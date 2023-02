Mães de crianças denunciam idoso por abuso sexual de sobrinhas e afilhada também relata estupro

As mães de duas crianças, uma de seis e outra de 11 anos, denunciaram o tio das meninas, um idoso de 65 anos, por abusar sexualmente das sobrinhas. Após o relato, a afilhada do acusado, de 34 anos de idade, se encorajou durante o depoimento como testemunha, e também relatou as importunações sofridas no sítio do homem, que foi preso preventivamente na manhã dessa segunda-feira (13).

A ação foi parte da 2ª Fase da Operação Castelo de Areia, da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS), que investiga crimes contra a dignidade sexual no Estado. A prisão foi efetivada em Vicentina, local onde as denúncias foram feitas.

De acordo com a polícia, os abusos ocorriam quando as vítimas iam ao sítio do acusado, localizado na zona rural da cidade, e ficavam sozinhas com o homem ou dormiam no local. Ainda segundo a PCMS, o idoso obrigava as vítimas a assistirem vídeos pornográficos em sua presença, e degradava a dignidade sexual delas de diversas formas, incluindo tentativas de estupro e outros atos libidinosos.

O indiciado será encaminhado ao Presídio Estadual de Dourados (PED), onde aguardará o julgamento.

Apenas em 2023, 197 denúncias de estupro contra crianças e adolescentes foram registradas em Mato Grosso do Sul, segundo dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Dessas notificações, 133 são contra crianças.

Caso Sophia

Mato Grosso do Sul tem sido tema nacional em relação à morte de Sophia de Jesus Ocampo, de apenas dois anos de idade, morta no dia 26 de janeiro, após uma série de agressões, estupro e também omissão das autoridades competentes.

O pai da menina, já havia procurado a polícia, e feito denúncias de maus tratos à filha. A advogada do pai de Sophia acusa o Estado de uma série de erros que poderiam ter evitado a morte da menina.

No exame necroscópico de Sophia, o laudo apresentou que a menina teve traumatismo raquimedular em coluna cervical e constatou que ela estava com o hímen rompido, por violência sexual não recente.

No dia da morte de Sophia, a Polícia Civil foi acionada pela equipe médica da Unidade de Pronto Atendimento, e conversou com os profissionais do local, que relataram que desconfiavam de que a menina estivesse morta há pelo menos 4 horas. De acordo com o comunicado à polícia, a mãe demonstrou frieza e só de desesperou quando foi avisada que a polícia havia sido acionada.

Mãe e padrasto foram presos em flagrante por homicídio qualitativo por motivo fútil e estupro de vulnerável.

Operação Castelo de Areia

A primeira fase da Operação Castelo de Areia foi realizada no dia 31 de janeiro deste ano, quando a Delegacia de Polícia de Vicentina e a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Fátima do Sul, expediram um mandado de prisão preventiva e busca e apreensão na casa e no local de trabalho de um homem de 48 anos, acusado de estuprar, violentar psicologicamente e perseguir uma adolescente de 16 anos de idade.

Os crimes aconteciam desde que a vítima tinha 12 anos, e o acusado fechou a oficina que tinha em Vicentina, após saber da movimentação da polícia, atuando apenas em Dourados.

Após a prisão preventiva e a busca e apreensão, foram encontrados conteúdo pornográfico, incluindo pornografia infantil, nos computadores do acusado. As investigações seguem para encontrar outras possíveis vítimas do homem.