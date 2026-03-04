Licença não sai e obras de nova fábrica de celulose sofrem atraso

Assim como ocorre na fábrica de Lençóis Paulista, a unidade de Bataguassu terá capacidade para produção de celulose solúvel

No dia 22 de agosto do ano passado o governador Eduardo Riedel previu que as obras para instalação da fábrica de celulose da Bracell, em Bataguassu, começariam em fevereiro deste ano. Porém, o mês acabou e até agora nem mesmo a Licença de Instalação foi concedida pelo Governo do Estado.

Naquela data, após um encontro com o comando da empresa, o governador estimou que esta licença seria concedida antes do final de 2025. "Deu certo, assinamos o acordo final. Eles começam agora em fevereiro de 2026 a obra já e estamos discutindo novos investimentos", comemorou o governador naquele dia.

Porém, em dezembro foi concedida somente a chamada Licença Prévia. E, no começo de janeiro, durante visita ao local onde deve ser construída a fábrica, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Jaime Verruck, afirmou que “em março, a empresa deve receber a Licença de Instalação. Acho que esse será um marco importante dentro desse processo”, afirmou Jaime Verruck, responsável pela concessão do documento.

Agora, contudo, o secretário já está deixando claro que este prazo não será crumprido. “A gente emitiu a licença prévia. Ainda falta alguns trâmites a serem realizados, mas acredito que até o final de abril ou começo de maio a gente deve entregar a licença de instalação da fábrica”, afirmou Verruck no último dia 28, sem explicitar os motivos que levaram ao adiamento.

O Correio do Estado procurou a Bracell em busca de explicações sobre o cronograma dos trabalhos e para saber os motivos exatos da demora para obtenção da licença, mas a empresa não repassou detalhes. Mas, deixou claro que o empreendimento estimado em R$ 16 bilhões vai sair do papel.

"Neste momento, a empresa segue cumprindo os cronogramas, em fase de estudos e de atendimento às exigências legais que subsidiam a análise dos órgãos competentes e garantem a transparência do processo. Alinhado às demais iniciativas da empresa, o projeto é pautado pela responsabilidade socioambiental, pelo diálogo aberto com as comunidades e pelo cumprimento rigoroso da legislação, reforçando o olhar atento da Bracell para gerar valor nas regiões onde está presente", informou a empresa.

Em Inocência, dois meses depois da concessão solene da Licença de Instalação a chilena Arauco deu largada aos trabalhos de terraplangem. Então, se a Bracell receber a licença em em maio, as obras poderiam começar no início do segundo semestre.

O PROJETO

A fábrica, a primeira de Mato Grosso do Sul a a pruduzir celulose para fabricação de tecidos , ficará às margens da BR-2,67, a nove quilômetros da área urbana de Bataguassu, entre a cidade e o lago da hidrelétrica de Porto Primavera, a quase quatro quilômetros do lago.

E é deste lago, resultado do represamento do Rio Paraná, que a indústria vai coletar os 11 milhões de litros de água por hora que serão necessários para viabilizar o funcionamento da indústria. Cerca e 9 milhões de litros serão devolvidos ao lago depois da utilização. Segundo a Bracell, todos os efluentes serão tratados e trarão impacto mínimo na qualidade da água.

As obras desta fábrica, que agora não tem mais previsão de data para início, devem se estender ao longo de 38 meses, sendo quatro para os trabalhos de terraplanagem e 34 para a construção da fábrica propriamente dita. Ou seja, se tiverem início em meados de 2026, devem se estender até o final de 2029.

No pico dos trabalhos devem ser gerados 12 mil empregos e em torno de dois mil depois que o empreendimento entrar em operação.

Por ano, a indústria deve processar 12 milhões de metros cúbicos de eucaliptos, que sairão de cerca de 300 mil hectares de reflorestamento. Em torno de um terço deste montante já está em fase de crescimento em municípios como Santa Rita do Pardo, Ribas do Rio Pardo e Bataguassu.

Em anos sem interrupção para manutenção dos equipamentos serão produzidos, conforme o estudo de impacto ambiental, 2,9 milhões de toneladas de celulose. Dependendo da demanda, a unidade terá condições de produzir celulose solúvel, como já ocorre com a fábrica do grupo asiático em Lencóis Paulista (SP).

Esse tipo de celeulose é usado na produção fibras têxteis, produtos de higiene (fraldas, lenços umedecidos), alimentos (sorvetes, molhos), fármacos (cápsulas) e produtos químicos (tintas, esmaltes).

Além da produção de celulose, o estudo informa que será gerada energia suficiente para abastecer a indústria e um excedente que será injetado na rede de energia da região. A quantidade desta energia, porém, não foi informado.

Conforme a previsão, a celulose deve ser escoada por caminhões, pela MS-395 e a BR-158, margeando o Rio Paraná, até a ferrovia que passa em Aparecida do Taboado. De lá, seguirá por ferrovia até o porto de Santos.

É uma distância de cerca de 270 quilômetros de rodovias que terão de receber uma série de melhorias, já que serão em torno de 80 mil carretas a mais por ano nestas estradas.

QUINTA FÁBRICA

A indústria de Bataguassu será a quinta do setor em Mato Grosso do Sul. A primeira, da Suzano, entrou em operação dem 2009, em Três Lagoas. Depois, em 2012, foi ativa a unidade do grupo J&F, a Eldorado, também em Três Lagoas.

Em julho de 2024 começou a funcionar a fábrida da Suzano em Ribas do Rio Pardo, que atualmente é a maior fábrica de celulose em linha única do mundo, com capacidade para 2,55 milhões de toneladas por ano.

Este título, porém, passará a ser da Arauco, que no segundo semestre do próximo ano promete ativar uma fábrica em Inocência, onde será produzidas 3,5 milhões de toneldas por ano. As obras estão a todo vapor e atualmente abrigam em torno de dez mil trabalhadores.