MS tem mais de 6,8 mil bolsas em instituições privadas pelo Prouni

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mato Grosso do Sul tem mais de 6,8 mil bolsas de estudos disponíveis em instituições particulares de ensino superior pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), referentes do processo seletivo do primeiro semestre de 2026. As inscrições começam nesta segunda-feira (26) e seguem até quinta-feira (29).

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), do total de bolsas de Mato Grosso do Sul, 3.230 são integrais (sem custo) e 3.591 parciais (metade da mensalidade).

Com 4.545 bolsas, Campo Grande é o município sul-mato-grossense com mais ofertas, sendo 1.945 bolsas integrais e 2.600 parciais.

O cursodegraduação com o maior quantitativo de bolsas ofertadas no estado é administração, com 683, sendo 298 integrais e 385 parciais.

Na sequência, os dois cursos com maisofertassão: ciência contábeis, com 512bolsas(227 integrais e285 parciais), e investigação e perícia criminal, com475bolsas(172 integrais e 303 parciais).

Em todo o Brasil, serão ofertadas 594.519 bolsas, sendo 274.819 são integrais e 319.700 bolsas parciais, de 50%.É a maior oferta da história do Prouni, segundo o Ministério da Educação (MEC).

O programa federal oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. Opúblico-alvo são brasileiros sem diploma de nível superior.

A consulta detalhada, por curso, turno, instituição e local de oferta, pode ser realizada pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As inscrições também devem ser feitas pelo mesmo site, de forma gratuita.

Quem pode se inscrever

Para se inscrever é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação do Enem e nem ter participado do exame na condição de treineiro.

O candidato pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo, para obter a bolsa integral, que cobre a totalidade do valor da mensalidade do curso.

Já para a bolsa parcial, que cobre (50%) do valor da mensalidade, a renda mensal per capita exigida é de até 3 salários mínimos.

Para participar do Prouni também é preciso atender a pelo menos uma das seguintes condições

ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

ter cursado o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista; e

ter cursado o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

seja pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação;

seja professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Neste caso não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos

No momento da inscrição, é preciso:

informar endereço de e-mail e número de telefone válidos;

preencher dados cadastrais próprios e referentes ao grupo familiar;

selecionar, por ordem de preferência, até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência dentre as disponíveis, conforme a renda familiar bruta mensal per capita do candidato.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 3 de fevereiro e a segunda chamada sairá no dia 2 de março, na página do Prouni.