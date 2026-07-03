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Martinelli ganha força para substituir Paquetá na seleção brasileira contra a Noruega

Ele e Danilo Santos são as opções para substituir Lucas Paquetá, lesionado e que deve perder o restante da competição

Estadão Conteúdo

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03/07/2026 - 22h00
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Gabriel Martinelli trabalhou boa parte do tempo entre os titulares no treinamento da seleção brasileira realizado nesta sexta-feira, 3, o penúltimo antes da partida contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no próximo domingo, 5, em East Rutherford.

Ele e Danilo Santos são as opções para substituir Lucas Paquetá, lesionado e que deve perder o restante da competição, embora permaneça com a delegação em tratamento. O volante do Botafogo também trabalhou entre os 11 titulares, como havia ocorrido na quinta-feira, mas por menos tempo desta vez.

Martinelli tornou-se a principal opção porque, no entendimento da comissão técnica, oferece maior disciplina tática. Paquetá vinha desempenhando a função com forte comprometimento na recomposição defensiva e na cobertura das subidas de Bruno Guimarães, um dos destaques do Brasil neste Mundial, ao lado de Vinícius Júnior.

A entrada de Endrick no lugar de Paquetá, no intervalo da partida contra o Japão, na segunda-feira, ocorreu em razão do contexto do jogo. O Brasil perdia por 1 a 0 e precisava aumentar o poder ofensivo. Na ocasião, Matheus Cunha foi recuado para atuar no meio de campo. A seleção reagiu e venceu por 2 a 1.

Martinelli entrou logo depois, substituindo Matheus Cunha, e desempenhou exatamente a função de Paquetá, recebendo elogios internos. Carlo Ancelotti considera o atacante do Arsenal um jogador inteligente e com excelente leitura tática.

O plano inicial de Ancelotti para a Copa do Mundo era atuar com quatro atacantes e dois meio-campistas. A ideia, porém, foi desmontada por diferentes fatores antes mesmo do início da competição.

Primeiro, Estêvão, titular pelo lado direito, sofreu uma grave lesão e ficou fora da convocação. Depois, Luiz Henrique, apontado como principal candidato à vaga, não apresentou o desempenho esperado no início da preparação.

Houve ainda a avaliação, compartilhada com o treinador por parte do elenco, de que o meio de campo precisava de mais consistência Com isso, Lucas Paquetá ganhou a posição de titular, e Ederson foi convocado para ocupar a vaga aberta pela lesão do lateral Wesley. Essa avaliação permanece.

A seleção ainda fará um treinamento antes de enfrentar a Noruega. Neste sábado, 4, a atividade será às 11h no horário local (12h de Brasília), no Columbia Park, centro de treinamento que serve de base para a equipe em Morristown, Nova Jersey.

Habilitação de Oficiais

Polícia Militar amplia vagas para Curso de Habilitação de Oficiais em MS

Decreto altera distribuição de 76 vagas destinadas à formação de oficiais e contempla diferentes quadros da corporação, incluindo oficiais músicos e segundo-tenentes

03/07/2026 17h17

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Foto: Divulgação

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O Governo de Mato Grosso do Sul alterou a distribuição das vagas destinadas ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) da Polícia Militar e ampliou o número de policiais aptos a participar da formação, etapa obrigatória para ascensão na carreira militar.

A mudança foi oficializada por meio de decreto publicado nesta sexta-feira (3) no Diário Oficial do Estado e redefine a divisão das 76 vagas entre diferentes quadros da corporação.

O Curso de Habilitação de Oficiais é voltado à qualificação de policiais militares para o exercício das funções de oficial, permitindo que integrantes da corporação avancem profissionalmente e assumam cargos de comando, chefia e direção dentro da estrutura da Polícia Militar.

Como serão distribuídas as 76 vagas

As vagas do Curso de Habilitação de Oficiais foram divididas entre diferentes quadros da Polícia Militar, conforme estabelece o decreto publicado pelo Governo do Estado:

  • 40 vagas - Quadro Auxiliar de Oficiais Policiais Militares (QAOPM), destinadas a subtenentes e primeiros-sargentos;
  • 30 vagas - Segundos-tenentes do Quadro Auxiliar de Oficiais Policiais Militares (QAOPM) que ainda não realizaram o Curso de Habilitação de Oficiais;
  • 6 vagas Quadro Auxiliar de Oficiais Músicos (QAOMus).

Ao todo, serão ofertadas 76 vagas, distribuídas entre os três segmentos da corporação, conforme as necessidades administrativas e operacionais da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Mudança altera decreto anterior

A alteração modifica decreto publicado anteriormente pelo Executivo e tem como objetivo adequar a distribuição das vagas às necessidades atuais da corporação, garantindo que diferentes segmentos da Polícia Militar tenham acesso à formação exigida para promoção funcional.

O Curso de Habilitação de Oficiais integra a política de valorização da carreira militar e prepara os participantes para exercer funções de liderança, planejamento operacional, gestão administrativa e comando de tropas.

Durante a formação, os policiais recebem capacitação em áreas como legislação, administração pública, gestão de pessoas, planejamento estratégico, técnicas policiais e liderança.

Progressão na carreira

Além de representar uma etapa essencial para a progressão funcional, a conclusão do curso habilita o militar a disputar promoções aos postos de oficial, ampliando suas atribuições e responsabilidades dentro da instituição.

A publicação do decreto não altera os requisitos previstos para participação no curso, que continuam disciplinados pela legislação específica da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

A seleção dos candidatos seguirá os critérios estabelecidos pela corporação, observando o preenchimento das vagas conforme cada quadro previsto no decreto.

Com a atualização, o governo busca ajustar o planejamento interno da Polícia Militar e assegurar a formação de novos oficiais para atender às demandas operacionais e administrativas da corporação, fortalecendo a estrutura de comando da instituição nos próximos anos.

Campo grande

Cachorro vítima de maus-tratos é resgatado pela polícia em boca de fumo

Cão estava abandonado, cego, magro e machucado; além disso, apresentava caquexia (peso muito abaixo do ideal)

03/07/2026 17h15

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Cãozinho extremamente magro e machucado

Cãozinho extremamente magro e machucado Divulgação/Polícia Civil - MS

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Cachorro, da raça Pitbull, em situação de maus-tratos, foi resgatado por policiais civis do Grupo de Operações e Investigações (GOI) e Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (DECAT), nesta sexta-feira (3), em um ponto de comércio ilegal de drogas, localizado em Campo Grande.

O cão estava abandonado, cego, magro e machucado. Além disso, apresentava caquexia (peso muito abaixo do ideal).

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Civil prendeu um indivíduo em flagrante no local citado e percebeu a situação crítica do animal. A partir de então, deu um prazo de 10 dias para que a situação fosse regularizada.

Dez dias depois, os policiais retornaram ao local e flagraram que o animal estava na mesma situação, sem qualquer assistência.

Com isso, o animal foi resgatado e entregue às autoridades competentes. I. B. M., de 37 anos, já foi detido por tráfico de drogas e responderá também pelo crime de maus-tratos a animais domésticos.

Cãozinho extremamente magro e machucadoAnimal em situação de abandono. Foto: Divulgação/Polícia Civil

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