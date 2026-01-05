Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SISTEMA PRISIONAL

Mais de 7 mil presos do MS usam a leitura para reduzir pena

Entre janeiro e setembro de 2025, mais de 7,3 mil internos participaram da iniciativa da Agepen, que permite a redução de pena por meio da leitura

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

05/01/2026 - 09h45
Mais de 7 mil pessoas privadas de liberdade em Mato Grosso do Sul estão utilizando a leitura como instrumento para diminuir o tempo de pena, por meio do programa de Remição pela Leitura, desenvolvido no sistema prisional estadual.

Levantamento da Diretoria de Assistência Penitenciária (DAP), da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), aponta que, entre janeiro e setembro de 2025, 7.358 internos participaram da iniciativa, que permite a redução de dias de pena a partir da leitura de obras literárias, elaboração de resenhas e avaliação do conteúdo.

A leitura integra o conjunto de políticas educacionais e de ressocialização adotadas pelo Estado, que também incluem cursos de capacitação, atividades culturais e o acesso à escolarização formal dentro das unidades penais.

No mesmo período, 3.751 reeducandos estavam matriculados do nível de alfabetização ao ensino superior e pós-graduação, enquanto 9.078 participaram de cursos de qualificação profissional e palestras. Além disso, 1.163 internos estiveram envolvidos em atividades culturais e esportivas, que complementam as ações educativas.

Os dados mostram que a política de ressocialização tem sido ampliada em diferentes frentes. No eixo do trabalho prisional, 35,94% da população carcerária participa de atividades laborais, o que representa mais de 6,5 mil internos trabalhando dentro e fora das unidades penais. Deste total, mais de 67% recebem remuneração, com apoio de 253 parcerias firmadas com empresas e instituições.

Na área da saúde, o sistema penitenciário realizou mais de 122,5 mil atendimentos médicos e odontológicos no período, contemplando diferentes especialidades e exames, com foco na prevenção de doenças e no acompanhamento contínuo da população privada de liberdade.

Já na promoção social, foram contabilizados cerca de 30 mil atendimentos em audiências psicossociais e 6 mil atendimentos voltados à inclusão social, além da emissão de documentos civis, acompanhamento individual e em grupo e ações específicas para mulheres, idosos e população LGBTQIA+.

Para a diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Maria de Lourdes Delgado Alves, a política vai além da custódia. “Cada atendimento, cada vaga de trabalho e cada oportunidade educacional representam um passo concreto no processo de ressocialização”, afirmou.

Caso Marcinho VP

Um dos exemplos recentes de utilização da remição de pena por leitura envolve Márcio Nepomuceno, o Marcinho VP, condenado a mais de 40 anos de prisão por crimes relacionados ao tráfico de drogas e homicídio e apontado como líder do Comando Vermelho. Preso desde 1996, ele cumpre pena atualmente em penitenciária federal localizada em Campo Grande.

Conforme processo que tramita na 5ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal de Campo Grande, a defesa homologou atestado de estudo comprovando a participação de Marcinho VP no projeto de remição por leitura, o que resultou na redução de 12 dias de sua pena, após a leitura de três obras literárias.

Os livros lidos foram: “Adriano: Meu medo maior”, biografia do ex-jogador Adriano Imperador; “Mussum Forevis, samba, mé e trapalhões”, sobre o humorista Mussum; e “O Vermelho e o Negro”, clássico da literatura francesa.

Além disso, durante o período de cárcere, Marcinho VP também escreveu um livro, intitulado “A cor da Lei”, lançado em junho deste ano, com quase 500 páginas, abordando conflitos entre justiça, poder e desigualdade social a partir de sua vivência no sistema prisional.

Apesar da remição, o preso ainda tenta na Justiça a progressão para o regime semiaberto e a liberdade definitiva a partir de dezembro de 2026, pedidos que vêm sendo negados pela Justiça Federal, pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Como funciona a remição por leitura

A remição da pena por leitura é regulamentada por resolução do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e permite que pessoas privadas de liberdade reduzam parte do tempo de prisão por meio da leitura voluntária de obras literárias disponíveis no acervo das unidades prisionais.

Para ter direito ao benefício, o preso deve retirar a obra da biblioteca da unidade, realizar a leitura no prazo de até 30 dias e, após esse período, apresentar um relatório de leitura em até dez dias, seguindo roteiro definido pelo juízo competente ou comissão avaliadora.

Cada obra lida e validada corresponde à remição de quatro dias de pena. O regulamento estabelece o limite de até 12 livros por ano, o que possibilita a redução de até 48 dias da pena anualmente.

CONCURSO PÚBLICO

Câmara dos Deputados abre concurso com salário de mais de R$ 30 mil

Prova acontece em Campo Grande e em todas as capitais do país, com vagas destinadas a quem tem diploma em qualquer área de formação

05/01/2026 11h26

Plenário da Câmara dos Deputados

Plenário da Câmara dos Deputados Agência Câmara

Na última terça-feira (30), a Câmara dos Deputados divulgou no Diário Oficial da União, o concurso público para preencher as vagas de Analista Legislativo, com especialidade em Processo Legislativo e Gestão, e de Técnico Legislativo, com especialidade em Assistente Legislativo e Administrativo.

Para ambos, é necessário que o candidato tenha diploma de conclusão de curso, em qualquer área, desde que seja devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). As inscrições para o processo seletivo iniciaram a partir das 10h desta segunda-feira (05).

Com prazo até o dia 26 de janeiro, os interessados deverão realizar a inscrição por meio do link: http://www.cebraspe.org.br/concursos/cd_25_ns, site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pelo concurso.

Para concretizar a participação e continuidade no processo seletivo é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição, para o cargo de Analista Legislativo o custo é de R$ 130,00, já para Técnico Legislativo, o valor é de R$ 100,00. 

Ainda há a possibilidade de solicitar isenção da taxa. Para isso, o período é de hoje (05), início das inscrições, até o dia 12 de janeiro. Então, entre os dias 19 e 27, será o período de verificação se a solicitação foi aceita, e para pedidos de interposição contra indeferimentos.

No dia 27 de janeiro será divulgado o resultado final de isenção aceitas, e o prazo final para pagar a taxa de inscrição é no dia seguinte, 28 de janeiro.

Provas

Neste ano, todas as capitais do Brasil terão locais para o método de avaliação, que é por meio de prova objetiva, marcada para o segundo domingo de março, no dia 8.

No exame serão avaliados habilidades e conhecimentos gerais e específicos, com 180 questões no total, sendo 90 para cada área (gerais e específicas), além de uma prova discursiva, também marcada para o mesmo dia. Todas com caráter eliminatório e classificatório.

O edital prevê as provas objetivas no período da manhã, e a prova discursiva no período vespertino.

A última terá duração de 3 horas e consiste em: duas questões sobre temas de conhecimentos específicos, que devem ser respondidas em até 20 linhas cada, valendo 30 pontos ao somar as duas; e uma peça de natureza técnica sobre temas de conhecimentos específicos, que devem ser respondida em até 50 linhas, valendo 30,00 pontos.

Vagas

Com exigência de 40 horas semanais, são 70 oportunidades de vagas imediatas, além de cadastro reserva, todas destinadas exclusivamente para atuação em Brasília (DF).

Conforme o edital do concurso, serão 35 vagas imediatas para o cargo de analista e 35 para o cargo de técnico, divididas entre ampla concorrência - 22 vagas; candidatos pretos e pardos - 9 vagas; pessoas com deficiência (PCD) - 2 vagas; e candidatos indígenas e quilombolas - 1 vaga cada.

O salário exato para Analista Legislativo é de R$ 30.853,99, que deve planejar, orientar e executar tarefas administrativas e legislativas relativas à atuação institucional da Câmara dos Deputados e do Poder Legislativo, como:

  • apoio técnico e administrativo nas áreas de gestão de pessoas e de processos, de materiais e de patrimônio, de licitações e contratos, de orçamento e finanças, de tecnologia da informação, de comunicação social e em outras áreas que forneçam o suporte necessário ao funcionamento da Câmara dos Deputados;
  • assistência à Mesa, às Comissões, às Lideranças e à Administração em matéria constitucional, regimental, de técnica legislativa e de procedimentos administrativos;
  • fornecimento de subsídios à elaboração de documentos de natureza legislativa e administrativa;
  • coleta de dados e informações, sua organização e atualização, relativos a matéria legislativa, administrativa, financeira e orçamentária, além das atribuições previstas no art. 4º da Resolução nº 8/2023-CD.

Já o salário exato para Técnico Legislativo é de R$ 21.008,19, que deve planejar, controlar e executar tarefas administrativas/legislativas relativas à atuação técnica, operacional e material ao desempenho institucional da Câmara dos Deputados, como:

  • assistir as unidades administrativas, inclusive a Mesa, as Comissões e as Lideranças; 
  • elaborar e analisar documentos e relatórios para suporte aos trabalhos legislativos ou administrativos;
  • desenvolver planos e projetos relativos à administração de recursos materiais, humanos, orçamentários, financeiros e informacionais, além das atribuições previstas no art. 4º da Resolução nº 8/2023-CD.

feminicídio tentado

Homem é capturado após esfaquear e deixar mulher em estado grave

Indivíduo de 61 anos agrediu a convivente 17 anos mais nova após noite de bebedeira, tentando fugir entre municípios no interior do MS

05/01/2026 11h14

Crime aconteceu no município de Ribas do Rio Pardo, longe aproximadamente 96,8 quilômetros de Campo Grande, vitimando uma mulher de 44 anos

Crime aconteceu no município de Ribas do Rio Pardo, longe aproximadamente 96,8 quilômetros de Campo Grande, vitimando uma mulher de 44 anos Reprodução/PCMS

Longe menos de cem quilômetros da Capital, um indivíduo de 61 anos foi capturado e preso enquanto tentava fugir por entre municípios no interior do Mato Grosso do Sul, após esfaquear sua convivente no domingo (04) e deixar essa mulher em estado grave durante o último fim de semana.

Segundo informado pela Polícia Civil, o crime aconteceu no município de Ribas do Rio Pardo, longe aproximadamente 96,8 quilômetros de Campo Grande, vitimando uma mulher de 44 anos, identificada inicialmente pelas iniciais C.S.S. 

Através de agentes da Polícia Militar, os policiais civis foram informados de que uma mulher teria dado entrada em um hospital do município, ferida a golpes de faca, o que fez com que as forças de segurança fossem imediatamente acionadas. 

Esse acusado foi preso por agentes das polícias Militar, Rodoviária Federal e Civil, em ação conjunta entre as delegacias tanto de Ribas do Rio Pardo quanto de Água Clara, município para o qual o homem se dirigiu após o crime.

Entenda

Por meio de diligências os policiais identificaram o destino do indivíduo, que levantaram tratar-se de um homem que mantinha um "relacionamento de natureza casual" com a vítima e ambos estariam bebendo ainda no sábado (03) para domingo (04). 

Já na manhã de ontem (04), conforme a PC em nota, esse casal teria começado a discutir entre si, momento em que o homem teria se munido de uma faca e partido para cima da mulher, desferindo golpes contra a vítima. 

Depois disso, ele teria tomado rumo à Água Clara a bordo de um Fiat Cronos, com a polícia do município avisada e, prontamente, montando cerco para tentar capturar o até então suspeito. 

Avistado o automóvel de cor branca, o homem foi abordado por volta de 11h do domingo (04), ao lado de sua filha maior de idade como passageira, momento em que foi dada voz de prisão e feita a condução do acusado. 

Em complemento, a PC reforça em nota que esse indivíduo não possuía antecedentes ligados à casos de violência doméstica ou familiar, nem mesmo qualquer medida protetiva em seu desfavor. 

Até a manhã desta segunda-feira (05) a mulher continua internada em estado grave, e o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Ribas do Rio Pardo. 

Números da violência

Compilados os dados do ano passado em balanço, Mato Grosso do Sul encerrou 2025 com 39 feminicídios, o terceiro pior índice da série histórica, atrás apenas de 2022 e 2020, com 44 e 40 vítimas respectivamente. 

Dados compilados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), através da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mostram que faltando 17 dias para "virar" o ano, até 14 de dezembro de 2025 o MS registrava 20.637 vítimas de violência doméstica. 

Crime aconteceu no município de Ribas do Rio Pardo, longe aproximadamente 96,8 quilômetros de Campo Grande, vitimando uma mulher de 44 anosReprodução/Monitor da Violência/Sejusp-MS

Enquanto isso no presente, o gráfico de barras com dados atualizados até 04 de janeiro revela uma triste realidade, tanto sobre 2025 quanto sobre 2026, já que os 12 últimos meses fecharam o ano como o pior índice da série histórica em número de vítimas de violência doméstica em Mato Grosso do Sul: 21:882. 

Crime aconteceu no município de Ribas do Rio Pardo, longe aproximadamente 96,8 quilômetros de Campo Grande, vitimando uma mulher de 44 anosReprodução/Monitor da Violência/Sejusp-MS

Em complemento, o cenário não parece apresentar uma melhora ou qualquer tendência de queda, já que os quatro primeiros dias deste 2026 já registraram 278 vítimas de violência doméstica, uma média diária de 69 mulheres neste ano, diante aproximadamente 59 vítimas por agressões a cada dia no MS em 2025. 

