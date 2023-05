Marinha envia oxigênio para o Amapá; estado enfrenta surto de síndromes gripais

A Marinha do Brasil está transportando dois tanques de oxigênio para atender uma emergência em saúde pública no Amapá. O estado está enfrentando um surto de síndromes respiratórias que têm afetado, principalmente, crianças de até seis anos.

Casos de bronquiolite, gripe e até de covid estão apresentando complicações e evoluindo para um quadro de Síndrome Aguda Respiratória (SRAG). Quatro mortes já foram registradas.

De acordo com a Agência Marinha de Notícias, o Navio de Apoio Oceânico "Iguatemi" partiu por volta das 2h da madrugada deste domingo, da Base Naval de Val de Cães, em Belém (PA), com destino a Santana (AP). A previsão é de que o deslocamento dure aproximadamente 48 horas.

Entre janeiro e maio deste ano, houve um aumento de mais de 108% nas internações de crianças com síndromes gripais, o que fez com que o Governo do Amapá decretasse emergência no último sábado.

Além do reforço em oxigênio, o navio está levando equipamentos hospitalares, incluindo um vaporizador atmosférico e um misturador de ar medicinal.

Na última quinta-feira, 18, o governador do Amapá, Clécio Luís, e a secretária de Saúde, Silvana Vedovelli, estiveram no Hospital da Criança e do Adolescente (HCA) para entregar 94 novos leitos, entre clínicos e de terapia intensiva (UTI). Com isso, cerca de 50 crianças que estavam internadas no corredor do Pronto Atendimento Infantil (PAI) foram transferidas.

