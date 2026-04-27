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Sistema prisional

Mãe tenta entrar com cocaína em parte íntima para filho em presídio

Mulher foi flagrada em body scan e disse que levaria droga após dívida do filho no pavilhão

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

27/04/2026 - 10h30
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Uma mulher foi presa após ser flagrada com droga escondida no próprio corpo ao tentar entrar no presídio de Dourados, na tarde deste sábado (25).

De acordo com o boletim de ocorrência, a visitante é mãe de um interno da unidade prisional e passava pelo procedimento de revista na portaria, por meio do equipamento body scan, quando agentes identificaram uma imagem suspeita na região do abdômen.

Ao ser questionada, a mulher apresentou nervosismo e inicialmente não respondeu. Posteriormente, ela confirmou que carregava substância ilícita no corpo.

A droga foi localizada na região anal e retirada pela própria suspeita, que entregou o material aos policiais penais. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 107 gramas de uma substância esbranquiçada, com características semelhantes à cocaína.

Ainda conforme o registro policial, a mulher relatou que levaria o entorpecente ao filho, que estaria com uma dívida dentro do pavilhão da unidade prisional.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados como tráfico de drogas qualificado, já que o crime ocorreu nas dependências de estabelecimento prisional.

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VACINAS

Pelo 2º ano consecutivo, Mato Grosso do Sul lidera ranking nacional em cobertura vacinal

Em 2025, o Estado ampliou o acesso à vacinação e manteve indicadores acima das metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde

27/04/2026 09h45

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Mato Grosso do Sul aplicou mais de 2,5 milhões vacinas em 2025

Mato Grosso do Sul aplicou mais de 2,5 milhões vacinas em 2025 Gerson Oliveira/Correio do Estado

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O Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), apontou Mato Grosso do Sul como o líder em cobertura vacinal no Brasil. Este é o segundo ano consecutivo que o Estado alcança a nota máxima (100 pontos) e o 1º lugar no indicador de imunizações.

O CLP considera o número de vacinas aplicadas, incluindo primeira, segunda, terceira ou dose única, em relação à população-alvo, evidenciando a capacidade da rede pública de alcançar níveis elevados de proteção coletiva. Mato Grosso do Sul aplicou mais de 2,5 milhões doses em 2025.

Mato Grosso do Sul aplicou mais de 2,5 milhões vacinas em 2025

Em 2025, Mato Grosso do Sul intensificou campanhas, ampliou o acesso à vacinação e manteve indicadores acima das metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

O "MS Vacina Mais" é a principal estratégia do governo para ampliação das coberturas vacinais. Entre as ações, destacam-se as realizadas em escolas, o programa Aluno Imunizado, uma exigência de declaração de vacinação atualizada em parceria entre as áreas de saúde e educação, além de estratégias voltadas à busca ativa de não vacinados.

Outra medida para ampliar o alcance da vacinação é o "Cuidar de Quem Cuida", uma estratégia voltada à imunização de profissionais de saúde.

Para a coordenadora estadual de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Ana Paula Rezende Goldfinger, o desempenho contínuo está diretamente relacionado à qualificação da gestão e ao monitoramento permanente dos indicadores.

“Trata-se de um resultado sustentado por planejamento técnico, monitoramento sistemático das coberturas vacinais e adoção de estratégias baseadas em evidências. A integração entre Estado e municípios tem sido determinante para ampliar o acesso, reduzir bolsões de não vacinados e garantir homogeneidade nas coberturas”, destacou.

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CHUVA

Frente fria avança e traz chuva com alerta de tempestade para MS

Capital registrou mais de 30 mm nas primeiras horas desta segunda (27) e instabilidade deve continuar, com risco de raios e rajadas de vento em MS

27/04/2026 08h45

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Semana deve ser de friozinho e chuva até sexta-feira

Semana deve ser de friozinho e chuva até sexta-feira FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

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A chegada de uma frente fria já começou a provocar mudanças no tempo em Campo Grande e em outras regiões de Mato Grosso do Sul, com registro de chuvas e alerta para tempestades nesta segunda-feira (27).

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que a Capital teve precipitação logo nas primeiras horas do dia, com 13,2 mm às 6h e 16,8 mm às 7h. Ao longo do estado, também houve acumulados significativos, como em Dourados (mais de 10 mm durante a madrugada) e Ponta Porã, que registrou picos acima de 10 mm no fim da noite de domingo.

Informações do meteorologista Natálio Abraão mostram que a chuva já era esperada com a aproximação do sistema frontal. Em levantamento, há registro de volumes expressivos em municípios como Dois Irmãos do Buriti (35,4 mm), Aquidauana (29,6 mm) e Dourados (12,6 mm). Em Campo Grande, os maiores acumulados ficaram na região sul (11,4 mm), além de índices no Carandá (8,8 mm) e Centro (7,6 mm).

O destaque fica para Três Lagoas, onde o volume chegou a 68,2 mm em ponto monitorado, entrando em nível de alerta.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS, a instabilidade começou entre a tarde e noite de domingo (26), com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões sul e oeste do estado. A condição é causada pela combinação da frente fria com transporte de calor e umidade, além da atuação de cavados na atmosfera.

A previsão indica que a instabilidade continua nesta segunda-feira, com chuva se espalhando por outras áreas de Mato Grosso do Sul. Há também expectativa de queda nas temperaturas, especialmente no sul do estado, onde os termômetros podem marcar entre 16°C e 18°C. Outro fenômeno previsto é a chamada “mínima invertida”, quando a menor temperatura do dia ocorre entre a tarde e a noite, devido à entrada de ar frio.

Em Campo Grande, a segunda-feira deve ser marcada por muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia, com temperaturas entre 20°C e 25°C e alta umidade relativa do ar, chegando a 90%.

Para os próximos dias, a tendência é de manutenção das instabilidades até terça-feira (28). A partir de quarta (29), o tempo começa a abrir gradualmente, com elevação das temperaturas, que podem chegar a 35°C até sexta-feira (1º).

Apesar da mudança no tempo, o meteorologista destaca que não há previsão de frio intenso, e que a queda nas temperaturas deve ser mais perceptível apenas na região sul do estado.

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