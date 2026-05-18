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Bracell obtém aporte bilionário para acelerar obras em Bataguassu

Recursos obtidos pela empresa asiática serão usados em ações de recuperação de áreas degradadas e no avanço da futura fábrica de celulose, prevista para operar em 2029

Rodolfo César, de Corumbá

18/05/2026 - 08h05
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A sexta instalação de uma fábrica do setor de silvicultura em Mato Grosso do Sul, do grupo asiático Royal Golden Eagle (RGE), que controla a Bracell, obteve R$ 1,5 bilhão em um novo sistema de financiamento no Brasil que está sendo operado pelo BTG Bactual e conta com 40% de recursos públicos do Tesouro Nacional e o restante captado com investidores privados.

A aprovação do recurso para garantir que a Bracell avance nas obras em Bataguassu, principalmente em termos de atendimento a questões de meio ambiente, foi divulgada oficialmente neste dia 11 de maio e o valor obtido representa mais de um terço do total disponibilizado na linha de financiamento Eco Invest Brasil que o BTG Pactual tem disponível. 

Esse projeto foi criado pelo governo federal para tentar destravar investimentos privados e também atrair capital externo para financiar projetos com proposta sustentável de longo prazo.

Com a aprovação, Mato Grosso do Sul entre no mapa federal de grandes projetos voltados para a sustentabilidade e que estão na mira do mercado financeiro. 

A proposta que garantiu os recursos para a Bracell reverter na planta em Bataguassu foi apresentada no segundo leilão promovido pela Eco Invest Brasil.

O BTG Pactual passou a contar com R$ 4,9 bilhões para reverter em projetos ligados a recuperação produtiva de áreas degradadas. Além desse valor, há o compromisso para que sejam restaurados 164 mil hectares.

Para a região de Bataguassu, o grupo asiático que controla a empresa a ser instalada na área de celulose assumiu o compromisso de viabilizar a restauração de 54 mil hectares, o que representa quase 33% do compromisso previsto no contrato do BTG Pactual pelo Eco Invest Brasil. Nessas áreas que a empresa vai atuar com recuperação vão ser implantados sistemas de produção agropecuário e florestal. 

Além do financiamento obtido via governo federal e iniciativa privada, o governo de Mato Grosso do Sul concedeu incentivos fiscais à Bracell. 

Outra questão envolvida nesses investimentos é remover gás carbônico da atmosfera. Esse direcionamento ainda está alinhado com uma política do governo do Estado, que é tornar Mato Grosso do Sul um estado carbono neutro até 2030.

“O resultado é impulsionado pelo papel das florestas no balanço de carbono da empresa. Apenas em 2025, foram 3,4 milhões de tCO2 e removidas, sendo 1,8 milhão provenientes de florestas plantadas e 1,6 milhão de áreas nativas preservadas. O total de 6 milhões de toneladas (sequestradas ano passado, conforme anúncio oficial da Bracell) marca o avanço da companhia rumo à meta de 25 milhões até 2030, estabelecida no compromisso ‘Bracell 2030’”, divulgou a empresa em seu balanço de sustentabilidade, em nota oficial.

CONSTRUÇÃO

A construção da unidade em Bataguassu já tinha sido confirmada no dia 6 de maio do ano passado. Com cerca de 12 meses após aquele anúncio, a multinacional confirmou a obtenção de financiamento bilionário para reverter no projeto.

“A parceria com o BTG agrega expertise financeira à capacidade operacional da Bracell, fortalecendo a execução em larga escala. A operação está inserida em um movimento mais amplo de direcionamento de capital para soluções de baixo carbono”. 

“A iniciativa contribui para ampliar a atratividade de investimentos sustentáveis no País, com potencial de replicabilidade em outros projetos. A operação permite a recuperação de cerca de 54 mil hectares de áreas degradadas, evitando a conversão de novas áreas. Os impactos são monitorados por indicadores como hectares recuperados e carbono estocado, com metodologias reconhecidas”, informou a empresa, ao Correio do Estado.

A previsão da indústria em Mato Grosso do Sul é começar a operar em 2029 e ter capacidade de produção de 2,8 milhões de toneladas de celulose por ano. 

PROJETO

A Bracell prevê investimentos totais de US$ 4,5 bilhões e deve direcionar sua produção para a celulose kraft e celulose solúvel. O pedido de licença para a instalação da unidade ocorreu em março deste ano e análise de liberação é feita pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

A obtenção dos recursos para financiar atividades sustentáveis garante que as atividades do grupo possam tramitar com mais força em termos de licenças ambientais.

Atualmente, o Estado conta com quatro fábricas em operação: três da Suzano (duas em Três Lagoas e uma em Ribas do Rio Pardo) e uma da Eldorado (em Três Lagoas). Ainda há um projeto em andamento para a quinta fábrica em Inocência, da Arauco.

economia

Novo Desenrola pode retomar relação entre renda e consumo e impulsionar inflação

Novo Desenrola pode restabelecer a relação entre alívio no orçamento das famílias e aumento da demanda por bens e serviços, com potencial de pressionar a inflação no curto prazo e voltar a exigir atenção do Banco Central

17/05/2026 10h45

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Em meio à inadimplência recorde, os bancos têm adotado postura mais conservadora na concessão de crédito, o que contribuiu para um descasamento entre o crescimento da renda e do consumo. Especialistas ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) avaliam, porém, que o Novo Desenrola pode restabelecer a relação entre alívio no orçamento das famílias e aumento da demanda por bens e serviços, com potencial de pressionar a inflação no curto prazo e voltar a exigir atenção do Banco Central (BC).

O programa reduz o comprometimento da renda com o serviço da dívida, ampliando a capacidade de pagamento e a renda disponível "Isso pode se traduzir em maior consumo ou na contratação de novos empréstimos, a depender do conservadorismo dos bancos", afirma Alexandre Albuquerque, vice-presidente e analista sênior da Moody’s Ratings.

Segundo ele, considerando a dinâmica dos últimos 18 a 24 meses, a tendência é que as instituições financeiras mantenham cautela, sobretudo em linhas de maior risco, como crédito pessoal. Albuquerque ressalta que, embora o tomador deixe de constar como negativado, a dívida não desaparece: "Ela diminui, mas continua existindo".

Na mesma direção, Luis Otavio Leal, economista-chefe da G5 Partners, observa que o crescimento da renda já aponta para aumento do consumo e avalia que o programa é desfavorável ao BC. "Acho o Desenrola ruim para o Banco Central, pois impacta a inflação", resume.

Antes mesmo do início do Novo Desenrola, a renda disponível bruta das famílias - renda do trabalho somada a transferências fiscais e benefícios, líquida de impostos - cresceu 11,1% em março, após alta de 9,5% em fevereiro, segundo cálculos do Goldman Sachs. Em relatório, Alberto Ramos, diretor de pesquisa econômica para a América Latina do banco, atribui o resultado a uma postura creditícia e fiscal/parafiscal "altamente ativista", que manteria o hiato do produto em território positivo, pressionaria a inflação (especialmente a de serviços) e reduziria a eficácia da política monetária.

No comunicado da reunião de abril, o Comitê de Política Monetária (Copom) também destacou como risco de alta "uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada, em função de um hiato do produto mais positivo".

Para Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV, como o programa ainda não opera plenamente, os efeitos inflacionários permanecem mais teóricos. Ele aponta, contudo, um conflito de objetivos: o governo busca estimular a economia por instrumentos fiscais e parafiscais, enquanto o BC tenta conter a inflação e as expectativas. "No fim, acho que teremos juros elevados por mais tempo, o que contraria o objetivo do Novo Desenrola", diz.

Ainda assim, Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank, considera que, no curto prazo, fatores como o conflito no Irã, o câmbio e os preços de commodities - especialmente alimentos e petróleo - devem ter peso maior na condução da política monetária do que o programa. "O Banco Central vai acompanhar e estimar os impactos, mas acreditamos que esse efeito tende a ser muito baixo", afirma.

Enquanto isso, a inadimplência vem batendo recordes desde janeiro de 2025. O número de pessoas com o CPF registrado em cadastros de inadimplência atingiu 82,8 milhões em março, segundo a Serasa Experian.

LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3009, sábado (16/05): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/05/2026 08h15

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3009 da Mega-Sena na noite deste sábado, 16 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$65 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
136 apostas ganhadoras, R$ 19.052,37

4 acertos
6.714 apostas ganhadoras, R$ 636,14

Confira o resultado da Mega-Sena!

Os números da Mega-Sena 3009 são:

  • 21 - 06 - 04 - 08 - 18 - 30

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3010

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 19 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 3010. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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