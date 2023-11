A mãe de Ana Clara Benevides agradeceu a arrecadação da vaquinha feita para ajudar com os custos financeiros para o translado do corpo da jovem, morta na sexta-feira (17) após passar mal em um show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro.

Por meio de um vídeo, Adriana Benevides disse que o valor vai permitir que a família faça tudo o que queriam. "Ontem iniciamos uma vaquinha para pedir ajuda. Foi muita gente que doou, quero que Deus abençoe todos vocês. Muita gratidão por tudo", afirma.

Ana tinha 23 anos e era natural de Mato Grosso do Sul. A mãe dela ainda contou que passou a noite ao lado de amigos da jovem.

"Hoje sei que minha filha foi muito amada, amigos dela me contaram histórias deles e ela era só alegria. Agradecimento vai de toda a nossa família. Depois volto aqui para fazer a prestação de contas."

De acordo com os primeiros levantamentos, a família teria recebido em torno de R$ 30 mil para custear o translado do corpo, previsto para chegar ao aeroporto de Campo Grande por volta das 14 horas desta segunda-feira (20).

Depois disso, o caixão segue de carro até Sonora, cerca de 320 quilômetros ao norte da Capital, já na divisa com Mato Grosso. Ela será velada na Câmara de Vereadores e a previsão é de que o sepultamento ocorra na manhã de terça-feira (21), em Pedro Gomes.