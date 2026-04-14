Mau cheiro leva MPMS a investigar criação de porcos em Glória de Dourados

Criação de suínos em área rural é alvo de investigação após moradores relatarem mau cheiro constante em Glória de Dourados. - Divulgação

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Relatos de mau cheiro intenso na zona rural de Glória de Dourados levaram o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) a instaurar um inquérito civil para apurar possível poluição ambiental relacionada à atividade de suinocultura no município.

A investigação foi motivada por denúncias de moradores da região, que apontam a presença frequente de odores fortes e desagradáveis, principalmente nas primeiras horas da manhã e no início da noite. Segundo os relatos, a situação tem causado incômodos constantes e afetado diretamente a qualidade de vida da população vizinha.

De acordo com a representação encaminhada ao MPMS, o mau cheiro tem dificultado atividades cotidianas, como permanecer em áreas externas das residências, além de provocar sintomas como náuseas e dores de cabeça.

Durante a fase inicial da apuração, o órgão ministerial solicitou informações à Prefeitura de Glória de Dourados e ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). Os dados encaminhados indicam que a propriedade alvo das denúncias possui licenciamento ambiental válido e opera com sistema de controle que inclui lagoas de tratamento e destinação de resíduos por fertirrigação.

Apesar da regularidade documental, a persistência das reclamações levou o Ministério Público a aprofundar a investigação. O objetivo é verificar se as medidas adotadas são suficientes para evitar impactos ambientais e garantir o bem-estar da população.

O promotor de Justiça Gilberto Carlos Altheman Júnior determinou a notificação do responsável pelo empreendimento, que deverá apresentar documentação técnica detalhada, incluindo licenças, relatórios de monitoramento e informações sobre o manejo de dejetos e controle de odores.

A análise busca identificar se há cumprimento integral das condicionantes ambientais ou necessidade de ajustes e medidas corretivas.

O MPMS ressaltou que a investigação não tem caráter punitivo imediato nem pretende inviabilizar a atividade econômica, considerada relevante para a região. A apuração, segundo o órgão, visa assegurar que a produção ocorra de forma sustentável, conciliando desenvolvimento econômico, preservação ambiental e qualidade de vida da população.

Assine o Correio do Estado