Mãe é presa por agredir filha de 8 anos com chinelo, cinto e mãos

Na última terça-feira (12), a Polícia Civil de Campo Grande prendeu uma mulher em flagrante por maus tratos a sua filha de 8 anos de idade. A prisão aconteceu no bairro Jardim São Lourenço, entre o Jardim Nova Era e o Jardim Itatiaia.
Com denúncia dos vizinhos, a informação chegou à polícia após os gritos da criança ecoarem pelo prédio com origem de um apartamento próximo. Segundo as informações, no local, a menina estava com marcas visíveis de agressão no rosto.
De acordo com a investigação da Polícia Civil, a mulher identificada pelas iniciais T.B.S. e de 40 anos, teria agredido a filha com chinelo, cinto e mãos. A vítima realizou exame de delito, que confirmou os hematomas no rosto, pescoço e próximo aos olhos.
Em depoimento, a criança contou que a mãe tinha histórico de agressões contra ela, de forma não isolada, a garota sofria desde os 6 anos de idade.
O avô da menina e pai da mulher confirmou que sabia sobre outras vezes que a mãe teria agredido a menina. Ele então solicitou formalmente medida protetiva para a neta.
Ainda de acordo com as investigações, na noite anterior às agressões, a mulher ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica, junto a medicamentos controlados e estava em casa, apenas ela e a filha.
Ao confessar a agressão, ela contou que teria agido de tal forma para ‘corrigir’ a filha, e que a intenção não estava em machucá-la, mas admitiu agir com excesso.
Diante do artigo 136, do Código Penal, maus-tratos é qualificado quando a agressão é direcionada a menores de 14 anos. A pena teve mudança recentemente e varia entre 2 a 5 anos de reclusão.
- Para casos de lesão corporal de natureza grave, a pena pode chegar até 7 anos, com mínimo 3.
- Em casos que resulta a morte, a reclusão passa a ser de 8 a 14 anos, apenas pelos maus-tratos.
A mulher do caso está presa e aguarda audiência de custódia.