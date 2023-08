Mato Grosso do Sul é o terceiro estado mais evangélico do Brasil, indica estudo

Igreja Universal do Reino de Deus em Campo Grande - Arquivo

Mato Grosso do Sul está entre os seis estados brasileiros com mais templos evangélicos por 100 mil habitantes, indica estudo do cientista político Victor Araújo, pesquisador associado ao Centro de Estudos da Metrópole (CEM), ligado à Fapesp.

O Estado é o terceiro com maior número de igrejas evangélicas, com uma incidência de igrejas superior a 60 para cada grupo de 100 mil habitantes. Na sequência aparecem Rondônia, São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais, cuja incidência por 100 mil habitantes varia entre 30 e 50 igrejas evangélicas.

O Estado brasileiro com maior incidência de evangélicos é o Espírito Santo, seguido pelo Rio de Janeiro. Nestas duas unidades da federação, a incidência de igrejas por 100 mil habitantes é superior a 80.

No outro extremo, diz o estudo, Estados do Nordeste, como Ceará, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, têm menos de 20 igrejas por 100 mil moradores.

Estudo

O estudo registrou a existência, no País, de 109,5 mil igrejas evangélicas de diversas denominações, ante cerca de 20 mil em 2015. O predomínio é das pentecostais (48.781 templos). Entre os motivos para esse boom, está o enfraquecimento do catolicismo, que perdeu alcance com a formação das periferias urbanas após o êxodo rural.

“Eram populações católicas, mas as paróquias não estavam nesses locais, e eles foram rapidamente ocupados pelas evangélicas, que têm estruturas menos engessadas, às quais a cultura das periferias se adaptou melhor”, diz Araújo. O Vaticano também não abriu espaço para o protagonismo das mulheres em postos de liderança, movimento feito pelas evangélicas.

A Lei 10.825/2003 tornou livre a criação, organização e funcionamento das organizações religiosas, possibilitando que as evangélicas pudessem abrir mais templos com novas denominações. “A lei deu grande impulso a um processo que já havia começado na década de 60″, afirma o pesquisador, também ligado à Universidade de Zurique (Suíça).

A consolidação do protestantismo no Brasil, a partir da primeira igreja evangélica registrada, em 1922, foi lenta. Em 1960, havia oficialmente só 18 igrejas evangélicas missionárias no Brasil. Daquele ano até 1980, o total aumentou mais de 170 vezes, atingindo a marca de 3.087. (Com Estadão Conteúdo)

