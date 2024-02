Matinê de Carnaval na esplanada ferroviária reuniu cerca de 4 mil pessoas

Matinê do carnaval na esplanada ferroviária reuniu cerca de 4 mil pessoas durante a apresentação do bloco Cordão Valu - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Segundo dia de carnaval na esplanada ferroviária atraiu cerca de 4 mil pessoas nesta tarde de sábado, no inicio da folia.

Na programação da Prefeitura de Campo Grande, quem abriu o final de semana de carnaval foi o tradicional bloco Cordão Valu, que ao som de ritmos de marchinhas de carnaval levou os foliões em cortejo pelas ruas do centro da cidade.

Nesta tarde de sábado o movimento na esplanada estava bem tranquilo, equipes da Policia Militar fizeram rondas em torno do espaço reservado para o Carnaval, e os foliões se "aqueciam" para o inicio do Carnaval que vai seguir hoje até as 23h no local.

No entorno da esplanada ferroviária esta acontecendo o comercio de comidas e bebidas, serarados por barracas.

De acordo com o Cordão Valu, atrações musicais serão apresentadas na esplanada anoite com o Edir Valu, Marta Cel, Pretah e o compositor do Frevo do Cordão Valu, Vinil Moraes.

Conforme informações da Policia Militar e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), no período noturno é esperado cerca de 20 mil pessoas no carnaval da esplanada.

Juntos dos seus amigos, o Engenheiro Agrônomo Lucas Pequim, 24 anos, contou ao Correio do Estado que curte o carnaval na esplanada ferroviária a quatro anos, e acredita que espaço durante esta época já se tornou tradiconal para o carnaval da cidade.

"A gente sempre vem aqui, porque a festa é garantida, é muito bom curtir aqui e prestigiar este carnaval, é uma distração boa no final de semana", disse.

Luiz Henrique de 26 anos, também é folião frequente da esplanada durante o carnaval, e há cinco anos ele vai ao centro da cidade, para curtir o bloco do Cordão Valu, e as demais apresentações que acontecem durante o final de semana.

"Eu gosto do carnaval porque têm a galera feliz, curtindo, a gente tem um feriado só para curtir e dançar, então porque não fazer isso?. Venho todos os anos com os meu amigos, porque é melhor né?, com as pessoas que conhecemos vale muito mais apena", declarou.

Foto: Marcelo Victor

REGRAS NA ESPLANADA

Segundo a Policia Militar de Campo Grande, os foliões durante o carnaval podem comparecer na programação de blocos na esplanada ferroviária com Coolers, Gelo em cubo ou raspado, e bebida em copo de plástico.

Não será permita a entrada de garrafa de vidro, gelo em barra, copo de vidro, e objetos pontiagudos.

A segurança do evento está sendo feita por segurança privada, Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar. Cerca de 651 PMs trabalham fazendo a segurança no local.

Segundo a Guarda Municipal (GCM) a segurança nos pontos de acesso da área que comporta os blocos no carnaval na Esplanada Ferroviária é feita pela GCM, e a segurança interna está sendo realizada pela Polícia Militar.

PROGRAMAÇÃO

Blocos de Rua:

11 de fevereiro (domingo)

Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, das 14h às 23h.

12 de fevereiro (segunda-feira)

Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, das 14h às 23h.

Ipa lelê – Éden Beer, das 16h às 23h.

13 de fevereiro (terça-feira)

Cordão Valu – Esplanada Ferroviária, das 15h às 23h.

17 de fevereiro (sábado)

Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária, das 16h às 23h

Eita! – Rua General Melo, das 14h às 23h.

Desfile das Escolas de Samba

Na segunda (12) e terça-feira (13), a Praça do Papa se transforma em sambódromo e recebe o desfile das escolas de samba da capital, promovido pela Liga das Escolas de Samba de Campo Grande (Lienca) com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

A Escola de Samba Mirim Herdeiros do Samba, que não participa da competição, abre as festividades na segunda. Em seguida, apresentam-se GRES Cinderela Tradição do José Abrão, GRES Unidos da Vila Carvalho e GRES Catedráticos do Samba.

Na terça-feira, a Corte de Momo composta por rei, rainha e princesa do Carnaval fazem a abertura do desfile. Na sequência, desfilam GRES Deixa Falar, GRES Igrejinha e GRES Unidos do Bairro Cruzeiro.

O Enterro dos Ossos, no sábado (17), também tem folia garantida. A Praça Ary Coelho recebe o Bonde das Sereias, os Forrozeiros MS ocupam a Esplanada Ferroviária e o Bloco Eita! reúne seus foliões no Monumento da Maria Fumaça.