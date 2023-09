Nesta segunda-feira (11) quatro municípios de Mato Grosso do Sul registraram suas temperaturas mais altas no ano, com destaque para Pedro Gomes, localizado na região norte do estado, que registrou 40,4ºC, temperatura recorde de todo o estado em 2023.

O recorde anterior também era de Pedro Gomes, que havia registrado 38,7ºC no dia 10 de agosto deste ano.

Os municípios de Sonora, Campo Grande e Porto Murtinho também registraram suas maiores temperaturas no ano. Em Sonora, também localizado na região norte do de MS, a temperatura foi de 38,1ºC.

Na Capital, termômetros chegaram a marcar 35,2ºC, temperatura que se igualou ao recorde registrado no dia 10 de agosto.

Já em Porto Murtinho, município localizado no sudoeste de Mato Grosso do Sul, a temperatura foi de 39,6ºC.

Os dados são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC). Confira tabela de recordes registrados até o momento em 2023:

Divulgação: CEMTEC

Calorão e frente fria

O CEMTEC informou que as temperaturas devem continuar elevadas na terça-feira (12), com valores próximos dos 40ºC, com previsão de tempo estável, sol e variação de nebulosidade devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco. O calorão deve atingir principalmente as regiões norte, pantaneira, sudoeste e bolsão.

A umidade relativa do ar vai estar baixa, entre 10-20%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 16 e 21°C para as regiões sul e leste do estado e as máximas oscilam entre 31-35°C. Para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste, temperaturas mínimas entre 20-26°C e máximas de até 40°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas de até 35°C.

No entanto, entre a noite de quarta-feira (13) e a quinta-feira (14), a chegada de uma frente fria deve causar quedas significativas de temperatura na região Sul do Estado, com mínimas entre 7 e 10ºC.

Segundo o CEMTEC, o tempo ficará instável, com probabilidade para ocorrência de chuvas e, em alguns locais, podem ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e queda de granizo.

Na quarta-feira, para a região sul, estão previstas mínimas entre 12 e 15°C e máximas entre 26 e 29°C. Para as regiões norte e bolsão, as mínimas devem ficar entre 20-25°C e máximas chegam a até 38°C.

Em Campo Grande, a mínima é de 20°C, e a máxima pode chegar a até 34°C.

Na quinta-feira, a frente fria avança do sul para as demais regiões, e todo o Estado deve apresentar queda de temperatura significativa. Na região sul, as mínimas ficarão entre 7 e 10°C, e máximas de até 19°C. A região norte terá mínimas entre 15-17°C e máximas de até 25°C. Em Campo Grande, a mínima é de 13°C e máxima de 20°C.