Licenciamento de veículos com placas de final 9 deve ser pago neste mês

Atropelamento

SUS alerta que internações de pedestres atropelados crescem 13% no país

A família do Kayky Brito visitou o ator na tarde deste domingo (3) no hospital Copa D'dor, onde ele está internado desde o último sábado (2) após sofrer um atropelamento na Barra da Tijucua, zona sul do Rio de Janeiro. Sandra Brito, sua mãe, foi ao local com o padrasto e o cunhado do interprete de Bernadete, da novela "Chocolate com Pimenta" (2003).

Sandra falou rapidamente com a imprensa e disse que está otimista com o que recebeu no hospital. O local deverá soltar um novo boletim ainda durante este domingo.

"Agradeço as orações de todos, estamos confiantes na recuperação", comentou a mãe do ator, sem dar maiores detalhes.

Sandra estava com uma bota ortopédica porque ainda se recupera de um acidente de carro que sofreu em julho com o seu marido.

Na manhã deste domingo (3), Sandra Brito se pronunciou no Instagram sobre o caso. Ela desmentiu informações maldosas, disse que o ator segue vivo e que logo menos sairá do hospital com vida.

"Queria agradecer todas as mensagens, todos os telefonemas... Infelizmente não consigo responder, mas vocês podem acreditar que estou vendo tudo. Agradeço do fundo do meu coração. Fiquei em choque como no dia do meu acidente, ajoelhei e conversei com Deus. Por que?", desabafou Sandra.

A mãe também deu detalhes de como foi o encontro com o filho no hospital. "Fiz tantas perguntas para ele, senti sua mão na minha cabeça, acalmou meu coração e disse: 'Vai ver seu filho'. Saí de casa voando. Coração apertado, mas feliz. Entendi que foi outro livramento. Meu filho está vivo e logo estaremos juntos e sorrindo", disse ela.

Internações de pedestres atropelados crescem 13% no país

O número de pedestres internados na rede pública de saúde do país por causa de atropelamentos cresceu 13% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo o levantamento feito pela Abramet (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego), nos primeiros seis meses deste ano, 18.798 pessoas atropeladas precisaram de internação no SUS (Sistema Único de Saúde), contra 16.654 vítimas em 2022.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (8), a partir de informações do Ministério da Saúde.

A volta do ritmo da atividade das pessoas nas ruas, após o pico da pandemia de Covid-19, é apontada como um dos fatores para a alta.

"A população está ansiosa porque saiu de uma pandemia" diz Flávio Adura, diretor científico da Abramet. "Ela também está tomando mais remédios [por causa da própria ansiedade, por exemplo] e sai de casa com efeitos da sedação, distraída."

O médico aponta o uso de celular, tanto por motoristas quanto por pedestres sem atenção ao trânsito, como outro motivo para o crescimento da estatísticas de traumas provocados por atropelamento.

Ele cita ainda o maior quantidade de motociclistas nas ruas por causa das vendas on-line e dos aplicativos de entrega como fator de risco —em São Paulo, por exemplo, o número de motos novas nas ruas neste ano é recorde, segundo o Detran-SP (Departamento de Trânsito) paulista.

"Essas motos nos corredores entre os carros surpreendem os pedestres", afirma Adura.

O aumento nas internações indica que as condições para pedestres no Brasil podem estar se deteriorando, segundo a associação.

"A necessidade de melhorar a segurança no trânsito e proteger os pedestres é urgente, especialmente em regiões que apresentaram aumento significativo de casos, como Sudeste, Sul e Centro-Oeste", destaca o Antonio Meira, presidente da entidade.

"O pedestre é a parte mais vulnerável na via, não tem proteção nenhuma", alerta Adura.