Mais de 3 mil se vacinam contra gripe no Dia D de imunização em Campo Grande

Entre o público alvo estão crianças entre 0 e 6 anos e idosos acima de 60 anos - Divulgação/Prefeitura de Campo Grande

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O Dia D de vacinação contra a gripe em Campo Grande levou, pelo menos, 3,2 mil pessoas às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no último sábado (28), sem contar as aplicações realizadas em pontos extras, como o Shopping Norte Sul Plaza e o Asilo São João Bosco.

A campanha de vacinação teve início na quinta-feira (26) e intensificou o atendimento durante o dia de ontem em 12 UBSs espalhadas pelas regiões urbanas da Capital e no Shopping.

A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente da Secretaria de Saúde (Sesau), destacou que o Dia D é uma das principais estratégias para antecipar a proteção da população.

"A estratégia busca facilitar o acesso e aumentar a cobertura vacinal antes do período de maior circulação do vírus. Quanto mais pessoas vacinadas agora, maior a proteção coletiva", afirmou.

A mobilização segue até o dia 30 de maio e deve abranger todos os municípios do Estado. A vacinação contra a gripe é destinada aos seguintes grupos prioritários:

a crianças de 6 meses até menores de 6 anos;

idosos com 60 anos ou mais;

gestantes;

puérperas;

trabalhadores da saúde;

professores;

pessoas com comorbidades;

forças de segurança;

povos indígenas e quilombolas;

caminhoneiros;

trabalhadores do transporte coletivo;

trabalhadores dos Correios.

Ao todo, o Estado deve receber cerca de 80 mil doses, o equivalente a 6,5% da população-alvo, estimada em 1,1 milhão de pessoas.

Para a coordenadora de Imunização da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Ana Paula Goldfinger, a meta é vacinar 90% do público prioritário. Em 2025, a cobertura foi de apenas 63%, número abaixo do esperado.

Referência nacional

Durante a agenda em Mato Grosso do Sul neste final de semana, o diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, Éder Gatti, destacou o avanço da vacinação no Estado e o trabalho integrado entre as instituições.

"O Brasil vive um momento de recuperação da vacinação, especialmente entre as crianças, e Mato Grosso do Sul é um exemplo para o país. O Estado tem apresentado melhora significativa nos indicadores e demonstra como a parceria entre Ministério da Saúde, Governo do Estado e municípios faz a diferença", ressaltou.

Ele ressaltou que, mesmo com casos de sarampo em países vizinhos como o Paraguai e a Bolívia, a doença ainda não chegou ao Estado, graças ao avanço da vacinação.

"Essa é uma conquista que precisa ser mantida", afirmou.

A Sesau reforça que a vacinação continua nas unidades de saúde ao longo das próximas semanas, conforme o cronograma nacional.

Para se vacinar, é preciso levar um documento pessoal com foto e um comprovante que ateste a condição para vacinação, como laudo médico, carteira profissional ou documento funcional.

Alerta

A Fiocruz emitiu alerta neste mês de março para o aumento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 21 estados e Distrito Federal.

Entre as doenças respiratórias estão a Rinovírus que atinge crianças e adolescentes de 2 a 14 anos, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), uma das principais causas de bronquiolite em bebês com menos de 2 anos, e a Influenza A.