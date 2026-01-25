Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Ensino superior

MS tem mais de 6,8 mil bolsas em instituições privadas pelo Prouni

Inscrição começa nesta segunda-feira e vai até 29 de janeiro; Veja regras para participar e como se inscrever

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

25/01/2026 - 16h01
Mato Grosso do Sul tem mais de 6,8 mil bolsas de estudos disponíveis em instituições particulares de ensino superior pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), referentes do processo seletivo do primeiro semestre de 2026. As inscrições começam nesta segunda-feira (26) e seguem até quinta-feira (29).

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), do total de bolsas de Mato Grosso do Sul, 3.230 são integrais (sem custo) e 3.591 parciais (metade da mensalidade).

Com 4.545 bolsas, Campo Grande é o município sul-mato-grossense com mais ofertas, sendo 1.945 bolsas integrais e 2.600 parciais.

O cursodegraduação com o maior quantitativo de bolsas ofertadas no estado é administração, com 683, sendo 298 integrais e 385 parciais.

Na sequência, os dois cursos com maisofertassão: ciência contábeis, com 512bolsas(227 integrais e285 parciais), e investigação e perícia criminal, com475bolsas(172 integrais e 303 parciais).

Em todo o Brasil, serão ofertadas 594.519 bolsas, sendo 274.819 são integrais e 319.700 bolsas parciais, de 50%.É a maior oferta da história do Prouni, segundo o Ministério da Educação (MEC).

O programa federal oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. Opúblico-alvo são brasileiros sem diploma de nível superior. 

A consulta detalhada, por curso, turno, instituição e local de oferta, pode ser realizada pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

As inscrições também devem ser feitas pelo mesmo site, de forma gratuita.

Quem pode se inscrever

Para se inscrever é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação do Enem e nem ter participado do exame na condição de treineiro.

O candidato pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo, para obter a bolsa integral, que cobre a totalidade do valor da mensalidade do curso.

Já para a bolsa parcial, que cobre (50%) do valor da mensalidade, a renda mensal per capita exigida é de até 3 salários mínimos.

Para participar do Prouni também é preciso atender a pelo menos uma das seguintes condições

  • ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública;
  • ter cursado o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;
  • ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;
  • ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista; e
  • ter cursado o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;
  • seja pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação; 
  • seja professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Neste caso não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos

No momento da inscrição, é preciso:

  • informar endereço de e-mail e número de telefone válidos;
  • preencher dados cadastrais próprios e referentes ao grupo familiar;
  • selecionar, por ordem de preferência, até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência dentre as disponíveis, conforme a renda familiar bruta mensal per capita do candidato.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 3 de fevereiro e a segunda chamada sairá no dia 2 de março, na página do Prouni.

em MS

Calor ganha força e será extremo durante a semana, com temperaturas acima de 40°C

Previsão aponta para calorão acima do normal para o período, com umidade baixa, mesmo com possibilidade de temporal

25/01/2026 15h30

Calor será extremo em MS e grande parte do Brasil na última semana de janeiro

Calor será extremo em MS e grande parte do Brasil na última semana de janeiro Foto: Reprodução / Metsul Meteorologia

O calor, que tem predominado em Mato Grosso do Sul nas últimas semanas, ficará ainda mais intenso na última semana de janeiro, com temperaturas podendo ultrapassar os 40°C em vários municípios do Estado. 

De acordo com o Climatempo, a combinação entre circulação de ventos quentes, tempo mais aberto e o sol forte típico desta época do ano favorece o aumento considerável dos termômetros nos próximos dias.

Assim, a previsão indica que a semana terá dias muito quentes, com máximas acima da média para o período, especialmente nesta segunda (26) e terça-feira (27).

O calor se intensifica especialmente durante a tarde, quando a presença de ar quente e seco em baixos níveis da atmosfera permite um aquecimento rápido ao longo do dia, elevando significativamente as temperaturas.

As máximas podem passar de 40°C especialmente na região oeste do Estado, em municípios como Corumbá e Porto Murtinho. O calor deve ser ainda maior pois há sensação de abafamento, que também aumenta nas horas mais quentes do dia.

Apesar do calor intenso, há previsão de pancadas de chuva, que devem voltar a ocorrer já no início da semana, nesta segunda-feira, e podem ajudar a aliviar temporariamente a sensação térmica em algumas regiões.

O Instituto Nacional de Meteorologia tem alerta vigente de perigo potencial de tempestades para os 79 municípios do Estado, com risco de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos, de 40 a 60 km/h.

As chuvas, no entanto, devem ser típicas de verão, que são fortes e rápidas, além de irregulares. Assim, mesmo com as precipitações, a umidade relativa do ar deve ser baixa, com índices entre 20% e 40%, especialmente no período da tarde.

As temperaturas previstas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), por região, para esta segunda-feira devem ser de:

  • Sul / Conesul / Grande Dourados: 19°C a 37°C
  • Pantanal e Sudoeste: 25°C a 39°C
  • Bolsão / Norte / Leste: 21°C a 37°C
  • Campo Grande: 23°C a 36°C

Recomendações para o calor intenso

Com a elevação das temperaturas, é fundamental redobrar os cuidados com a saúde, especialmente nos períodos mais quentes do dia.

Algumas recomendações importantes dos órgãos de meteorologia e saúde incluem:

  • Manter boa hidratação, ingerindo água ao longo do dia, mesmo sem sede;
  • Evitar exposição prolongada ao sol entre o fim da manhã e o meio da tarde;
  • Usar roupas leves e claras;
  • Redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, que são mais sensíveis ao calor;
  • Evitar atividades físicas intensas nos horários de maior calor.

Fórum

Ampliar pontos de cultura é uma das prioridades de Lula em MS, diz ministério

O município de Corumbá foi escolhido para sediar o Fórum Estadual dos Pontos de Cultura, que será realizado no fim deste mês

25/01/2026 14h59

Conhecida por referência cultural, Corumbá é sede escolhida para evento do Minc

Conhecida por referência cultural, Corumbá é sede escolhida para evento do Minc Foto: Reprodução

Uma das prioridades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para Mato Grosso do Sul é fortalecer política pública e ampliar pontos de cultura no Estado. É o que deve ser reafirmado durante o Fórum Estadual dos Pontos de Cultura, que será realizado neste semana, no Moinho Cultural, em Corumbá.

O evento é realizado pelo Ministério da Cultura (Minc), tendo como parceiras a Secretaria Estadual de Cultura (Setesc) e congêneres municipais, e acontecerá nos dias 30 e 31 de janeiro.

Segundo a coordenadora do ministério em Mato Grosso do Sul, Caroline Garcia, o Fórum vai reafirmar as prioridades do governo Lula no fortalecimento da política pública e no avanço de metas.

Entre as metas citadas estão a ampliação dos pontos de cultura e o fortalecimento da Rede Cultura Viva.

Segundo Caroline, em todo o Brasil, há mais de 10 mil pontos de cultura certificados junto ao Minc, sendo 98 deles em Mato Grosso do Sul. As certificações abrangem as culturas populares, indígenas e periféricas.

"O fórum e as teias estaduais são itens do recorte participativo que diferencia a política pública em vigor no governo do presidente Lula e que é executada pela ministra Margareth Menezes", afirma Caroline.

A diretora de Memória e Patrimônio Cultural da Fundação Estadual de Cultura (FCMS), Melly Sena, ressalta que tanto o Fórum como a Teia Estadual configuram um momento estratégico para o fortalecimento da Cultura Viva no Estado.

De acordo com ela, os eventos "articulam a participação social, formulação de políticas públicas e valorização dos territórios culturais, tendo como eixo central a justiça climática".

A ministra Margareth Menezes também destacou a participação social, os fóruns de cultura e o uso de recursos, como as Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, como avanços de governo e ferramentas para descentralizar e democratizar o acesso a cultura.

Fórum Estadual dos Pontos de Cultura

O Fórum Estadual dos Pontos de Cultura de Corumbá terá três eixos, sendo:

  • O Plano Nacional de Cultura Viva nos próximos 10 anos (Formação, Circulação e Memória);
  • Governança da Política Nacional de Cultura Viva (Comissões e Fóruns);
  • Cultura Viva, Trabalho e Sustentabilidade da Criação Artística (Economia Solidária e Protocolos Verdes).

Na sexta-feira (30), primeiro dia do evento, serão realizados debates temáticos, oficinas artísticas e a eleição dos delegados.

Já no sábado (31), será a vez de rodas de debates, dinâmicas, rodas de conversa e cortejo cultural.

Além do Ministério da Cultura e da Setesc, o Fórum tem apoio das prefeituras de Corumbá e Ladário, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e do Programa Nacional dos Comitês de Cultura. 

A agenda do Ministério da Cultura para o biênio 2025-26 incluiu a participação no Fórum Nacional de secretários e Dirigentes Estaduais da Cultura.

Fique Ligado

