Com ajuda de cães farejadores, PRF apreende 36 kg cocaína

DIREITO DAS CRIANÇAS

Prefeita informou que inauguração deve ocorrer até o mês de maio

É o anseio de todos os vereadores, a gente sabe uqe a demanda é para tres, a prefeita fez o compromisso, já veio um e agora vem o sétimo

Vereadores aprovaram, na sessão desta terça-feira (2), a criação de um novo Conselho Tutelar em Campo Grande, que deverá ser implementado na região do Prosa, sendo o sétimo da Capital e o segundo dos novos três prometidos pela prefeita Adriane Lopes (PP).

O projeto foi encaminhado pelo Poder Executivo e foi votado em regime de urgência. A aprovação na Câmara Municipal faz parte dos trâmites necessários para que a unidade seja implementada. Um novo projeto, para a criação do oitavo conselho, ainda será enviado para tramitação na Casa de Leis.

De acordo com a prefeita Adriane Lopes, a expectativa é que os novos Conselhos Tutelares sejam inaugurados até maio.

"A Câmara tem um compromisso com a cidade, independente de política, candidatura diferente, mas a gente tem um compromisso com a cidade e, criando mais conselhos e dando condições dos conselhos funcionarem, a população será atendida e as violências serão diminuídas", disse o presidente da Casa, vereador Carlão, após a aprovação da proposta.

Até o ano passado, a Capital contava com cinco Conselhos Tutelares e a prefeita prometeu que novos três seriam criados, totalizando oito, para atender todas as regiões da Capital.

A sexta unidade foi inaugurada no dia 14 de março, no bairro Parque do Lageado, região do Anhanduizinho, com expectativa de atender cerca de 200 mil pessoas nos 15 bairros que fazem parte da região.

O 7º Conselho Tutelar vai atender os bairros Noroeste, Estrela Dalva, Veraneio, Margarida e Novos Estadose deve ser entregue à população no fim de abril.

Já o prédio que abrigará o 8º Conselho Tutelar está sendo avaliado por engenheiros para, posteriormente, passar por adaptações. Ele atenderá os bairros Núcleo Industrial, Popular, Nova Campo Grande, Panamá e Santo Amaro.

Os conselheiros que irão atuar nas unidades já foram empossados em janeiro. No total, 40 dos eleitos tomaram posse e, cada unidade tem cinco vagas. Desta forma, com seis ativas atualmente, 10 profissionais estão lotados em outros locais enquanto aguardam a criação dos dois novos.

Os novos Conselhos Tutelares devem ajudar a estabilizar a demanda de atendimento aos direitos das crianças e dos adolescentes em Campo Grande, já que, com a defasagem, as unidades ficam sobrecarregadas com os casos encaminhados de outras regiões.