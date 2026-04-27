Mãe tenta entrar com cocaína em parte íntima para filho em presídio

CHUVA

Capital registrou mais de 30 mm nas primeiras horas desta segunda (27) e instabilidade deve continuar, com risco de raios e rajadas de vento em MS

A chegada de uma frente fria já começou a provocar mudanças no tempo em Campo Grande e em outras regiões de Mato Grosso do Sul, com registro de chuvas e alerta para tempestades nesta segunda-feira (27).

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que a Capital teve precipitação logo nas primeiras horas do dia, com 13,2 mm às 6h e 16,8 mm às 7h. Ao longo do estado, também houve acumulados significativos, como em Dourados (mais de 10 mm durante a madrugada) e Ponta Porã, que registrou picos acima de 10 mm no fim da noite de domingo.

Informações do meteorologista Natálio Abraão mostram que a chuva já era esperada com a aproximação do sistema frontal. Em levantamento, há registro de volumes expressivos em municípios como Dois Irmãos do Buriti (35,4 mm), Aquidauana (29,6 mm) e Dourados (12,6 mm). Em Campo Grande, os maiores acumulados ficaram na região sul (11,4 mm), além de índices no Carandá (8,8 mm) e Centro (7,6 mm).

O destaque fica para Três Lagoas, onde o volume chegou a 68,2 mm em ponto monitorado, entrando em nível de alerta.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS, a instabilidade começou entre a tarde e noite de domingo (26), com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões sul e oeste do estado. A condição é causada pela combinação da frente fria com transporte de calor e umidade, além da atuação de cavados na atmosfera.

A previsão indica que a instabilidade continua nesta segunda-feira, com chuva se espalhando por outras áreas de Mato Grosso do Sul. Há também expectativa de queda nas temperaturas, especialmente no sul do estado, onde os termômetros podem marcar entre 16°C e 18°C. Outro fenômeno previsto é a chamada “mínima invertida”, quando a menor temperatura do dia ocorre entre a tarde e a noite, devido à entrada de ar frio.

Em Campo Grande, a segunda-feira deve ser marcada por muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia, com temperaturas entre 20°C e 25°C e alta umidade relativa do ar, chegando a 90%.

Para os próximos dias, a tendência é de manutenção das instabilidades até terça-feira (28). A partir de quarta (29), o tempo começa a abrir gradualmente, com elevação das temperaturas, que podem chegar a 35°C até sexta-feira (1º).

Apesar da mudança no tempo, o meteorologista destaca que não há previsão de frio intenso, e que a queda nas temperaturas deve ser mais perceptível apenas na região sul do estado.

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