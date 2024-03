Considerados os "melhores amigos do ser humano", os cachorros que atuam como agentes caninos mostram-se há tempos uma força indispensável no combate ao tráfico de drogas, como exemplo da agente canina que achou mais 124 kg de cocaína, em fim de semana onde pelo menos 270 kg da substância foram retirados de circulação pelas polícias federais.

Ainda ontem o Correio do Estado apontou os 150 kg de cocaína apreendidos com um motorista drogado na madrugada de sábado (23), porém, como divulgou a Polícia Rodoviária Federal na manhã dessa segunda-feira (25), o fim de semana iniciou com outra grande apreensão.

Durante o período noturno de sexta-feira (23), outros 124 kg de cocaína foram retirados de circulação graças ao trabalho da agente "k9 Amélia", feito durante fiscalização da BR-163 em Jaraguari.

Em abordagem a um caminhão VW/30.330, no qual o condutor não sabia dar informações sobre sua viagem, exceto que passava pela rodovia vindo de Campo Grande, os policiais desconfiaram do comportamento apresentado e iniciaram uma fiscalização minuciosa.

Nesse momento, a cadela de faro do Grupo com Operações com Cães da PRF, entrou em ação, guiada pelo treinamento policial recebido, e não demorou para indicar que havia algo de errado na região dos pneus de estepe que o caminhão carregava.

No interior, os policiais encontraram pelo menos 60 tabletes de cloridrato e 60 tabletes de pasta base de cocaína, o qual o motorista disse não saber da existência, porém, ainda assim foi preso e encaminhado junto do veículo para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) em Campo Grande.

"Agentes k9"

Além da agente Amélia, antes mesmo do fim do primeiro trimestre, o trabalho de agentes caninos se destaca com apreensões de centenas de quilos de substâncias, mas também na localização de demais ilícitos, como armamentos, por exemplo.

Foi o que aconteceu no caso registrado no fim da tarde do último dia 14, quando um caminhão com destino à São Paulo foi abordado na BR-262 e o trabalho do Grupo de Operações solicitado.

Justamente os agentes caninos da ocasião localizaram um compartimento que tinha não só 46 kg de cloridrato de cocaína, como também cinco fuzis, calibre 5.56mm e mais 10 carregadores de munições.

Nessa ocasião, o motorista respondeu que carregou seu caminhão, recém-adquirido, em Corumbá e confessou que, ao chegar ao destino, entregaria a carreta com os ilícitos para um desconhecido.

Já no dia anterior, na quarta-feira (13 de março), outros 105 kg de cocaína foram retirados de circulação com apoio dos agentes caninos, dessa vez em uma borracharia de Ponta Porã.

Questionado sobre dois pneus novos instalados em rodas de caminhão, em uma oficina que reparava veículos policiais em Ponta Porã, o dono do estabelecimento disse que um conhecido - identificado por ele como "Ludmilo" - deixou os pneus para pegar depois.

Nesse caso, o dono da oficina disse ainda que receberia R$ 5 mil, segundo apuração do portal local, Ponta Porã News, o que levantou suspeita dos policiais que prontamente acionaram o Grupo de Busca com Cães do Exército Brasileiro.

Apreensões de cocaína

Vale lembrar que, se somadas as ações da PRF aos trabalhos das demais forças locais, as polícias em Mato Grosso do Sul passaram de uma tonelada de cocaína apreendida antes mesmo do fim de fevereiro.

Ainda que a primeira ação de apreensão a chamar atenção em 2024 tenha sido os 62 kg de cocaína encontrados em uma ambulância, em 09 de janeiro, na BR-262, as demais apreensões realizadas na primeira semana de 2024 já somavam 76 kg, totalizando 138 kg só nos primeiros 10 dias do ano.

Em 19 de janeiro, a PRF localizou e apreendeu mais 238 kg de cocaína, em Rio Verde de Mato Grosso, no interior do Estado, considerada a primeira grande apreensão de 2024, superada cerca de 11 dias depois.

No dia 30 de janeiro, no município de Ivinhema, a fiscalização da PRF na BR-376 encontrou 242 kg de cocaína em um caminhão Volvo/FH12. Nessa ocasião o motorista fazia zigue-zague pela pista e, por isso, foi abordado.

Já em 02 de fevereiro, outros 107 kg da droga foram encontrados em um caminhão carregado de eucalipto. O curioso desse caso é que, após os policiais pararem o caminhão, enquanto retiravam os estepes por estranharem o peso das rodas, o motorista fugiu e não foi mais localizado.

Com o sumiço, a mulher que viajava com ele, vinda de Chapadão do Sul com destino à Minas Gerais, foi presa em flagrante em seu lugar após a localização das substâncias.

Na sequência de casos inusitados, uma caminhonete transportada em um caminhão cegonha com destino para São Paulo carregava 126 kg de cocaína nas rodas, localizada por um cão farejador da Polícia Rodoviária Federal em 10 de fevereiro.

Antes disso, em 08 de fevereiro, equipes da PRF localizaram mais 82 kg dessa mesma substância transportada em uma S/10 pela BR-463. Os policiais só conseguiram fazer a apreensão após alcançarem o motorista de 23 anos, que não obedeceu à parada e empreendeu fuga.

Ainda, no intervalo de cinco dias, entre 14 e 19 de fevereiro, a PRF em Corumbá apreendeu mais 33,2 kg de cocaína em três ocasiões diferentes.

Depois, uma perseguição iniciada em Brasilândia e encerrada em São Paulo resultou na apreensão de 234 kg de cocaína. Nesse caso, um comboio de três veículos iniciou fuga na divisão com o Estado paulista.

Beirando o fim de fevereiro, a quantia de 201 kg de pasta base de cocaína, encontrada na BR-262 em Terenos, garantiu que as apreensões da substância por forças policiais de Mato Grosso do Sul batessem uma tonelada até o dia 27 desse segundo mês.

Importante destacar que, mesmo assim, a maior apreensão dessa força policial em Mato Grosso do Sul aconteceu quando a Polícia Federal localizou em Bataguassu quase meia tonelada de cloridrato de cocaína, que tinha como destino o porto do Santos (SP), o que indica que essa substância deixaria o País rumo ao exterior.

