Cidades

PEDIDO NEGADO

"Mais Louco" pede e Justiça nega liberação de caminhonete avaliada em R$ 500 milhões

Veículo permanece registrado em nome de Valter dos Santos Prior, que o transferiu verbalmente a Luiz Carlos Honório, réu por narcotráfico internacional de drogas

João Pedro Flores

06/10/2025 - 19h55
O juiz Federal Bruno Barbosa Stamm, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, negou o pedido de restituição por parte do prefeito de Ivinhema Juliano Ferro, o "Mais Louco do Brasil", que requeria a liberação da caminhonete Silverado, apreendida durante à denominada Operação Lepidosiren.

A decisão do Ministério Público Federal pelo indeferimento do pedido argumenta que não ficou comprovada a aquisição onerosa e lícita do bem, uma vez que o veículo permanece registrado em nome de Valter dos Santos Prior, que o transferiu verbalmente a Luiz Carlos Honório, réu por narcotráfico internacional de drogas.

Além disso, também destaca que o Mais Louco não comprovou documentalmente a alegada tradição ou pagamento, sendo o negócio marcado por declarações unilaterais. Por fim, o próprio Luiz Carlos Honório, em depoimento prestado à Polícia Federal, afirmou que os valores sequer foram pagos, de modo que a negociação carece de respaldo jurídico.

O prefeito sustenta ser terceiro de boa-fé, ou seja, pessoa ou entidade que adquire um direito ou assume uma obrigação sem ter conhecimento de irregularidades, e que adquiriu legitimamente o bem de Luiz Carlos Honório.

Em sua defesa, o prefeito afirma ainda que a transferência do bem móvel, mediante repasse de um veículo Troller e emissão de cheque no valor de R$ 380.000,00, se dá com a tradição, independentemente de registro junto ao órgão de trânsito, razão pela qual teria direito à restituição.

A restituição de coisa aprendida ocorre apenas quando não mais interessar ao processo penal e na certeza acerca da licitude e propriedade do bem, salvo se a parte requerente demonstrar ser proprietária do veículo, bem como pessoa de boa-fé ou lesada.

Motivos da negativa

Em primeiro lugar, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) permanece em nome de Valter dos Santos Prior, sem qualquer transferência registrada em favor do requerente.

De outro lado, a alegada tradição por parte de Juliano Ferro também não foi demonstrada, limitando-se os autos a declarações unilaterais dele e de pessoas ligadas aos investigados.

O próprio depoimento de Luiz Carlos Honório (réu na ação principal) perante a Polícia Federal é revelador, ao admitir que a negociação envolveu a entrega de cheque pós-datado pelo prfeito de Ivinhema, mas que os valores sequer foram efetivamente pagos, o que afasta a comprovação de aquisição onerosa e de boa-fé.

Outro elemento é que o veículo não foi apreendido na posse de Juliano Ferro, mas sim em poder de Lucas Vinícius Silva Matos, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço vinculado à investigação criminal.

Esse dado é significativo porque, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, a tradição exige a entrega efetiva do bem, circunstância incompatível com a apreensão do veículo em posse de terceiro.

Ademais, conforme o relatório, dias após prestar depoimento perante a Polícia Federal, foi identificado um vídeo publicado no Instagram pelo próprio Juliano em 11 de setembro de 2024, no qual, ao lado da caminhonete Silverado, ele afirma estar "vendendo carro" a Luan Vinícius Silva Matos.

Ainda de acordo com o relatório, esse contexto reforça a dúvida sobre a real titularidade e a efetiva posse do veículo, enfraquecendo de forma contundente a tese do prefeito.

Apreensões 

Depois de ter a casa apreendida em meio a uma operação contra o narcotráfico internacional de drogas, o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PSDB), teve sua caminhonete Silverado, avaliada em R$ 519 mil, apreendida em outubro de 2024.

A apreensão da casa ocorreu no dia 8 de agosto, na primeira fase da operação contra uma quadrilha de traficantes com base em Ivinhema e Angélilca. A caminhonete, por sua vez, foi apreendida no dia 15 de outubro, durante a operação Defray, que é um desdobramento da operação Lepidosiren.

Tanto a casa quanto a caminhonete de luxo do prefeito foram adquiridos de Luiz Carlos Honório, réu por envolvimento com o narcotráfico. A casa, oficialmente avaliada em R$ 750 mil, foi comprada em 2021, mas também não havia sido definitivamente registrada em nome do prefeito e por isso foi apreendida.

OPERAÇÃO METANOL

Famosa casa noturna da Capital nega ter comercializado bebidas adulteradas ou falsificadas

Alvo de vistoria na noite de sábado (4), a Valley emitiu uma nota negando que tenham sido encontradas bebidas irregulares entre os 25.721 itens do estoque

06/10/2025 17h30

Valley Pub, localizado na Avenida Afonso Pena, foi um dos quatro locais fiscalizados no sábado

Valley Pub, localizado na Avenida Afonso Pena, foi um dos quatro locais fiscalizados no sábado Divulgação: Polícia Civil

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), realizou neste final de semana a Operação Metanol, para fiscalizar casas noturnas, conveniências e tabacarias de Campo Grande. A Valley Pub, localizada na Avenida Afonso Pena, foi alvo de vistoria e nega que tenham sido encontradas bebidas adulteradas ou falsificadas em seu estoque de 25.721 itens. 

De acordo com a Polícia Civil, foram encontradas dezenas de bebidas vencidas ou sem comprovação de origem, entre energéticos, vinhos, licores e cachaças. Os produtos recolhidos pela Vigilância Sanitária Municipal foram energéticos com validade expirada na quinta-feira (2) passada. 

Em relação as bebidas estrangeiras sem procedência, foram apreendidas oito garrafas de vinho e sete garrafas de tequila. De acordo com a Valley, os vinhos pertencem a clientes e as tequilas possuem nota fiscal arquivada, e não estão disponível para venda.

Os produtos vencidos foram recolhidos pela Vigilância Sanitária Municipal para descarte. Já as bebidas estrangeiras sem procedência configuram, em tese, crimes contra as relações de consumo e no artigo 334 do Código Penal como descaminho, que preveem penas de dois a cinco anos de detenção, ou multa, e de um a quatro anos de reclusão, respectivamente.

Além da Valley, outros três locais foram fiscalizados. São eles: Smoke Lounge, localizado na Avenida Júlio de Castilho; Vip Beer Lounge, na Rua General Bertoldo Klinger; e o lounge Royal, habitado na Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

A ação tem como objetivo coibir a venda de bebidas irregulares e proteger consumidores contra intoxicação por metanol. A Operação Metanol contou com apoio de diversos órgãos de segurança e fiscalização: Polícia Civil (Decon), Delegacia de Ordem Política e Social (Deops), Garras, Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, Procon-MS, Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e Guarda Municipal.

Cidades

Metanol: Entidades têm 10 dias para apresentar ações de prevenção

Entidades do setor de bares e restaurantes devem apresentar ao MPMS medidas de segurança contra bebidas adulteradas

06/10/2025 17h23

Devido ao aumento de casos de intoxicação por metanol registrados no país, um procedimento administrativo foi aberto para acompanhar de perto a situação

Devido ao aumento de casos de intoxicação por metanol registrados no país, um procedimento administrativo foi aberto para acompanhar de perto a situação Crédito: Freepik

Após reunião com representantes de supermercados e restaurantes, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) enviou uma recomendação às entidades que representam os setores, estabelecendo o prazo de 10 dias para apresentar um planejamento de segurança.

O documento foi designado à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/MS) e à Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas), com o objetivo de prevenir a venda de bebidas adulteradas com metanol.

Segundo a recomendação da 43ª Promotoria de Justiça, publicada nesta segunda-feira (6), os associados das entidades precisam adotar medidas rigorosas no controle da compra, da procedência e da comercialização de bebidas alcoólicas.

Em razão do aumento de casos de intoxicação por metanol registrados no país, um procedimento administrativo foi aberto para acompanhar de perto a situação.

Recomendações

Durante a reunião, uma das exigências é que as bebidas sejam adquiridas exclusivamente de fornecedores com documentação regular e CNPJ ativo.

Outro cuidado é a verificação da autenticidade da Nota Fiscal eletrônica (NF-e), que deve ser arquivada pelo prazo legal.

Também foi orientado evitar a compra de vendedores informais ou sem documentação fiscal, com atenção especial para aqueles que oferecem preços abaixo do mercado.

Controle

Ao receber um lote de bebida, o proprietário deve realizar uma checagem minuciosa. A orientação é abrir as caixas na presença de duas pessoas, registrar os rótulos e números dos lotes, conferindo se correspondem às informações da nota fiscal.

Para garantir a segurança do consumidor e facilitar a fiscalização, o comerciante deve arquivar os comprovantes de compra e venda, assim como imagens de câmeras de segurança e planilhas de controle, garantindo eventual cooperação com as autoridades.

