Mato Grosso do Sul registra recorde de temperatura baixa com sensação de -4ºC - Foto: Arquivo/ Correio do Estado

Diversas cidades de Mato Grosso do Sul registraram, na madrugada deste domingo (11), as temperaturas mais baixas do ano. Na região sul do estado, foram observadas geadas e sensação térmica de -4ºC, no município de Iguatemi.

Segundo dados do meteorologista Natálio Abrahão, cidades como Rio Brilhante (0,0ºC), Maracaju (0,7ºC) e Laguna Carapã (1,9ºC) registraram as temperaturas mais baixas do ano, com sensação térmica de -2ºC.

Em Campo Grande, a madrugada também foi gelada para os moradores. Os termômetros marcaram 4,5ºC, com sensação térmica de 2,6ºC.

No Pantanal, que recentemente enfrentou dias turbulentos com forte calor e queimadas florestais, os sul-mato-grossenses também registraram a temperatura mais baixa do ano, com 4,6ºC na região de Nhumirim.

Outros municípios que registraram temperaturas próximas de 0ºC foram Rio Brilhante (0,1ºC), Maracaju (0,7ºC) e Laguna Carapã (1,9ºC).

Ainda de acordo com os dados meteorológicos, as temperaturas em Mato Grosso do Sul permanecem baixas neste domingo. No entanto, nas regiões do Pantanal, norte e Bolsão, elas devem subir gradativamente no período da tarde.

Confira a lista

Iguatemi 1,7°C - sensação térmica -4ºC

Rio Brilhante 0,0 °C (sensação térmica -2º)

Maracaju 0,7°C

Laguna Carapã 1,9°C (Sensação térmica 0ºC)

Nova Alvorada 2,2°C (Sensação térmica 0ºC)

Santa Rita do Pardo 2,7°C (Sensação térmica 0ºC)

Bonito 2,8°C (Sensação térmica -0,1ºC)

Fátima do Sul 2,8°C (Sensação térmica 1ºC)

Jardim 2,9°C

Água Clara 3°C (Sensação térmica -0,1ºC)

Porto Murtinho 3,9°C

Angélica 3,9°C

Juti 4°C (Sensação térmica 0ºC)

Itaporã 4,1°C (Sensação térmica 2ºC)

Ponta Porã 4,4°C (Sensação térmica 0ºC)

Divulgação/ Inmet

Como ficam as temperaturas neste domingo?

Neste domingo, as temperaturas em Mato Grosso do Sul permanecem geladas nas regiões centro-sul do estado. Na região norte e no Pantanal, as temperaturas devem subir gradativamente. Apesar da baixa probabilidade de chuva, os ventos variam de 30 a 50 km/h.

De acordo com informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas devem começar baixas ao amanhecer, mas devem subir no período da tarde nas regiões sudoeste, Pantanal, norte e Bolsão.

Em Campo Grande, os termômetros registraram 9ºC ao amanhecer, mas devem alcançar até 23ºC. Na região sul do estado, Ponta Porã registrou mínima de 5ºC e máxima de 19ºC. Dourados também terá um domingo bem frio, com mínima de 4ºC e máxima de 21ºC.

Na região do Bolsão, Paranaíba amanheceu com 9°C e deve atingir 26°C à tarde. Em Três Lagoas, a mínima foi de 8°C e a máxima deve chegar a 24°C. Em Coxim, no norte, as temperaturas começaram em 11°C e devem subir até 28°C.

No Pantanal sul-mato-grossense, em Corumbá, a temperatura nesta manhã foi de 12ºC e deve subir para 25ºC no período da tarde.

Divulgação/ Cemtec

Assine o Correio do Estado.