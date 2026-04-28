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ESTÁTUA RECUPERADA

Polícia recupera leão de hamburgueria e prende homem por receptação

Durante as investigações, os policiais receberam denúncia anônima e encontraram o objeto em uma residência no bairro Vila Aimoré

João Pedro Flores

28/04/2026 - 08h45
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A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), prendeu em flagrante um homem de 29 anos, pela prática dos crimes de receptação e tráfico de drogas. Na ocasião, foi recuperada a estátua de um leão, roubada na última sexta-feira (24) e que pertence à hamburgueria Safari Burguer.

A investigação teve início a partir da análise de imagens e de outras informações relacionadas ao furto da estátua de um leão. A hamburgueria Safari Burguer fica localizada na Rua José Antônio, em Campo Grande.

Durante as investigações, os policiais receberam denúncia anônima, a qual contribuiu para localizar o objeto. Com isso, as equipes encontraram o leão de 150kg em uma residência no bairro Vila Aimoré. Em continuidade à ação, foi realizada busca no veículo utilizado pelo suspeito, ocasião em que foram encontradas drogas, como maconha, ecstasy e LSD, devidamente apreendidas e encaminhadas para perícia.

O homem foi conduzido à unidade policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário. Os materiais apreendidos foram formalmente apresentados à autoridade policial para as providências legais cabíveis.

A Polícia Civil ressalta que as investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer integralmente os fatos e apurar eventual participação de outros envolvidos.

Recompensa

A hamburgueria Safari Burguer ofereceu uma recompensa de um ano de hambúrguer gratuito para quem encontrar a estátua de leão que foi furtada na noite de sexta-feira (24). 

A estátua é feita de fibra e ficava em frente à hamburgueria, juntamente com outros animais de pedra, símbolos do local.

Segundo informações, o restaurante está em reforma e o leão havia sido colocado nos fundos do estabelecimento para não ser danificado durante as obras. 

Imagens de uma câmera de segurança registraram a ação dos bandidos. Três suspeitos chegaram em uma pequena caminhonete, colocaram a estátua na carroceria e fugiram. A ação foi rápida e durou menos de dois minutos. 

Nas redes sociais, a hamburgueria prometeu uma recompensa para quem encontrar o leão: três hambúrgueres grátis por mês durante um ano inteiro. Ou seja, são 36 lanches durante o ano. 

"Ela não é só uma estátua. É parte da nossa identidade. Estamos em busca de qualquer pista e quem ajudar vai ser muito bem recompensado", escreveu o estabelecimento. 

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Proteção Integral IV

Operação da Polícia Federal combate abuso sexual infantil em MS

Mandados de busca e apreensão ocorreram em Corumbá, Naviraí, Anastácio e Ribas do Rio Pardo

28/04/2026 08h00

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Ao todo, participam da operação 503 policiais federais, além de 243 policiais civis

Ao todo, participam da operação 503 policiais federais, além de 243 policiais civis Divulgação/GOV

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A Polícia Federal deu início, na manhã desta terça-feira (28), a Operação Nacional Proteção Integral IV, que tem como objetivo cumprir simultaneamente 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva. A ação ocorre em todo território brasileiro, com foco na identificação e na captura de autores de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Conforme apuração do Correio do Estado, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Corumbá, dois em Naviraí, um em Anastácio e um em Ribas do Rio Pardo. Até o momento da publicação da reportagem, não teve presos durante a operação no Estado.

Ao todo, participam da operação 503 policiais federais, além de 243 policiais civis dos estados de Mato Grosso do Sul, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.

Ao mesmo tempo que ocorre a "Proteção Integral IV", também acontece, em 15 países, a Operação Internacional Aliados pela Infância VI, que combate os crimes transnacionais que violam a dignidade sexual de crianças e de adolescentes.

Mandados foram cumpridos na Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai.

A ação busca integrar forças policiais nacionais e internacionais no combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil, para reforçar, no contexto do Maio Laranja, o compromisso com a prevenção e com a repressão dessas práticas. Em 2026, a Polícia Federal, mediante Grupos de Capturas, já cumpriu ao menos 450 mandados de prisão de foragidos por crimes sexuais.

A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e por adolescentes, como forma de reduzir riscos e de proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.

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Investimento

Projeto bilionário de rodovias em MS fica para o ano que vem

Projeto executivo ainda deve demorar mais oito meses para ser concluído; o governo garantiu o recurso este mês em empréstimo com o Bird

28/04/2026 08h00

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Edemir Rodrigues/Segov

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Projeto que contempla trechos de 13 rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul localizadas nas regiões sul e oeste só deve ser licitado em 2027.

Apesar de o recurso ter sido garantido este mês, em financiamento com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), em valor que ultrapassa  R$ 1 bilhão, o governo do Estado ainda termina os estudos.

De acordo com o Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) de Mato Grosso do Sul, pelos próximos oito meses a estimativa é de que os estudos ainda estejam em andamento e, só após esse prazo é que deve se iniciar a fase licitatória do projeto.

“Os estudos e projetos de engenharia para as intervenções em rodovias estão em fase de elaboração e devem ser finalizados em 8 meses. A equipe técnica do Estado – [Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) e EPE] fará a análise e aprovação dos estudos para iniciar as etapas pré-licitatória [consulta e audiência pública], revisão e incorporação à versão final e, por fim, a publicação do edital de licitação”, afirmou a EPE, em nota.

O Escritório ainda completou que, após a assinatura do contrato com o Bird, que ocorreu no dia 17 de abril, outras etapas serão cumpridas para dar efetivar o financiamento. 

“Será realizada uma reunião de trabalho entre as partes [missão] com o Banco Mundial no início de maio. Após finalizada essa etapa, o Estado receberá a liberação dos recursos de forma gradual, conforme cronograma de execução das ações previstas”, completa a nota.

FASE TÉCNICA

Em uma semana o governo do Estado conseguiu destravar a contratação de crédito com o Bird, no valor de U$S 200 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão), que estava aguardando resposta desde o ano passado.

Na mesma semana, ela teve retorno positivo do governo federal e depois foi aprovado no Senado. 

No Diário Oficial do Estado (DOE) de ontem foi publicado o extrato do contrato do financiamento. Assinado pela procuradora da Fazenda Nacional, Suely Dib de Sousa e Silva, pelo governador de Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel e pelo gerente-geral do Banco do Brasil, Sebastião Vanderlan Borges Soares.

PROJETO

A iniciativa foi estruturada pelo EPE-MS. 

A ideia é destinar trechos das rodovias MS-134, MS-141, MS-145, MS-147, MS-274, MS-276, MS-395, MS-473, MS-475, MS-478, MS-480, além das rodovias MS-377 e MS-240, para a iniciativa privada e, assim, acelerar o processo de recomposição da capa asfáltica.

Ao todo, são cerca de 880 quilômetros, que impactam 20 municípios de forma direta e indireta.

O investimento total será de US$ 250 milhões. Os US$ 200 milhões são do financiamento pelo Bird e os US$ 50 milhões são de contrapartida.

De acordo com o governo do Estado, serão utilizadas duas modalidades de Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias (Crema). Uma é o Design, Built, Maintain (DBM). Já a segunda será por parceria público-privada (PPP). Ambos devem ser licitados só em 2027.

O caso do Crema DBM deverá comportar o maior número de rodovias, são elas: MS-134, MS-141, MS-145, MS-147, MS-274, MS-276, MS-395, MS-473, MS-475, MS-478 e MS-480. Todas pertencentes à região do Vale do Ivinhema.

Matéria do Correio do Estado publicado na semana passada mostrou que, segundo o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara de Carvalho, a empresa vencedora do certame, no caso do Crema DBM, terá dois anos para requalificar o trecho dessas rodovias.

Conforme o cronograma de operação, assim que assinar o contrato, a empresa contratada deverá, já nos primeiros 90 dias, eliminar os buracos existentes nas rodovias que fazem parte do Crema DBM.

O contrato nesta modalidade terá duração de até 10 anos, com contratação integrada de projeto, obra e manutenção do pavimento com maior eficiência e pagamento pelo Estado com base no cumprimento de indicadores de desempenho vinculados a resultados previamente estabelecidos.

Ao fim do contrato, o governo do Estado espera que a empresa entregue rodovias com alto padrão de qualidade, muito superior a antes do convênio.

De acordo com o governo do Estado, pesquisa feita pelo Banco Mundial mostrou que rodovias sob esse modelo custam de 31% a 38% menos ao poder público durante o ciclo de vida do contrato.

“A perspectiva de economia alcança também os usuários. O valor com custos operacionais dos veículos de carga pode cair até quatro vezes com estradas íntegras, segundo estudos do Bird. Para além do aspecto econômico, o ganho se dará, principalmente, na segurança e conforto de quem utiliza os trechos”, afirmou o governo ao Correio do Estado.

PPP

No caso do Crema PPP serão apenas duas rodovias, a MS-377 e MS-240, que estão dentro do Vale da Celulose.

Neste caso, o contrato será mais longo que o anterior, com duração de até 30 anos e, segundo o EPE-MS, com a mesma dinâmica de operação do anterior.

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