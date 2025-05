Mato Grosso do Sul reconhece a criação do Vale da Celulose

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Agora é oficial - e disposto na Lei Estadual 6.404, de 7 de maio de 2025 - o reconhecimento do conjunto de doze municípios no interior de Mato Grosso do Sul como o "Vale da Celulose", já que a região vem sendo fortemente impulsionada por essa cadeia produtiva.

No texto, o Governo do Estado faz questão de ressaltar que a composição do Vale da Celulose poderá ser ampliada para incluir outros municípios que, "por sua relevância econômica, industrial e logística, venham a se integrar à cadeia produtiva da celulose e a contribuir significativamente para o desenvolvimento regional".

Porém, até o momento, a abragência do título de Vale da Celulose em MS compreende os seguintes municípios:

Água Clara,

Aparecida do Taboado,

Bataguassu,

Brasilândia,

Cassilândia,

Inocência,

Nova Alvorada do Sul,

Paranaíba,

Ribas do Rio Pardo,

Santa Rita do Pardo,

Selvíria e

Três Lagoas

A lei surgiu da proposta do deputado estadual Pedro Caravina (PSDB), como reconhecimento aos municípios que se destacam como polos de desenvolvimento econômico, logístico e social dessa commodity que impacta na infraestrutura e geração de empregos das cidades do interior.

Na comparação entre 2023 e 2024, conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o estoque de empregos formais aumentou em 5,6 mil postos de trabalho com a chegada das indústrias de processamento de eucalipto e os vastos hectares de florestas plantadas

Entenda

Para além de um novo nome para a região de determinados municípios, o reconhecimento abre portas para impulsos vindos diretos por parte do poder público.

Isso porque, como descrito no 5º artigo do projeto, o Governo do Estado fica livre para implantar, junto aos municípios, políticas públicas e programas de desenvolvimento sustentável com o intuito de promover o investimento em qualificação profissional para atender às demandas do setor produtivo.

Se colocado em prática, isso se reflete no fortalecimento do mercado de trabalho para as cidades do interior do Mato Grosso do sul, além de estimular a integração logística entre os municípios integrantes.

Essa denominação de "Vale da Celulose" pode agora ser usada tanto pelo Estado de Mato Grosso do Sul como pelos municípios que o integram em todos os documentos oficiais, sinalizações, publicidade e comunicações institucionais



