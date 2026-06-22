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PF rastreia transportadoras após apreensão de até 50 toneladas de cocaína

Apreensão que pode entrar para a história do narcotráfico leva PF a rastrear cadeia logística da droga

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

22/06/2026 - 16h46
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O caminho para chegar aos chefões do tráfico que podem ser os donos da apreensão que pode se tornar a maior da história do Brasil e a segunda maior da história do planeta está nas transportadoras contratadas para levar cargas de madeira da Bolívia para o Brasil.

Ao todo, foram apreendidas oito carretas carregadas com madeira boliviana na fronteira com o Brasil: quatro em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, e outras quatro em Cáceres (MT).

Juntos, os oito caminhões transportavam 260 toneladas de madeira. Se a projeção dos policiais estiver correta, a carga pode conter entre 20 e 50 toneladas de cocaína escondidas nos carregamentos. Normalmente, em operações desse tipo, a droga representa entre 20% e 30% do peso total da carga.

A Receita Federal, a Polícia Federal, o Exército Brasileiro e o Grupo Especial de Fronteira do Estado de Mato Grosso (Gefron) abordaram as carretas com base em informações compartilhadas pelas forças bolivianas de combate ao narcotráfico e também por autoridades norte-americanas.

A Polícia Federal agora investiga se as transportadoras responsáveis pelos carregamentos tinham ligação com o esquema de tráfico ou se houve adulteração da carga após o embarque.

Os veículos foram abordados nas aduanas de Corumbá e Cáceres. Não houve prisões. A Receita Federal informou que toda a carga havia sido declarada por meio do Portal Único de Comércio Exterior e que, ao menos do ponto de vista burocrático, não havia impedimentos para sua passagem pelas aduanas.

Detalhe da cocaína dentro da madeiraCocaína escondid dentro de carga de madeira

As madeiras transportadas pertencem às espécies cedro e aroeira, normalmente utilizadas na fabricação de móveis e cercas para propriedades rurais.

Também será investigado pela Polícia Federal o momento em que a substância ilícita foi inserida na carga, considerando que o transporte internacional pode envolver mais de uma transportadora até o destino final no País.

As autoridades norte-americanas que cooperaram com as forças brasileiras teriam relacionado a apreensão realizada neste domingo (21), em Corumbá e Cáceres, a outras operações recentes de combate ao narcotráfico.

Chile

No dia 6 deste mês, houve uma apreensão semelhante nos portos chilenos de Arica, Valparaíso e San Antonio. Foram encontradas mais de 100 toneladas de cocaína e quetamina, também escondidas em meio a pedaços de madeira semi-industrializados.

Ao todo, a carga inspecionada pelas autoridades chilenas somava mais de mil toneladas distribuídas em 49 contêineres, que também tinham a Bolívia como origem. O destino final da madeira eram portos europeus.

Tanto as autoridades brasileiras quanto as chilenas apontam uma possível conexão entre as apreensões realizadas no Brasil e as ocorridas no território chileno em um intervalo inferior a 15 dias.
 

Violência

Jovem desaparecido é encontrado enterrado em mata; polícia apura crime em MS

Corpo estava a mais de um metro de profundidade; vítima era irmão de rapaz morto a tiros em crime que chocou a cidade em 2023

22/06/2026 15h42

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Foto: Rede Social

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O desaparecimento de um jovem de 21 anos terminou de forma trágica em Três Lagoas. Após horas de buscas e denúncias recebidas por investigadores, equipes das forças de segurança localizaram o corpo de Ryan Veiga de Oliveira enterrado em uma área de mata próxima à Estrada do Porto de Areia, na zona rural do município.

A descoberta ocorreu no fim da tarde deste domingo (21) e mobilizou policiais civis, peritos da Polícia Científica e militares do Corpo de Bombeiros.

O local indicado pelas informações recebidas pelas autoridades apresentava sinais de movimentação recente na areia, o que levantou suspeitas e levou ao início das escavações.

Durante os trabalhos, os agentes encontraram o corpo enterrado a aproximadamente 1,20 metro de profundidade. A cena chamou a atenção pela forma como a vítima foi ocultada, indicando uma possível tentativa de dificultar a localização do cadáver e atrasar as investigações.

Ryan estava desaparecido desde sábado (20) e vinha sendo procurado por familiares e amigos, que utilizaram redes sociais para divulgar informações e pedir ajuda da população.

A confirmação da identidade ocorreu após a remoção do corpo para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde familiares realizaram o reconhecimento oficial.

As primeiras análises apontam que o jovem apresentava ferimentos na região da cabeça. A suspeita inicial é de que tenha sido vítima de agressões provocadas por objeto contundente, embora a causa exata da morte ainda dependa da conclusão dos exames necroscópicos e dos laudos periciais.

Após a retirada do corpo, equipes da Perícia Criminal realizaram os levantamentos técnicos na área em busca de vestígios que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do homicídio. Materiais coletados no local serão analisados pelos investigadores nos próximos dias.

A Polícia Civil instaurou inquérito e trabalha para identificar os autores do crime, além de esclarecer a motivação e as circunstâncias que levaram à morte do jovem. Até o momento, ninguém havia sido preso.

Histórico familiar marcado pela violência

A morte de Ryan reacende uma tragédia já vivida pela família há três anos. Ele era irmão de Richard Veigas de Oliveira, de 19 anos, vítima de um homicídio registrado em junho de 2023 em Três Lagoas.

Na ocasião, Richard foi atingido por um disparo na nuca durante uma discussão envolvendo uma brincadeira com pipas no loteamento Orestes Prata Tibery (O.T.). O jovem permaneceu internado por vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos.

As investigações daquele caso apontaram Lucas Frazão da Silva, conhecido como "Baianinho", como autor do disparo. A Polícia Civil também identificou outro envolvido que teria contribuído para o conflito que resultou na morte.

Região já registrou outros homicídios

O local onde Ryan foi encontrado fica em uma área afastada da zona urbana e já apareceu em investigações de outros crimes violentos. Em maio de 2025, a região foi cenário da localização do corpo de Kauan Ferreira da Silva, de 18 anos, em circunstâncias semelhantes.

A repetição de ocorrências na área reforça a preocupação das autoridades com a utilização de regiões isoladas para ocultação de cadáveres e dificulta o trabalho investigativo, especialmente quando há tentativa de esconder vestígios do crime.

Enquanto aguarda os resultados dos laudos periciais, a Polícia Civil concentra esforços na reconstituição dos últimos passos de Ryan Veiga de Oliveira.

A expectativa é que depoimentos, imagens e análises técnicas auxiliem na identificação dos responsáveis pelo homicídio e no esclarecimento do que aconteceu entre o desaparecimento do jovem e a descoberta do corpo enterrado na mata.

saneamento básico

Obras de água potável em aldeias indígenas podem começar ainda neste ano

Sanesul pretende dar ordem de serviço, antes do prazo eleitoral, para executar obras de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água em aldeias indígenas

22/06/2026 14h45

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Diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio

Diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio Marcelo Victor

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Água potável e saneamento para a população indígena está prestes a sair do papel.

Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Empresa de Saneamento de MS (Sanesul), pretende dar ordem de serviço, ainda neste ano, antes do prazo eleitoral, para executar obras de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água em aldeias indígenas.

Os municípios contemplados são Dourados, Itaporã, Japorã e Tacuru, em dois processos. O primeiro abrange Dourados e Itaporã, cuja licitação já foi aberta e houve sucesso no processo licitatório.

O segundo abrange um convênio da Sanesul com a Itaipu, o qual oito aldeias indígenas serão contempladas em um total de 19 projetos. De acordo com o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, a previsão é que as obras comecem em 90 dias.

“Tem tudo para que a gente inicie todas as obras esse ano, em 60-90 dias no máximo, as obras vão estar iniciando. Então, tem uma previsão, nós fizemos 19 projetos, mas são 8 aldeias a serem executadas. Nós vamos fazer o projeto para 19, vamos atender 8, e existe uma promessa de continuidade depois de outro convênio. Nós já temos dois editais lançados, e aí na sequência nós vamos fazer os outros 6 que faltam”, detalhou o presidente em coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (22).

O investimento é de R$ 60 milhões, sendo R$ 45 milhões oriundos da Itaipu Binacional e R$ 15 milhões do Governo de MS. O projeto beneficiará 35 mil pessoas dos municípios de Amambai, Caarapó, Japorã, Juti, Paranhos e Tacuru.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), destacou que vai resolver o problema de 120 mil indígenas que ainda não têm acesso à água de qualidade.

“São 120 mil indígenas que não têm acesso à água de qualidade. Aí nós vamos resolver esse problema. E aí, de novo, todo mundo em torno do mesmo propósito: Assembleia Legislativa, Bancada Federal, Bancada Estadual, Executivo Estadual, Governo Federal, colocando recurso nesse projeto. E a Senesul é uma empresa que o Estado é sócio dela, é uma empresa de mercado. Ela tem que dar resultado”, ressaltou o chefe do executivo estadual.

Os anúncios foram feitos no evento "Benefícios econômicos da espansão do Saneamento em Mato Grosso do Sul", realizado na manhã desta seguda-feira (22), no auditório da Governadoria, localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O evento contou com a presença do governador de MS, Eduardo Riedel; diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio; diretora-executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Pretto; o presidente do Instituto Aegea, Edson Carlos e o diretor-presidente da Águas Guariroba, Gabriel Buim.

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