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MORTE SUSPEITA

Mais uma pessoa morre por suspeita de Chikungunya em Dourados

Indígena, de 55 anos, apresentou os primeiros sintomas na quarta-feira (1) e faleceu dois dias depois

Naiara Camargo

Naiara Camargo

06/04/2026 - 11h55
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Indígena, de 55 anos, morreu por suspeita de Chikungunya, nesta sexta-feira (3), em Dourados, município localizado a 216 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pelo site Dourados News, o rapaz apresentou os primeiros sintomas na quarta-feira (1) e faleceu dois dias depois. O óbito ocorreu na sexta-feira (3), mas só foi divulgado nesta segunda-feira (6).

Até o momento, sete pessoas morreram vítimas da doença, no ano de 2026, em Mato Grosso do Sul. Desse número, 5 são de Dourados, 1 de Bonito e 1 de Jardim.

Dados do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MS) apontam que 1.764 casos de Chikungunya foram confirmados entre 1° de janeiro e 1° de abril de 2026.

CHIKUNGUNYA

A Chikungunya é uma arbovirose transmitida pela picada do mosquito Aedes Aegypti.

Os sintomas são febre, dor de cabeça e dores nas articulações. O tratamento da Chikungunya é sintomático, ou seja, feito para aliviar os sintomas.

Recomenda-se ingestão de líquidos, de paracetamol ou dipirona em caso de dor. Em hospitais, o tratamento é realizado com líquidos intravenosos.

A doença pode evoluir para três fases: febril ou aguda, pós-aguda e crônica.

A fase aguda tem duração de 5 a 14 dias. A fase pós-aguda tem duração de até 3 meses. Se os sintomas persistirem por mais de 3 meses após o início da doença, considera-se fase crônica.

Os anti-inflamatórios não esteroides e corticosteróides não devem ser utilizados na fase aguda da doença. O ácido acetilsalicílico também é contraindicado na fase aguda.

COMBATE AO MOSQUITO

As melhores formas de prevenir e combater a proliferação do mosquito Aedes Aegypti são:

  • Evitar deixar água parada em vasos de plantas;
  • Manter caixas d’água bem fechadas;
  • Eliminar acúmulo de água sobre a laje;
  • Manter garrafas e latas tampadas;
  • Fazer manutenção em piscinas;
  • Manter pneus ou outros objetos que possam acumular água em locais cobertos;
  • Tampar ralos;
  • Usar repelentes;
  • Fumacê;
  • Método Wolbachia.

 

AULA DE DANÇA

Prefeitura abre inscrições para oficina gratuita de dança

Aulas acontecerão durante as quintas-feiras de abril e serão ensinados os ritmos de forró e chamamé

06/04/2026 10h45

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Divulgação

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Durante o mês de abril, a Prefeitura de Campo Grande irá promover oficinas de forró e chamamé. Serão quatro encontros, todas as quintas-feiras a partir dessa semana, das 16h às 18h e aberto para todos os público, porém as vagas são limitadas.

Com objetivo de reunir as pessoas, valorizar a cultura e garantir momentos de lazer acessível para todos os públicos, as oficinas acontecerão na Casa de Cultura, localizada na região central da Capital, na Avenida Afonso Pena, 2270.

Não é necessário saber dançar, ou ter experiência com o ritmo, a proposta divulgada tem objetivo de ensinar do zero e aproveitar do momento. Além da parte prática, com os passos de dança, a oficina também é apontada como oportunidade para conhecer novas pessoas, se divertir e entrar no clima da cultura popular.

É possível realizar as inscrições pelo telefone (67) 2020-4310 e são limitadas.

Forró e chamamé

Há dois meses para o próximo mês festivo do calendário brasileiro, os dois ritmos são parte das tradicionais festas juninas.

O forró nasceu na região Nordeste do Brasil e em Mato Grosso do Sul ganha espaço cada vez mais com blocos durante o Carnaval e outros diversos movimentos culturais que trazem o ritmo para a Capital Morena.

Já o chamamé é estilo musical tradicional típico do nordeste da Argentina, e tem força no Estado desde a década de 60 e 70. Em 2017, foi considerado “Patrimônio Cultural Imaterial do Estado” pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

>> Serviço

Aulas de forró e chamamé

Data: 09, 16, 23 e 30;
Horário: 16h às 18h;
Local: Casa de Cultura - Avenida Afonso Pena, 2270, Centro;
Vagas: Limitadas e devem ser reservadas pelo número (67) 2020-4310.

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EPIDEMIA

Governo Federal inicia entrega de 2 mil cestas de alimentos a indígenas de Dourados

Ação serve para amenizar situação de emergência enfrentada pelo município, que sofre com o avanço dos casos de chikungunya

06/04/2026 10h00

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Cesta é composta por arroz, feijão, leite, óleo de soja, farinha de mandioca, macarrão espaguete, açúcar, flocos de milho, sardinhas em lata e sal

Cesta é composta por arroz, feijão, leite, óleo de soja, farinha de mandioca, macarrão espaguete, açúcar, flocos de milho, sardinhas em lata e sal Gerson Oliveira/Correio do Estado

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A partir desta segunda-feira (6), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) inicia a entrega de cestas de alimentos a comunidades indígenas em Dourados. Ação faz parte da força tarefa do Governo Federal diante da situação de emergência enfrentada pelo município com o avanço dos casos de chikungunya. 

Ao todo, duas mil famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional serão beneficiadas, conforme levantamento realizado pela Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde (MS).

Nesta primeira entrega, três caminhões serão disponibilizados para o transporte de duas mil cestas fornecidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A ação é coordenada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), em articulação com o MDS, a Conab, a Secretaria de Saúde Indígenae a Defesa Civil.

Além desta, mais duas entregas estão previstas para maio e junho, totalizando a distribuição de 6 mil cestas de alimentos.

Com 21,5 quilos cada cesta, esta é composta por arroz beneficiado polido longo fino, feijão carioca, leite em pó, óleo de soja, farinha de mandioca, macarrão espaguete, açúcar cristal, flocos de milho, sardinhas em lata e sal.

Além da doação de cestas de alimentos, a Superintendência da Companhia em Mato Grosso do Sul também disponibilizou as dependências da Unidade Armazenadora de Dourados para servir de depósito para insumos, guarda de veículos e equipamentos e base operacional dos órgãos que precisarem.

Cenário epidemiológico

Os últimos dados da vigilância epidemiológica, divulgados na última quinta-feira (2), apontam que a região registrou 2.812 casos de chikungunya, sendo 1.198 confirmados, 430 descartados e 1.184 ainda em investigação. A concentração maior dos casos está nas aldeias indígenas, onde foram confirmados 822 casos, equivalente a 68,6% do total.

Até o momento, foram confirmados cinco óbitos no município, todos entre a população indígena do município.

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