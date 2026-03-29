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Cidades

Campanha de vacinação

Mais de 3 mil se vacinam contra gripe no Dia D de imunização em Campo Grande

A meta é vacinar 90% da população alvo no Estado até o fim da campanha

Karina Varjão

Karina Varjão

29/03/2026 - 14h30
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 O Dia D de vacinação contra a gripe em Campo Grande levou, pelo menos, 3,2 mil pessoas às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no último sábado (28), sem contar as aplicações realizadas em pontos extras, como o Shopping Norte Sul Plaza e o Asilo São João Bosco. 

A campanha de vacinação teve início na quinta-feira (26) e intensificou o atendimento durante o dia de ontem em 12 UBSs espalhadas pelas regiões urbanas da Capital e no Shopping. 

A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente da Secretaria de Saúde (Sesau), destacou que o Dia D é uma das principais estratégias para antecipar a proteção da população. 

"A estratégia busca facilitar o acesso e aumentar a cobertura vacinal antes do período de maior circulação do vírus. Quanto mais pessoas vacinadas agora, maior a proteção coletiva", afirmou.

A mobilização segue até o dia 30 de maio e deve abranger todos os municípios do Estado. A vacinação contra a gripe é destinada aos seguintes grupos prioritários:

  • a crianças de 6 meses até menores de 6 anos;
  • idosos com 60 anos ou mais;
  • gestantes;
  • puérperas;
  • trabalhadores da saúde;
  • professores;
  • pessoas com comorbidades;
  • forças de segurança;
  • povos indígenas e quilombolas;
  • caminhoneiros;
  • trabalhadores do transporte coletivo;
  • trabalhadores dos Correios.

Ao todo, o Estado deve receber cerca de 80 mil doses, o equivalente a 6,5% da população-alvo, estimada em 1,1 milhão de pessoas.

Para a coordenadora de Imunização da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Ana Paula Goldfinger, a meta é vacinar 90% do público prioritário. Em 2025, a cobertura foi de apenas 63%, número abaixo do esperado. 

Referência nacional

Durante a agenda em Mato Grosso do Sul neste final de semana, o diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, Éder Gatti, destacou o avanço da vacinação no Estado e o trabalho integrado entre as instituições. 

"O Brasil vive um momento de recuperação da vacinação, especialmente entre as crianças, e Mato Grosso do Sul é um exemplo para o país. O Estado tem apresentado melhora significativa nos indicadores e demonstra como a parceria entre Ministério da Saúde, Governo do Estado e municípios faz a diferença", ressaltou.

Ele ressaltou que, mesmo com casos de sarampo em países vizinhos como o Paraguai e a Bolívia, a doença ainda não chegou ao Estado, graças ao avanço da vacinação. 

"Essa é uma conquista que precisa ser mantida", afirmou. 

A Sesau reforça que a vacinação continua nas unidades de saúde ao longo das próximas semanas, conforme o cronograma nacional. 

Para se vacinar, é preciso levar um documento pessoal com foto e um comprovante que ateste a condição para vacinação, como laudo médico, carteira profissional ou documento funcional.

Alerta

A Fiocruz emitiu alerta neste mês de março para o aumento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 21 estados e Distrito Federal.

Entre as doenças respiratórias estão a Rinovírus que atinge crianças e adolescentes de 2 a 14 anos, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), uma das principais causas de bronquiolite em bebês com menos de 2 anos, e a Influenza A. 

Concurso

Mais de 2,6 mil candidatos faltaram à prova matutina da ALEMS deste domingo

Na parte da tarde, fazem a prova candidatos para os cargos de nível superior

29/03/2026 16h05

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Na parte da manhã, 24% dos candidatos não compareceu

Na parte da manhã, 24% dos candidatos não compareceu Divulgação Alems

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Dos 11.138 inscritos para o cargo de Técnico Legislativo no concurso da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, 8.461 candidatos compareceram, resultando em uma média de 24% de ausentes. Isto é, pelo menos 2.677 inscritos não compareceram ao certame na manhã deste domingo (29). 

Para a Alems, o número é considerado dentro da média para um concurso deste porte, que contava com uma concorrência de quase 268 candidatos por uma das 80 vagas disponíveis entre cargos técnicos e analistas. 

Segundo a presidente da comissão organizadora, Marlene Figueira, as provas do período da manhã foram aplicadas sem nenhum incidente, garantindo transparência e lisura do processo.

Na parte da manhã, as provas foram voltadas aos candidatos que disputavam vagas de nível médio para as áreas administrativa, de audiovisual, fotografia, informática, motorista, operação de áudio, polícia legislativa, refrigeração e climatização e tradução de libras.

Para a parte da tarde, as provas estão sendo aplicadas para candidatos de ensino superior, disputando uma vaga para administrador, arquiteto, arquivista, assistente social, biblioteconomista, cerimonialista, contador, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro eletrônico e de telecomunicações, engenheiro mecânico, jornalista, museólogo, nutricionista, pedagogo psicólogo, publicitário e revisor/redator. 

O salário-base para candidatos do ensino médio é de R$ 1.964,88, com remuneração inicial de 4.912,20. O salário-base para ensino superior é de R$ 3.212,26, com remuneração inicial de 8.030,65. A carga horária semanal é de 40 horas semanais.

O certame é aplicado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). O primeiro e último concurso foi realizado em 2016, há exatamente 10 anos, quando 18.040 candidatos se inscreveram, número 18% menor que nesta edição.

O gabarito preliminar das provas será divulgado nesta segunda-feira (30) às 17h, pela Fundação Carlos Chagas, banca organizadora do concurso. É possível acompanhar pelo site oficial da instituição clicando aqui. 

Próximas etapas

A divulgação dos resultados finais do certame está prevista para o mês de agosto de 2026, seguindo o cronograma oficial do concurso. 

Segundo o calendário, para os cargos que não precisam de provas práticas, o resultado da prova deve ser publicado no dia 8 de junho. 

Em seguida, no dia 15 de junho, deve ser divulgado o resultado preliminar das provas práticas de Teste de Aptidão Física (TAF) e de Libras, seguido pelo prazo para recursos nos dias 16 e 17. 

Também nos dias 16 e 17 de junho, ocorre a etapa de heteroidentificação para candidatos de cargos sem as provas práticas. O resultado preliminar desta fase será divulgado no dia 25 de junho, com período de recursos entre os dias 26 e 29. 

No dia 07 de julho, será divulgado o resultado preliminar das provas práticas após a análise dos recursos, seguida pela heteroidentificação para os candidatos com provas práticas, nos dias 13 e 14 de julho. Este resultado será divulgado no dia 21 de julho.

O resultado final para os cargos sem prova prática está previsto para o dia 15 de julho e, para os cargos com prova prática, o resultado final será divulgado em 5 de agosto, segundo o cronograma previsto. 

Previsão

Semana será quente com pancadas de chuvas isoladas em MS

Bolha de ar quente deve elevar as temperaturas até a quarta-feira (1º) com chuvas isoladas em pequenos volumes no Estado

29/03/2026 15h30

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Final de semana foi de onda de calor em todo MS

Final de semana foi de onda de calor em todo MS FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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O tempo em Mato Grosso do Sul deve ser de calor intenso nesta próxima semana. Isso por causa de uma bolha de calor que atingiu o Estado neste final de semana, elevando significativamente as temperaturas. 

O fenômeno, posicionado entre o Paraguai e o Norte da Argentina, vem avançando pelo território brasileiro e favorece a persistência de ar quente sobre parte do Centro-Sul do País. 

Com isso, as máximas devem permanecer altas no Estado até, pelo menos, a quarta-feira (1º), variando entre 38ºC e 40ºC em todas as regiões. 

Em Campo Grande, a previsão do Climatempo é de sol com aumento de nuvens durante o dia, mas sem chuva entre segunda-feira (30) e terça-feira (31). Na quarta (1º) e na quinta (2), podem ocorrer pancadas isoladas na parte da tarde, com volumes que não devem ultrapassar os 5 milímetros. 

Já em Três Lagoas e região, as chuvas podem acontecer a partir de terça-feira e seguir com pancadas até o final da semana. Mesmo assim, as temperaturas continuam altas, com máximas de 31ºC todos os dias. 

Na região Sul, Cone-Sul e na Fronteira, o tempo fica seco durante a semana toda, com pancadas leves de chuva somente na quinta-feira. As máximas previstas são de 33ºC e as mínimas chegam a 19ºC na madrugada de quarta-feira. 

Na Grande Dourados, a chuva também só chega na quarta-feira, com médias de volumes chegando a 12 milímetros até o próximo fim de semana. As máximas variam entre 32ºC e 33ºC e as mínimas chegam a 21ºC. 

Em Corumbá e região, não são esperadas chuvas durante a semana, mesmo com aumento de nuvens durante o dia. As temperaturas chegam a 34ºC e as mínimas variam entre 23ºC e 25ºC. 

Outono

No outono, as chuvas são menos frequentes e a umidade relativa do ar diminui gradativamente.

Conforme o prognóstico, o próximo trimestre, de abril a junho, será marcado chuvas abaixo da média.

Análise do comportamento do clima ao longo de anos feita pelos meteorologistas do Cemtec indica que entre abril e junho as chuvas na maior parte de Mato Grosso do Sul variam entre 150 e 400 milímetros, sendo em quantidade mais elevada na região Sul, de 400 a 500 mm, e menor na região Nordeste, não ultrapassando 150 mm.

As previsões meteorológicas indicam que, neste ano, as precipitações ficarão abaixo das médias históricas no Estado.

Os modelos climáticos indicam, ainda, alta probabilidade de manutenção de condições de neutralidade no clima durante o trimestre de abril, maio e junho de 2026.

Conforme o Cemtec, há indícios de intensificação gradual das condições de El Niño, fenômeno que consiste no aquecimento das águas do Oceano Pacífico e que causa impactos no clima em todo o Planeta. A influência de El Niño deve ser sentida com mais intensidade a partir do trimestre julho a setembro, podendo favorecer a ocorrência de ondas de calor.
 

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