Cidades

SEGURANÇA PÚBLICA

Lei Antifacções pode barrar investigações do Gaeco do Estado

Texto do deputado federal e relator da medida prevê que crimes de facções fiquem a cargo das políciais estaduais

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

12/11/2025 - 09h20
A Lei Antifacções, que agora está sendo chamada de Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, deve ser votada hoje na Câmara dos Deputados e, mesmo antes de ser posta para votação, já tem causado polêmica.

Isso porque, segundo análise de membros do Ministério Público e da Polícia Federal, a medida restringe a atuação dessas forças de segurança, o que pode significar maior dificuldade em investigações como as deflagradas pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) em Mato Grosso do Sul.

O projeto de lei foi enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional após a megaoperação realizada no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho que deixou mais de 120 mortos. Porém, o texto foi modificado na semana passada pelo relator designado pela Câmara dos Deputados, o deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo.

Na primeira versão, o parlamentar havia restringido a atuação da Polícia Federal, o que também poderia sobrar para o Ministério Público. Após a reação negativa de diversas entidades ligadas à segurança pública e ao governo federal, o parlamentar enviou uma nova versão do texto, suavizando a anterior, mas que, na visão de alguns especialistas, ainda atava as investigações às polícias estaduais.

Conforme o novo texto, a Polícia Federal poderá participar das investigações em “caráter integrativo com a polícia estadual respectiva, sempre que algum dos fatos investigados envolver matérias de sua competência constitucional ou legal”.

Em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, o promotor do Ministério Público de São Paulo Lincoln Gakiya, considerado uma das maiores autoridades em facções criminosas, principalmente, o Primeiro Comando da Capital (PCC), afirmou que essa medida ainda pode impactar as investigações do Ministério Público, já que o relator coloca as polícias estaduais como principais responsáveis por investigações contra facções e não cita o órgão.

“Nos casos dos crimes, a competência será da Justiça estadual e da Polícia Civil para investigar. Então, neste caso, ele de certa maneira exclui o Ministério Público, porque deveria fazer a menção de que a atribuição é concorrente a outros entes, como o Ministério Público, há uma inconstitucionalidade nisso. E mais: exclui a Polícia Federal também”, avaliou o promotor.

Se o texto for aprovado como está, na visão de Gakiya, várias operações poderiam não ocorrer. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, a atuação do Gaeco e do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) contra as prefeituras do Estado poderia ser impedida ou dificultada.

Como mostrou o Correio do Estado no mês passado, o Ministério Público já realizou 10 operações contra a corrupção em prefeituras de MS.

Em outubro, na última ação, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu nova ofensiva contra fraude em licitações, no município de Itaporã. Este foi o 11º Executivo municipal de MS a virar alvo de investigações só neste ano.

Só no mês passado, as prefeituras de Miranda, Bonito e Itaporã receberam a visita das autoridades.

Além delas, durante este ano, também foram alvo de operações do Gaeco e do Gecoc, 10 ao todo, as administrações de Água Clara, Rochedo, Três Lagoas, Coxim, Sidrolândia, Nioaque e Terenos, além da Câmara de Aquidauana, todas por corrupção em licitações.

NOVA MUDANÇA

No fim da tarde de ontem, após várias outras entidades reclamarem publicamente do texto da lei, o relator do projeto, Guilherme Derrite, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmaram que uma nova versão do texto deverá ser apresentada hoje, antes da votação.

A promessa é de que essa terceira versão englobe os pedidos de todos. O texto passou a ser denominado como Marco Legal do Combate ao Crime Organizado.

Derrite disse que não existe a ideia de submeter ações da Polícia Federal à aprovação de governadores de estado ou também equiparar as facções ao terrorismo. O próprio presidente da Câmara garantiu que nenhuma discussão coloca em risco a soberania.

“Desde ontem, foi levantada uma série de narrativas não verdadeiras de que haveria o interesse dessa Casa de tirar o poder da Polícia Federal. Nunca existiu isso”, disse Hugo Motta.

PENA

Um dos pontos mantidos, no entanto, foi um endurecimento das penas aplicadas aos crimes de facções. No projeto de lei enviado pelo governo federal, o aumento de pena previsto era até 30 anos. Já na mudança feita por Derrite as penas vão de 20 anos a 40 anos de prisão.

“Enquanto a Lei Antiterrorismo continua do jeito que está, com uma previsão de 12 anos a 30 anos de prisão, no Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, as penas vão de 20 a 40 anos de prisão para membros de organizações criminosas”, disse.

*SAIBA

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), prometeu que o texto será votado hoje na Casa de Leis.

CUSTO DE VIDA

IPCA cai em Campo Grande e País tem menor inflação para outubro em décadas

Energia elétrica, alimentos e transportes registram queda e ajudam a frear o índice na capital de MS e em todo o Brasil

12/11/2025 09h00

Redução do patamar da bandeira vermelha ajudou na queda da inflação no mês passado na Capital e em todo o Brasil

Redução do patamar da bandeira vermelha ajudou na queda da inflação no mês passado na Capital e em todo o Brasil Paulo Ribas

A inflação em Campo Grande em outubro foi levemente negativa e registrou queda em relação a setembro. Em todo o Brasil, também houve queda da inflação no mês passado.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aferido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi de -0,08% em Campo Grande no mês passado. Em setembro, o mesmo índice foi de 0,55%.

Em todo o Brasil, que registrou inflação de 0,48% em setembro, o IPCA registrado no mês passado foi de 0,09%, segundo o IBGE.

O instituto informou que a queda da energia elétrica e no preço dos alimentos ajudaram a puxar a inflação para baixo em Campo Grande.

No grupo alimentação e bebidas, houve variação negativa de 0,17% na capital de Mato Grosso do Sul, puxada pelo preço do arroz (variação de -5,30%), da banana (-3,05%) e do frango (-1,71%). Por outro lado, houve aumento no preço da batata e da mandioca, mas não o suficiente para puxar o índice para cima.

O grupo habitação também apresentou queda (-0,16%), e a responsável foi a energia elétrica, que havia sido a vilã da inflação alta no mês anterior. A mudança no patamar da bandeira tarifária, que passou de vermelha 2 para vermelha 1, contribuiu para o alívio no bolso do morador da Capital. O peso desta mudança foi de -0,83% no cálculo do IPCA local. Também houve queda em outros subitens como detergente e material hidráulico no subgrupo habitação.

O grupo transportes também registrou variação negativa (-0,59%) que levou a um impacto de -0,12 ponto porcentual. Os serviços automotivos e os seguros voluntários de veículos, mais a leve queda no preço da gasolina, contribuíram para uma inflação mais baixa.

O grupo saúde e cuidados pessoais também registrou queda, depois de três meses de alta consecutiva. Houve queda significativa no preço do sabonete, de artigos de maquiagem e produtos para cabelo.

O IBGE ainda identificou aumento, em Campo Grande, nos itens educação e vestuário.

País

Em todo o Brasil, o resultado de 0,09% foi o menor para o mês de outubro, ante um avanço de 0,48% em setembro. O resultado é o menor para outubro desde 1998, quando foi registrado 0,02%.

A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 3,73%. O resultado acumulado em 12 meses foi de 4,68% até outubro, ante taxa de 5,17% até setembro.

A energia elétrica foi a principal influência negativa no índice do mês (-0,10 ponto porcentual), com destaque para a energia elétrica residencial, que registrou queda de 2,39%.

Iguatemi (MS)

Viatura da PM capota e militar morre na MS-295

Viatura e caminhão colidiram e, em seguida, a viatura capotou; cabo faleceu na hora e outro sargento ficou ferido

12/11/2025 08h40

Acidente entre viatura policial e caminhão em Iguatemi

Acidente entre viatura policial e caminhão em Iguatemi Divulgação

Cabo da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Luiz Gustavo Cavanha Romero, de 41 anos, morreu em acidente de viatura policial x caminhão, durante serviço, na manhã desta quarta-feira (12), na MS-295, entre Iguatemi e Eldorado, a cerca de 414 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, viatura e caminhão colidiram e, em seguida, a viatura capotou. Não se sabe a dinâmica do acidente.

O cabo faleceu na hora e outro sargento ficou ferido. Não se sabe o estado de saúde dele. Cavanha estava lotado no 2º pelotão de Iguatemi.

O trecho da rodovia foi interditado temporariamente para trabalho da perícia. A viatura ficou destruída, com toda a parte superior amassada e danificada.

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher vestígios do acidente, realizar a perícia e recolher o corpo.

A PMMS lamentou a morte do militar em suas redes sociais.

"A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do Comando-Geral, manifesta profundo pesar pelo falecimento do Cabo PM Luiz Gustavo Cavanha Romero (1983–2025), que perdeu a vida em decorrência de um acidente durante o cumprimento do dever. O Comando presta homenagem a este bravo policial militar, que honrou a farda com coragem, lealdade e espírito de servir, sempre comprometido com a segurança e o bem-estar da sociedade sul-mato-grossense. Neste momento de dor, a Corporação se une à família, aos amigos e aos irmãos de farda, compartilhando o luto e rogando a Deus que conforte e fortaleça todos os corações".

