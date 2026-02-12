Lotesul pode chegar a 1 ano parada após desclassificação de empresa

Prova de Conceito feito pelos responsáveis pela licitação encontrou falta de um dos requisitos do edital - Reprodução

Prestes a completar um ano de tramitação, a Loteria Estadual de Mato Grosso do Sul (Lotesul) segue na incerteza de um vencedor, depois que a empresa favorita de São Paulo foi desclassificada da licitação bilionária por não cumprir uma das exigências feitas pelo governo do Estado de Mato Grosso do Sul no edital.

Ontem, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) o resultado da Prova de Conceito (PoC) da Lottopro Jogos de Apostas e Gestão de Lotéricas Ltda., que havia vencido momentaneamente o leilão após apresentar o repasse de 43,36% da receita ao Executivo estadual.

Contudo, foi exposto que a empresa não dispõe de cofre de regulação eletrônico, o que é uma exigência do governo do Estado para comandar a Lotesul. “Entendemos que não houve atendimento ao requisito acima elencado, em momento prévio ao início da demonstração da PoC, ensejando na reprovação automática”, concluiu a comissão avaliadora.

Diante da desclassificação da empresa paulista, o Estado convocou as outras três que estavam na disputa para que participem do prosseguimento do certame, marcado para sexta-feira, às 9h30min.

Vale lembrar que a licitação foi suspensa duas vezes no ano passado e sofreu alterações no edital em comparação com quando foi lançado. Porém, pelo seu potencial de arrecadação ser na casa dos bilhões de reais, segue atraindo atenção das empresas de loterias espalhadas pelo País.

INTERESSADAS

Conforme apurou o Correio do Estado, duas empresas interessadas são: Dodmax Tecnologia S/A, de Campo Grande, e a Prohards Comércio, Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda, de Rio Claro (SP).

A empresa campo-grandense foi fundada em 2024 e é administrada pelo pecuarista Mário Luiz Barbosa Dodero, que ocupa o cargo de tesoureiro na Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul).

A reportagem entrou em contato com o dono para saber se a segunda melhor proposta é deles. Contudo, ele confirmou que a Dodmax não será a próxima a ser chamada.

Em dezembro de 2025, a empresa apresentou um pedido de esclarecimento sobre o edital da licitação e chegou a ser atendida pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), que não concordou com a manifestação da Dodmax.

A Prohards é mais consolidada no mercado de “jogatinas” e foi fundada em maio de 2006. Presidida por José Carlos Baungartner, a empresa integra a World Lottery Consortium, maior associação de loterias do mundo, que reúne mais de 150 loterias de estados espalhadas por 80 países de cinco continentes.

Assim como a Dodmax, a Prohards também apresentou esclarecimentos acerca do edital da Lotesul, referente às “formas de pagamentos das apostas por parte do usuário”, “plataforma de gestão financeira” e “roteiro da prova de conceito requisitos funcionais à PoC”. Mas, não acarretaram mudanças no documento final.

LOTESUL

A empresa que vencer a licitação para comandar a Lotesul poderá ter um faturamento anual bilionário, segundo estimativa macro feito pelo governo do Estado.

Apesar de no edital de licitação constar que a “estimativa da receita média anual de remuneração da plataforma é de R$ 51.474.339,31”, no termo de referência feito pela Sefaz, organizadora do certame, o valor que a ferramenta pode chegar é muito maior.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul em 2022 foi de R$ 166,8 bilhões. A fatia de 0,85%, portanto, significa uma receita de R$ 1,417 bilhão.

Na última divulgação feita pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o PIB foi de R$ 184,4 bilhões. A estimativa para 2025 era de mais de R$ 227,8 bilhões, o que representaria mais de R$ 2 bilhões ao ano.

Caso a receita da vencedora chegue a esse valor, o governo do Estado, que terá direito a, no mínimo, 16,17% da receita bruta, pode receber anualmente R$ 229 milhões com a exploração dos jogos.

Recentemente, a Operação Successione revelou que as famílias Name e Razuk estavam interessadas na licitação, já que ambas as partes entraram com pedidos de impugnação.

Os pedidos afirmavam que o texto estava direcionado para favorecer uma empresa, apesar de não dizer diretamente, a referida seria a paranaense chamada PayBrokers, que gere a Loteria do Estado do Paraná (Lottopar). No entanto, ambos foram rejeitados pela Sefaz.

* Saiba

Desclassificada, a Lottopro é responsável por comandar oito loterias ao redor das Regiões Sudeste e Nordeste do Brasil: Assunção do Piauí (PI); Patos do Piauí (PI); Tatuí (SP); Marcolândia do Piauí (PI); Muquém de São Francisco (BA); Teresópolis (RJ); Quijingue (BA); e Tutóia (MA).

