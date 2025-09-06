Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Alerta

1ª suspeita de sarampo em Ponta Porã tem relação com residente paraguaia

País vizinho de Mato Grosso do Sul, Paraguai está em surto de sarampo

Mariana Piell

Mariana Piell

06/09/2025 - 12h30
O secretário de Saúde de Ponta Porã, Daniel Kayatt, informou que a mãe do 1° caso suspeito de sarampo registrado no município em 2025 teve contato com uma familiar que recebeu visita de uma estudante que reside em Santa Rosa, distrito do departamento de San Pedro, primeiro local a confirmar um caso de sarampo no Paraguai.

Nem o bebê de 8 meses, nem os pai da crianças eram vacinados contra o sarampo. Não foram apresentados sintomas graves e o resultado do exame que vai confirmar ou descartar a suspeita deve sair até a próxima segunda-feira (8).

Segundo a Secretaria de Saúde do município, a brinquedoteca frequentada pela criança foi bloqueada e os pais foram vacinados. Além disso, o governo paraguaio foi alertado para que monitore a estudante que atravessou a fronteira.

Surto de sarampo 

No Paraguai, o primeiro caso de 2025 foi confirmado em um menino de cinco anos não vacinado no distrito de Santa Rosa, departamento de San Pedro. Posteriormente, surgiram outros casos ligados a contatos próximos, totalizando pelo menos sete casos confirmados no país, todos em pessoas não vacinadas.

O Ministério da Saúde do Paraguai declarou alerta epidemiológico para reforçar a vacinação e buscar novos casos, destacando que o país estava livre do sarampo desde 2015, mas o surto representa uma ameaça atual à saúde pública.

Na Bolívia, a situação é mais alarmante com um surto epidêmico declarado, com mais de 220 casos confirmados e emergência nacional decretada.

A doença voltou a circular fortemente na América do Sul devido a níveis de vacinação abaixo do recomendado, com a região apresentando um aumento expressivo nos casos e mortes relacionadas ao sarampo em 2025 em comparação a 2024.

A Organização Panamericana de la Salud (OPS) alerta que 71% dos casos ocorreram em pessoas não vacinadas e reforça a recomendação de vacinação com duas doses para prevenir a doença, além de realizar campanhas em comunidades de alto risco.

O surto também levou países vizinhos, como o Brasil, a adotarem medidas preventivas, especialmente na região de fronteira, com busca ativa de casos, bloqueios vacinais e vacinação de bebês menores de um ano com a "dose zero" da vacina contra o sarampo.

A doença

O sarampo é uma doença infecciosa grave causada por vírus, com potencial de levar à morte em casos mais severos. A transmissão ocorre de forma rápida e direta, principalmente por meio de gotículas liberadas pelo doente ao tossir, falar, espirrar ou até respirar próximo de outras pessoas.

A forma mais eficaz de prevenção é vacinação, que protege contra a infecção e interrompe a disseminação.

No passado, a doença figurou entre as principais causas de mortalidade infantil, mas seu impacto foi reduzido ao longo dos anos graças a políticas consistentes de vacinação. Um marco nesse esforço foi o Plano Nacional de Eliminação do Sarampo, implementado em 1992.

Brasil livre do sarampo

Em 2024, o Brasil recebeu a recertificação de país livre do sarampo, resultado do fortalecimento da vigilância e da retomada da vacinação. Em 2016, o país já havia conquistado esse status, mas, em 2018, as baixas coberturas vacinais permitiram a reintrodução do vírus. No último ano, a cobertura da vacina tríplice viral ultrapassou a meta nacional de 95%.

Para reverter a queda nos índices, o Ministério da Saúde investiu na vacinação em áreas de fronteira e em locais de difícil acesso, além de implementar a busca ativa de casos suspeitos, realizar o Dia S de mobilização, promover oficinas de resposta rápida frente a casos suspeitos e organizar webinários sobre manejo clínico do sarampo.

Em 2025, como apoio à contenção do surto na Bolívia, o Ministério da Saúde disponibilizou 600 mil doses da vacina contra o sarampo para doação, reforçando o compromisso do país com a cooperação internacional em saúde e com o enfrentamento das doenças imunopreveníveis na região.

R$ 33 milhões

Pela 3ª vez em menos de um ano, Polícia Federal mira esquema de fraude no INSS

Nesta sexta-feira, foram deflagradas duas operações da PF tendo como alvo servidores da autarquia em Campo Grande

06/09/2025 09h30

Polícia Federal deflagrou na sexta-feira operação contra fraude que pode chegar a R$ 33 milhões

Polícia Federal deflagrou na sexta-feira operação contra fraude que pode chegar a R$ 33 milhões Gerson Oliveira / Correio do Estado

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados em três municípios de Mato Grosso do Sul, contra servidores acusados de articular esquemas criminosos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com essas ações, a PF chega a três operações deflagradas em menos de um ano envolvendo a autarquia nacional.

Na manhã de sexta-feira, a PF deflagrou a Operação Vantagem Indevida, com o objetivo de reprimir o oferecimento de valores a servidores do INSS em Campo Grande para a prática de atos de ofício, ou seja, estariam recebendo a mais para realizar atribuições que já constavam em cargos.

Ao todo, foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão pela Justiça Federal de Campo Grande, nos municípios de Miranda, Dourados e na capital sul-mato-grossense. Segundo informações policiais, as investigações foram iniciadas há três meses, com apoio do Núcleo de Inteligência do INSS em Mato Grosso do Sul.

No mesmo dia, a PF realizou a Operação Desbloqueio, visando desmantelar um esquema de fraude no desbloqueio de benefícios previdenciários para a realização de empréstimos consignados na autarquia federal.

Conforme apontaram as investigações iniciadas em março, um servidor do órgão público, lotado em Campo Grande, usava sua senha e matrícula funcionais para liberar incorretamente diversos benefícios previdenciários, auxiliando na contratação de empréstimos consignados que podem chegar a R$ 33 milhões.

Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de suspensão do exercício da função pública (que afasta temporariamente um investigado ou réu das suas funções públicas), ambos expedidos pela Justiça Federal de Campo Grande e deflagrados na Capital. Durante a ação, participaram quatro policiais federais.

RECORRENTE

Esta não é a primeira vez que servidores do INSS em Mato Grosso do Sul são alvo de operações policiais. Em outubro do ano passado, a Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP) do Ministério da Previdência Social identificou suposto envolvimento sul-mato-grossenses em fraudes de mortes para pensões em esquema nacional.

Expedidos pela 3ª Vara Federal de Campo Grande, oito agentes da PF e um servidor da CGINP cumpriram dois mandados de busca e apreensão. De acordo com a investigação, foram identificadas 54 pensões em território nacional, sendo quatro apontados no estado pantaneiro, três na Capital e um em Sidrolândia.

Foi concluído que as pensões eram concedidas sem o devido processo administrativo, com as fraudes entregues a dependentes companheiros, usando benefícios de trabalhadores de Porto Alegre (RS) que morreram entre 2013 e 2018. Aponta o Ministério da Previdência Social que, na época, os servidores não tinham familiares.

Além disso, a Pasta informa que todos esses pagamentos “foram realizados com valores retroativos à data de falecimento dos instituidores”, em um prejuízo identificado que beira R$ 6 milhões. No caso, os envolvidos foram acusados de estelionato previdenciário, associação criminosa, uso de documentos falsos e falsidade ideológica.

ESCÂNDALO NACIONAL

Em abril deste ano, a PF entrou em ação novamente para desmantelar um amplo esquema criminoso que fraudava e desviava dinheiro de aposentadorias e pensões no INSS. Como apontaram as investigações, o prejuízo na autarquia chegou a aproximadamente R$ 6,3 bilhões, entre 2019 e 2024.

O esquema funcionava da seguinte forma: os suspeitos cobravam mensalidades irregulares, descontadas dos benefícios de aposentados e pensionistas, sem a autorização deles. 

Também, muitos dos afetados por esse crime não sabiam que estavam sendo associados em empresas, muitas delas existiam de fachada e funcionavam até no mesmo endereço. Elas recebiam a propina paga pelos servidores do INSS e ainda utilizavam assinaturas falsas para autorizar os descontos.

Foi apontado, durante Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) realizada pelo Legislativo, que as fraudes no INSS eram relatadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) e ignoradas pela alta cúpula do INSS desde 2019.

Diante da operação, foram afastados seis servidores públicos, entre eles o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto. Uma semana depois da ação, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, também deixou o cargo.

Entrevista

"A Expogenética MS deve atrair mais de 100 mil pessoas e movimentar R$ 100 milhões"

O presidente da Nelore MS completou que o evento terá leilões de genética de ponta, palestras técnicas, provas equestres, shopping de animais e feira

06/09/2025 09h00

Paulo César de Matos Oliveira, presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore MS)

Paulo César de Matos Oliveira, presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore MS) Reprodução

No fim do próximo mês, o Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, será palco da 2ª edição da Expogenética MS, com previsão de movimentar R$ 100 milhões e receber mais de 100 mil pessoas.

Os dados otimistas foram apresentados pelo pecuarista Paulo César de Matos Oliveira, presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore – MS), durante entrevista exclusiva ao Correio do Estado.

“A Expogenética MS vem para preencher essa lacuna. O evento é um espaço de negócios, mas também de integração com a população urbana, mostrando o peso da pecuária no desenvolvimento da nossa cidade e do Estado”, declarou Paulo Oliveira.

Ele se referiu à falta de eventos voltados para o agronegócio na Capital de um estado cuja principal força motriz da economia vem da pecuária, da agricultura e da agroindústria.

Ainda durante a Expogenética MS, Paulo Oliveira lembrou que a parte musical terá uma programação de peso, como a gravação do DVD de Kaio e Gabriel, com convidados especiais, Eduardo Costa e Jads & Jadson. “No dia 8 de novembro, [a programação terá] Ana Castela, que hoje é um fenômeno nacional e foi embaixadora de Barretos neste ano”, anunciou o presidente da Nelore – MS.

Confira abaixo a entrevista completa:

Presidente, no fim do próximo mês, será realizada a 2ª edição da Expogenética MS e as atrações do Campo Grande Rodeo Fest. Quais são os principais entretenimentos desse grande evento do agronegócio estadual?

A 2ª edição da Expogenética MS, que será realizada de 30 de outubro a 9 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, tem tudo para ser ainda maior que a primeira edição. 
Teremos leilões de genética de ponta, palestras técnicas, provas equestres, shopping de animais e feira comercial. E, claro, grandes atrações de entretenimento. Vamos receber uma etapa oficial da PBR, que tem rodadas individuais e uma competição por equipes, em que os competidores ganham pontos ao montar touros por oito segundos sem cair. 

Os pontos são somados para definir os classificados para a Final Mundial, que tem um formato de mata-mata, e a maior pontuação no final determina o Campeão Mundial. Na etapa de Campo Grande, serão distribuídos R$ 100 mil em prêmios. 

Já o Campo Grande Rodeo Fest trará shows nacionais e regionais para todos os gostos. Queremos mostrar a força do nosso setor e também proporcionar lazer para a população.

Se estamos tendo nova edição da Expogenética MS, é porque a primeira deu certo. Qual a avaliação que o senhor faz?

A primeira edição, em 2024, foi um sucesso, com 75 mil pessoas presentes. Agora, voltamos com um evento ainda mais estruturado, a Expogenética MS  deve atrair mais de 100 mil pessoas e movimentar R$ 100 milhões. Isso mostra que a Expogenética MS é um projeto consolidado, capaz de gerar negócios, empregos e oportunidades para a cadeia produtiva e para a sociedade.

Na sua avaliação, Campo Grande, por ser Capital de um estado voltado ao agronegócio, ainda ressente da falta de mais eventos com essa temática?

Campo Grande é a capital do agronegócio no Centro-Oeste, mas ainda sentimos falta de eventos que unem a força do setor produtivo com a cultura e o entretenimento. A Expogenética MS vem para preencher essa lacuna. O evento é um espaço de negócios, mas também de integração com a população urbana, mostrando o peso da pecuária no desenvolvimento da nossa cidade e do Estado.

O Campo Grande Rodeo Fest está trazendo para a Expogenética MS grandes atrações do rodeio e também da música sertaneja. O senhor pode adiantar quais serão essas estrelas?

Já temos uma programação de peso: no dia 30 de outubro, a gravação do DVD de Kaio e Gabriel, com convidados especiais, no dia 31 de outubro, Eduardo Costa, no dia 1º de novembro, Jads & Jadson, e no dia 8 de novembro, Ana Castela, que hoje é um fenômeno nacional e foi embaixadora de Barretos neste ano. 
Os três primeiros shows serão gratuitos, e só o da Ana Castela será pago. Além disso, teremos camarotes para todos os shows, que já começaram a ser comercializados. 

É uma grade que valoriza tanto artistas locais quanto nacionais, colocando Campo Grande no calendário das grandes festas.

Já passou da hora da cidade virar a Capital do rodeio do Centro-Oeste e talvez do Brasil?

Com certeza já passou da hora. Temos tradição, público apaixonado e agora uma arena preparada para receber os maiores nomes do rodeio. Saiu da etapa da PBR do ano passado que aconteceu durante a Expogenética MS, o último da temporada da PBR neste ano. 

O atual campeão da etapa de Campo Grande, Gustavo Luiz da Silva, que é de Inocência, acabou de se consagrar campeão brasileiro, conquistando a tríplice coroa, campeão brasileiro, campeão da Final Nacional e Rookie of the Year. Lembrando também que o atual tricampeão mundial da PBR, o José Vitor Leme, é daqui de Ribas do Rio Pardo. 

Somos um celeiro de atletas neste esporte. Por isso, queremos consolidar Campo Grande como uma das principais capitais do rodeio do Brasil. Nossa meta é transformar o Município em referência não apenas no agronegócio, mas também no entretenimento ligado ao campo.

Mudando um pouco de assunto, como presidente da Nelore MS, quais são as conquistas para a raça no Estado e quais as projeções futuras?

O nelore é a base da pecuária brasileira e, em Mato Grosso do Sul, temos alcançado índices de destaque em produtividade e melhoramento genético. 

A associação tem trabalhado para promover leilões, feiras e parcerias que ampliam o acesso a tecnologias e genética de qualidade. O futuro é seguir investindo em inovação, sempre, sem perder de vista a sustentabilidade e a competitividade do nosso rebanho.

O senhor poderia fazer uma análise sobre a questão do valor da arroba do boi e da vaca em Mato Grosso do Sul. Há motivos para comemorar ou para ficar preocupado?

O preço da arroba tem oscilado, como é natural no mercado, mas o cenário ainda é positivo. Temos produtividade, qualidade de carne e mercados externos abertos.

Claro que o produtor precisa estar atento aos custos e margens, mas o momento é mais de confiança do que de preocupação. O desafio é seguir ampliando a competitividade e aproveitar as oportunidades de exportação.

Para o senhor, o tarifaço adotado pelo presidente dos Estados Unidos afetou a atividade pecuária estadual ou acabou  ajudando, uma vez que obrigou o Brasil a procurar novos mercados?

O tarifaço dos Estados Unidos estipulado pelo presidente Donald Trump foi um desafio inicial, mas também abriu portas. 

O Brasil precisou buscar novos mercados e isso fortaleceu nossa presença global. Hoje, exportamos para dezenas de países e a carne bovina sul-mato-grossense é reconhecida pela qualidade do rebanho bovino. 

O importante é diversificar destinos e mostrar que temos condições de atender às mais exigentes demandas internacionais. Eles precisam comprar a nossa carne. 

A nossa carne é importante para o mercado americano e para o consumidor americano. Essa tarifa, dentro dos estudos que fizemos, impacta mais o mercado americano do que o nacional.

O senhor já foi candidato a prefeito de Campo Grande e, no próximo ano, teremos eleições gerais, há possibilidade de disputar algum cargo eletivo em 2026?

Eu sempre fui um apaixonado pela política e acredito que ela é um meio de trazer transformações para sociedade, democratizando situações e melhorando a comunidade como um todo. 

Já tive oportunidade de ser dirigente partidário, coloquei um projeto à disposição da sociedade campo-grandense em 2020 e ocupei cargo de secretário em diversas pastas, então, eu gosto e me identifico com a política. 

Porém, não é minha intenção disputar nenhum cargo público em 2026 e nem nos anos que estão por vir. Mas estarei sempre pronto para contribuir de alguma forma para uma política séria, ousada e moderna que possa transformar a vida de todo o setor empresarial e de toda a população sul-mato-grossense.

Perfil

Paulo Oliveira

Paulista, ele é casado, pai de três filhos. Atuou no mercado financeiro e na área de fomento à nutrição animal. Produtor rural com mais de 30 anos de experiência em genética melhoradora. Foi conselheiro e diretor de associações. Dirigente regional do Fórum Nacional de Habitação. Ocupou cargos públicos, foi dirigente partidário, presidente do Partido Progressista (PP), municipal e regional. Também presidiu o diretório do Partido Social Cristão (PSC). Ocupou secretarias importantes, secretária de Governo de projetos, diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (Emha), 2009 – 2012. Atualmente, ele é diretor da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) e presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore – MS).

