pontuou ainda que recebeu poucas informações sobre a morte da fã, “além do fato de que ela era incrivelmente linda e muito jovem”.

O velório de Ana Clara foi realizado no dia 20 de novembro, na Câmara dos Vereadores de Sonora (MS). O sepultamento ocorreu no cemitério da cidade de Pedro Gomes, também na região norte de Mato Grosso do Sul, onde moram familiares da moça. Ela estudava psicologia em Rondonópolis, também em Mato Grosso, e foi ao Rio de Janeiro exclusivamente para o show.