Polícia Civil carioca inclui MS em operação contra o CV

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta sexta-feira (29), mais uma fase da Operação Contenção, que mira a estrutura financeira e a expansão territorial do Comando Vermelho (CV). Além do território fluminense, mandados judiciais também são cumpridos em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Maranhão.
De acordo com o portal G1 do Rio de Janeiro, até a última atualização da operação, 17 mandados de prisão haviam sido cumpridos. Entre os alvos está Antônio Ilário Ferreira, conhecido como "Rabicó", apontado como um dos principais chefes da facção criminosa e considerado foragido da Justiça. Ele não foi localizado pelos agentes.
A esposa do traficante, Raquel Neves dos Santos Mendonça, foi presa durante as diligências. Outro investigado é Alex Sandro Ferreira de Araújo, chamado de "Tek", identificado pela polícia como responsável pela gestão financeira do grupo criminoso. Ele também não foi encontrado.
Segundo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-Cap), o esquema tinha base no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo (RJ), e teria movimentado cerca de R$ 453 milhões em quatro anos. As investigações apontam que empresas de reciclagem e comércio de sucatas eram usadas para ocultar recursos obtidos com o tráfico de drogas.
Ainda conforme a investigação, o grupo utilizava empresas de fachada, contas bancárias de terceiros, depósitos fracionados em dinheiro vivo e emissão de notas fiscais falsas para dar aparência legal às movimentações financeiras.
A Polícia Civil também identificou indícios de receptação qualificada e monitorou áreas utilizadas para a queima clandestina de cabos de cobre, além de estabelecimentos ligados aos investigados.
As apurações foram realizadas com base em relatórios de inteligência financeira, análises bancárias, quebra de sigilos fiscal, telefônico e telemático, além do cruzamento de dados patrimoniais.
A Operação Contenção mobiliza equipes de diferentes unidades especializadas da Polícia Civil do Rio de Janeiro e conta com apoio da Polícia Militar. O objetivo, segundo a corporação, é enfraquecer financeiramente o Comando Vermelho e desarticular a estrutura econômica que sustenta o tráfico de drogas.