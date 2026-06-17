Mais 11 bairros da Capital ganham asfalto e drenagem

A Prefeitura de Campo Grande homologou na última terça-feira (16) o resultado da licitação para obras de pavimentação asfáltica e drenagem em 11 bairros de Campo Grande.
O resultado da Concorrência Eletrônica nº 006/2026 foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande e o investimento estimado é de R$ 39,7 milhões.
As obras serão executadas por quatro empresas, que distribuirão o trabalho nos bairros contemplados.
A empresa TST Construções Ltda será responsável pela pavimentação nos bairosso Aero Rancho, Vila Nogueira, Vila Aimoré e Vila Amapá, com um orçamento de R$ 11.822.993,11.
A Macro Engenharia e Construções Ltda ficará com o bairro Jardim das Nações e um investimento de R$ 10.340.612,59.
A empresa DMP Construções Ltda contará com um orçamento de R$ 10,177 mil e será a responsável por pavimentar o Jardim Los Angeles.
Já a Relevo Engenharia Ltda fará as obras no Residencial Flores, Parque Residencial União II, Parque Residencial dos Girassóis e Residencial Oliveira, no valor total de R$ 7.369.999,51.
“Estamos avançando em uma etapa fundamental para garantir que essas obras cheguem aos bairros que aguardam por melhorias de infraestrutura. São investimentos que levam mais qualidade de vida, segurança e mobilidade para a população”, destacou a prefeita Adriane Lopes.
Ao todo, serão implantados 12,5 quilômetros de infraestrutura urbana, incluindo pavimentação asfáltica, drenagem e microdrenagem, recapeamento e sinalização viária.
As obras fazem parte de um pacote de R$ 250 milhões para a execução de obras de infraestrutura em 22 lotes em todas as regiões da Capital. Nesta etapa, foram contemplados quatro lotes.
O prazo de execução é de seis a nove meses, conforme previsto em contrato e serão acompanhadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).
Pacotão do asfalto
Com recursos federais, a expectativa da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), é de asfaltar 600 quilômetros da Capital até 2028, o que inclui 36 bairros da cidade. A previsão é que os bairros, da primeira fase, comecem a ser asfaltados até 03 de julho de 2026, antes do prazo eleitoral.
O investimento é de R$ 343 milhões, sendo R$ 100 milhões da bancada federal de MS, R$ 143 milhões da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) e mais R$ 100 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul para frentes de serviço na Capital.
Ainda segundo a prefeita, 100% de Campo Grande terá saneamento básico até 2028. Além disso, bairros asfaltados, mas com pavimentação "velha", serão recapeados.
Através do Prgrama Avançar Cidades, do Governo Federal, devem ser pavimentados os seguintes bairros:
- Vila Nª Sra. Aparecida
- Vila Bosque da Saúde
- Jardim Noroeste - Lote 3
- Jardim Mansur
- Jardim Auxiliadora - Etapa B
- Jardim Itatiaia - Etapa C
- Jardim Los Angeles
- Porto Galo
- Parque Res. Lisboa
- Aero Rancho
- Vila Nogueira
- Vila Amapá
- Guanandi II
- Jd. Tarumã
- Coophavila II
- Batistão
- Jardim São Conrado
- Av. Conde de Boa Vista - Santa Emília
Já com o aporte da bancada federal de Mato Grosso do Sul de R$ 100 milhões, devem receber as obras os bairros:
- Jd. Los Angeles - 2ª etapa
- Vila Nogueira
- Vila Aimoré
- Vila Amapá
- Jd. das Nações - 2ª Etapa
- Guanandi II - 2ª etapa
- Cophavila II
- Batistão - 2ª etapa
- Jd. Santa Emília
- Residencial Aquarius I
- Residencial Aquarius I
- Jd. São Conrado
- Jd. Tijuca
- Jd. Verdes Mares
- Residencial Flores
- Pq. Residencial União II
- Residencial dos Girassóis
- Residencial Oliveira