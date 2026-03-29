Mais de 2,6 mil candidatos faltaram à prova matutina da ALEMS deste domingo

Na parte da manhã, 24% dos candidatos não compareceu - Divulgação Alems

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Dos 11.138 inscritos para o cargo de Técnico Legislativo no concurso da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, 8.461 candidatos compareceram, resultando em uma média de 24% de ausentes. Isto é, pelo menos 2.677 inscritos não compareceram ao certame na manhã deste domingo (29).

Para a Alems, o número é considerado dentro da média para um concurso deste porte, que contava com uma concorrência de quase 268 candidatos por uma das 80 vagas disponíveis entre cargos técnicos e analistas.

Segundo a presidente da comissão organizadora, Marlene Figueira, as provas do período da manhã foram aplicadas sem nenhum incidente, garantindo transparência e lisura do processo.

Na parte da manhã, as provas foram voltadas aos candidatos que disputavam vagas de nível médio para as áreas administrativa, de audiovisual, fotografia, informática, motorista, operação de áudio, polícia legislativa, refrigeração e climatização e tradução de libras.

Para a parte da tarde, as provas estão sendo aplicadas para candidatos de ensino superior, disputando uma vaga para administrador, arquiteto, arquivista, assistente social, biblioteconomista, cerimonialista, contador, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro eletrônico e de telecomunicações, engenheiro mecânico, jornalista, museólogo, nutricionista, pedagogo psicólogo, publicitário e revisor/redator.

O salário-base para candidatos do ensino médio é de R$ 1.964,88, com remuneração inicial de 4.912,20. O salário-base para ensino superior é de R$ 3.212,26, com remuneração inicial de 8.030,65. A carga horária semanal é de 40 horas semanais.

O certame é aplicado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). O primeiro e último concurso foi realizado em 2016, há exatamente 10 anos, quando 18.040 candidatos se inscreveram, número 18% menor que nesta edição.

O gabarito preliminar das provas será divulgado nesta segunda-feira (30) às 17h, pela Fundação Carlos Chagas, banca organizadora do concurso. É possível acompanhar pelo site oficial da instituição clicando aqui.

Próximas etapas

A divulgação dos resultados finais do certame está prevista para o mês de agosto de 2026, seguindo o cronograma oficial do concurso.

Segundo o calendário, para os cargos que não precisam de provas práticas, o resultado da prova deve ser publicado no dia 8 de junho.

Em seguida, no dia 15 de junho, deve ser divulgado o resultado preliminar das provas práticas de Teste de Aptidão Física (TAF) e de Libras, seguido pelo prazo para recursos nos dias 16 e 17.

Também nos dias 16 e 17 de junho, ocorre a etapa de heteroidentificação para candidatos de cargos sem as provas práticas. O resultado preliminar desta fase será divulgado no dia 25 de junho, com período de recursos entre os dias 26 e 29.

No dia 07 de julho, será divulgado o resultado preliminar das provas práticas após a análise dos recursos, seguida pela heteroidentificação para os candidatos com provas práticas, nos dias 13 e 14 de julho. Este resultado será divulgado no dia 21 de julho.

O resultado final para os cargos sem prova prática está previsto para o dia 15 de julho e, para os cargos com prova prática, o resultado final será divulgado em 5 de agosto, segundo o cronograma previsto.