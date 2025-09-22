Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

OBRIGATÓRIO

Lei exige que instituição apresente antecedentes criminais de funcionário em MS

APAE, Pestalozzi, Cotolengo, Casa da Criança Peniel e AACC-MS vão ter que comprovar antecedentes criminais de seus funcionários ao governo de MS

Naiara Camargo

Naiara Camargo

22/09/2025 - 11h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Instituições sociais públicas ou privadas, que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes e recebem verba do governo do Estado, devem, obrigatoriamente, apresentar certidão de antecedentes criminais de seus colaboradores, a partir desta segunda-feira (22), em Mato Grosso do Sul.

Portanto, caso queiram continuar recebendo auxílio financeiro do governo, terão que apresentar a papelada ao governo de MS.

Algumas das instituições que o governo ajuda financeiramente são Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Pestalozzi, Cotolengo, Casa da Criança Peniel, Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC-MS), entre outras.

A missão dessas entidades é atender, acolher, amparar e proteger crianças e adolescentes vulneráveis, que necessitam de cuidados especiais, além de oferecer tratamento e acompanhamento médico.

Com isso, a apresentação de antecedentes criminais para colaboradores agora é amparada pela Lei nº 6.473, de autoria do deputado estadual Roberto Hashioka (União), que foi sancionada na sexta-feira (19) pelo governador de MS, Eduardo Riedel (PP) e publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS) nesta segunda-feira (22).

Leia o trecho redigido no DOE-MS:

LEI Nº 6.473, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

Torna obrigatória a apresentação de certidões de antecedentes criminais para recebimento de recursos públicos estaduais às instituições sociais públicas ou privadas que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As instituições sociais públicas ou privadas que desenvolvem atividades com crianças e

adolescentes e que recebem recursos públicos deverão exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, em respeito a previsão contida na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 2º As referidas instituições deverão atualizar as certidões mencionadas no caput do art. 1º a cada seis meses.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Em maio de 2025, o governo de Mato Grosso do Sul lançou edital para liberar R$ 15 milhões para projetos sociais, sendo R$ 6 milhões para crianças e adolescentes.

INTERIOR

Prefeitura de MS abre licitação de R$ 286 milhões para coleta de lixo

Estimativa máxima de investimento do município atinge o empenho de 28.650.700,96 pelo período de doze meses, que pode ser prorrogado por até dez anos

22/09/2025 11h34

Compartilhar
Da composição dos custos, itens que demandam maior investimento são: coleta convencional (R$10.356.713,04) e a operação de aterro sanitário (R$7.180.061,26)

Da composição dos custos, itens que demandam maior investimento são: coleta convencional (R$10.356.713,04) e a operação de aterro sanitário (R$7.180.061,26) Reprodução/Prefeitura TrêsLagoas

Continue Lendo...

Longe aproximadamente 326,5 quilômetros da Capital, foi anunciado nesta segunda-feira (22) , por meio do Diário Oficial do Estado, a continuidade de uma licitação de R$286 milhões para coleta de lixo no interior de Mato Grosso do Sul.

Três Lagoas, município sul-mato-grossense conhecido como "Cidade das Águas” e “Capital Mundial da Celulose", é a Prefeitura em questão que, conforme previsto, abre essa licitação na próxima sexta-feira (26), às 09h pelo horário de Mato Grosso do Sul.

Segundo exposto, a contratação busca empresa de serviços técnicos especializados de engenharia, para prestação dos serviços públicos de manejo e destinação final de resíduos sólidos para o município de Três Lagoas. 

Contrato milionário

Em valores absolutos, a estimativa máxima atinge o empenho de 28.650.700,96 pelo período de doze meses que, considerando a possibilidade de prorrogação decenal (por dez anos), pode somar até 286.507.009,60 na próxima década. 

Da composição dos custos, os itens que devem demandar maior investimento são: a coleta convencional (R$10.356.713,04) e a operação de aterro sanitário (R$7.180.061,26), conforme os valores referentes ao período de 12 meses. 

Além disso, a contratação prevê os seguintes serviços, com as respectivas estimativas de valor máximo por 12 meses: 

  • Ampliação e manutenção do aterro sanitário - R$5.253.419,48
  • Coleta de distritos e lixeiras públicas na área rural - R$1.020.625,92
  • Coleta seletiva - R$3.867.959,76
  • Fornecimento de dispositivos para acondicionamento de resíduos sólidos domiciliares - R$ 971.921,50

Coleta em Três Lagoas

Pelos cálculos expostos na planilha orçamentária, do quantitativo de veículos exigidos para a contratação o edital aponta para a necessidade de pelo menos nove viaturas, levando em conta a quantidade de lixo a ser recolhida e as rotas a serem cumpridas. 

Isso porquê, conforme descrito em edital, por meio de uma correlação da população urbana estimada esse ano e foi estipulada uma geração per capita diária: 0,8464 kg/hab.dia. 
 
Ou seja, a quantidade total de resíduos sólidos a ser coletada pelo serviço de coleta convencional bateria 41.138,89 toneladas neste ano. 

"A título de exemplo, com 7 caminhões diurnos, cada um teria de coletar ~10,3 t e percorrer ~32,8 km, o que extrapola o tempo de jornada. Por outro lado, adicionar mais veículos tornaria cada roteiro menor que o ideal (subutilizando as equipes), elevando custos desnecessariamente", cita trecho do edital.

No final das contas, seriam necessários oito veículos para atender a demanda por coleta no município, com um caminhão adicional na frota como reserva técnica, que não rodaria diariamente, mas apenas para substituição em caso de quebra/manutenção de algum titular ou em atendimento à situações excepcionais (picos de geração, operações especiais).

Pelo documento elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio de Três Lagoas (Semea), o município precisará de equipes compostas por: oito motoristas e 24 coletores de resíduos durante o dia, além de sete condutores e 21 outros funcionários para coleta no período noturno. 

Importante frisar que o edital pode ser localizado através da plataforma integrada ComprasBR, do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou Portal da Transparência de Três Lagoas.

 

Assine o Correio do Estado

POLÍCIA

Denar e PRF apreendem carregamento de cocaína em carreta

Um casal foi preso em flagrante, sendo um deles o motorista da carreta

22/09/2025 10h30

Compartilhar
Equipes da Denar apreenderam 300 quilos de cocaína (tablete) e 38 quilos de haxixe enlatado

Equipes da Denar apreenderam 300 quilos de cocaína (tablete) e 38 quilos de haxixe enlatado FOTO: Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Uma operação coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico - (DENAR), que contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, em Ponta Porã, na fronteira com Paraguai, resultou na apreensão de 322 quilos de cloridrato de cocaína escondidos em uma carreta.

A ação é resultado de investigações da DENAR contra organização criminosa sediada na fronteira que tem a finalidade de promover o transporte de cocaína e pasta base de cocaína, que na maioria das vezes, vão para o centro-sul do país. 

Conforme a Polícia Civil, essa é a terceira apreensão contra a mesma quadrilha.

Nesta ação, um casal foi preso em flagrante, sendo um deles o motorista da carreta. 

OUTRA APREENSÃO

Recentemente, Durante diligências da Operação Protetor, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – (Denar), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal – (PRF), equipes da Denar apreenderam 300 quilos de cocaína (tablete) e 38 quilos de haxixe enlatado, o que totaliza R$ 8 milhões em drogas.

Conforme o delegado Titular da DENAR, Hoffman D'Ávila, as substâncias foram encontradas escondidas em um caminhão que carregava grãos, e inicialmente, iria para Maringá, no Paraná.

“Estávamos atuando na região, quando suspeitamos daquele veículo, e solicitamos a parada, o motorista parou, mas demonstrou nervosismo durante conversa com os policiais, que decidiram revistar o caminhão. Na revista, a droga foi encontrada”, disse.

Assine o Correio do Estado.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil
oportunidade

/ 2 dias

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil

2

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito
vale da celulose

/ 1 dia

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito

3

Manifestantes protestam contra PEC da Blindagem e Anistia em Campo Grande
Política

/ 1 dia

Manifestantes protestam contra PEC da Blindagem e Anistia em Campo Grande

4

Primeira semana da primavera terá frio, vendaval e tempestades em MS
mudança no tempo

/ 22 horas

Primeira semana da primavera terá frio, vendaval e tempestades em MS

5

Prefeitura considerava obsoleto software contratado agora por R$ 8,6 milhões
questionamentos

/ 1 dia

Prefeitura considerava obsoleto software contratado agora por R$ 8,6 milhões

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12/09/2025

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?