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FESTA CANCELADA

Mau tempo interfere em programação de festa e cancela shows de cantores sertanejos

Chuvas intensas marcaram o adiamento do show de João Gomes, Luan Pereira e Loubet em festa no interior do Estado

Noysle Carvalho

11/05/2026 - 10h50
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A 18ª Festa da Farinha, evento tradicional de Anastácio que ocorre em comemoração ao aniversário do município, no dia 08 de maio, teve a programção dos dois dias de festa prejudicada pelas fortes chuvas e temporais que atingiram a região.

Durante a última semana, como bem noticiou o Correio do Estado nos últimos dias, as chuvas intensas chegaram em diversas regiões do Estado, Com isso, o evento que aconteceria em Anastácio, no interior de Mato Grosso do Sul a menos de 140 quilômetros de Campo Grande, teve que cancelar três shows na sexta-feira (08) e sábado (09).

Na sexta-feira (08) foram 80,2 milímetros de chuva na região próxima a Anastácio, das 14h às 01h. Com uma pequena trégua, a chuva retornou às 03h e seguiu até o amanhecer, às 05h com volume de 7,8 milímetros.

Com inundações e chuvas intensas na cidade, conforme noticiou o Correio do Estado, o show do cantor João Gomes foi cancelado na 18ª Festa da Farinha e o cantor pernambucano lamentou muito não subir ao palco. Em pronunciamento em seu perfil oficial das redes sociais, ele disse que o show tem nova data marcada, em 17 de julho.

Mesmo com a atração do primeiro dia cancelada devido às chuvas, a programação da festa se manteve. O show do cantor Luan Pereira e o do cantor sul-mato-grossense Loubet estavam previsto para acontecer normalmente na noite do sábado (09).

Porém, a chuva não deu trégua. Na primeira manhã do final de semana, o município registrou 1,6 milímetros de chuva das 07h às 08h. Durante a tarde de sábado, a chuva retornou às 11h e parou apenas às 18h, após acumular 62,6 milímetros.

Após o dia inteiro de chuva, não apenas foi cancelado as duas apresentações, como também foi informado em nota oficial o adiamento da Festa da Farinha. Por meio das redes sociais, o prefeito de Anastácio, Manoel Aparecido (PSDB), conhecido por "Cido", anunciou a decisão e lamentou por se tratar de uma festa tradicional.

"Lamentamos a decisão, especialmente por se tratar de uma festa tradicional que faz parte do calendário oficial de aniversário do município e representa um importante momento de valorização da nossa cultura e das nossas tradições. A medida foi tomada priorizando a segurança e o bem-estar da população".

O comunicado ainda informou que uma nova data será divulgada para o acontecimento do evento.

Em suas redes sociais, o cantor Luan Pereira relatou que nem chegou a sair de Criciúma, onde aguardava ser buscado por um jato particular que o levaria até Anastácio. Ele lamentou o cancelamento e afirmou que "foi livramento".

O cantor ainda postou que o piloto do jato enviou mensagens à ele mostrando que o trajeto que realizariam passaria por rotas em vermelho, que sinalizavam a gravidade das chuvas no estado sul-mato-grossense.

Prejuízos

Na cidade de Anastácio, o temporal ainda deixou outros prejuízos além do adiamento da 18ª Festa da Farinha. Conforme os jornais locais, o muro do cemitério municipal caiu com a intensidade da chuva.

Parte do muro desabou durante a manhã de sábado (09) e a prefeitura precisou adotar medidas emergenciais. Ainda de acordo com as informações a chuva causou transtornos em outras áreas da cidade e região, como o alagamento de vias.

Segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado (Cemtec), as cidades próximas registraram grandes volumes de chuvas nesse final de semana.

Em Aquidauana, a quatro quilômetros de Anastácio, foram registrados 204,2 milímetros de chuva. E em Dois Irmãos do Buriti, foram 136,8 milímetros nas últimas 72h.

JUSTIÇA

Donos têm 5 dias para pedir devolução de bens apreendidos antes de leilão em MS

Novo provimento do Tribunal de Justiça autoriza venda antecipada de bens parados em pátios da Polícia Civil e da Polícia Federal

11/05/2026 12h18

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Veículos apreendidos e sem retirada poderão ser levados a leilão eletrônico após prazo definido pelo TJMS

Veículos apreendidos e sem retirada poderão ser levados a leilão eletrônico após prazo definido pelo TJMS Divulgação

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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) publicou nesta segunda-feira (11) um provimento que autoriza a venda antecipada de veículos e outros bens apreendidos e mantidos em pátios da Polícia Civil e da Polícia Federal no Estado.

A medida vale para bens ligados a processos criminais em andamento e, na prática, abre caminho para que carros, motos e outros itens possam ir a leilão caso não haja manifestação da Justiça ou dos interessados dentro do prazo estabelecido.

Conforme o texto, os proprietários, o Ministério Público ou terceiros interessados terão cinco dias úteis, contados a partir da publicação do provimento, para pedir na Justiça a devolução do bem, a manutenção da apreensão ou a retirada do item da lista de alienação.

Se não houver manifestação contrária dentro do período, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça, ficará autorizada a promover a venda dos bens, preferencialmente por meio de leilão eletrônico.

O provimento foi assinado pelo presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan.

Segundo o Tribunal, a medida busca diminuir o número de veículos e objetos acumulados nos pátios, evitar a deterioração dos bens e reduzir gastos públicos com armazenamento e manutenção.

O texto destaca ainda que muitos veículos permanecem anos parados, perdendo valor com o tempo e ocupando espaço nos depósitos das forças de segurança.

A nova regra envolve principalmente bens ligados a investigações de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e outros crimes.

O provimento também prevê que veículos sem valor econômico poderão ser compactados como sucata. Já os bens levados a leilão duas vezes sem receber ofertas também poderão ter esse destino.

Nos casos de veículos com registro de furto ou roubo, a norma determina que o próprio provimento poderá ser usado para retirada de restrições administrativas, permitindo a venda. Quando houver suspeita de adulteração ou clonagem, será necessária perícia antes da alienação.

Após o leilão, débitos anteriores, como multas, licenciamento e outras pendências administrativas vinculadas ao veículo, deverão ser desvinculados do bem arrematado, sem prejuízo da cobrança ao antigo proprietário.

A avaliação e a venda dos bens ficarão sob responsabilidade da Senad, por meio de leiloeiros contratados pelo órgão federal.

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Queima controlada

Bombeiros de MS usam manejo integrado do fogo para evitar grandes incêndios

CBMMS realizou a queima prescrita entre 1° e 4 de maio para evitar possíveis incêndios nos meses de seca (julho, agosto, setembro e outubro)

11/05/2026 12h00

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Queima prescrita é conduzida de forma lenta e com baixa intensidade

Queima prescrita é conduzida de forma lenta e com baixa intensidade Foto: Ewerton Pereira/Secom

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Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) realizou a queima prescrita, entre 1° e 4 de maio, no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema.

O parque tem 73,3 mil hectares, está localizado nos municípios de Taquarussu, Naviraí e Jateí, situado na bacia do Rio Paraná e faz parte do bioma Mata Atlântica.

Mapeamento da área foi realizado com uso de geotecnologias: drone equipado com sensores infravermelhos e câmeras térmicas.

A queima teve início no período de maior temperatura do dia, em torno de 30 °C. Ao longo da tarde, com a queda da temperatura, o aumento da umidade do ar e a formação de orvalho, o fogo perdeu a intensidade e se extinguiu naturalmente. Ainda assim, as equipes permaneceram em alerta para agir imediatamente em caso de qualquer alteração no comportamento das chamas.

Queima prescrita é conduzida de forma lenta e com baixa intensidadeBombeiros realizando queima prescrita. Foto: Ewerton Pereira/Secom

QUEIMA PRESCRITA

Queima prescrita é o uso planejado e controlado do fogo em vegetação, para reduzir o acúmulo de material orgânico seco (combustível) e biomassa acumulada.

O objetivo é reduzir riscos de grandes incêndios em meses de estiagem (julho, agosto, setembro e outubro), reduzir a biomassa acumulada e diminuir o material combustível disponível. O manejo contribui para a eliminação de espécies exóticas e favorece a regeneração da vegetação nativa.

A atividade também é chamada de queima controlada e Manejo Integrado do Fogo (MIF).

A queima controlada é permitida nas práticas de prevenção e combate aos incêndios. Com isso, uma das formas de evitar incêndios florestais no Pantanal sul-mato-grossense é justamente realizar queimadas em vegetações que serviriam de combustível para o fogo.

A queima prescrita é conduzida de forma lenta e com baixa intensidade, permitindo a fuga da fauna e preservando a estrutura da vegetação.

“Essas práticas são essenciais para o controle da biomassa acumulada, reduzindo o risco de grandes incêndios florestais. O uso do fogo controlado, aliado a abertura de aceiros e ao planejamento adequado se mostra extremamente eficiente na mitigação dos incêndios, principalmente quando realizado no período correto”, destacou o capitão dos Bombeiros, Samuel Pedrozo, responsável pela operação no parque.

O fogo é benéfico para o Pantanal sul-mato-grossense, se utilizado da maneira, frequência e na época correta. O fogo por si só não é um problema, mas incêndios florestais sim.

“Se esse manejo não fosse feito, o material serviria como combustível para incêndios de grandes proporções no período de seca, como ocorreu em 2024. Com o MIF, conseguimos manter o fogo sob controle, preservar a vegetação e garantir que os animais tenham onde se refugiar. É a forma correta de manejo, feita no período adequado, para evitar danos maiores no futuro”, explicou o guarda-parque do Pevri, Dione Sales dos Santos.

A fauna e flora estão adaptadas com a presença do fogo no Pantanal e Cerrado. Porém, a frequência a qual ocorre se torna um problema quando utilizado de maneira e época errada.

A queima prescrita é proibida em meses de estiagem, como agosto, setembro e outubro devido às condições climáticas desfavoráveis, como baixo índice pluviométrico, seca, estiagem e baixa umidade relativa do ar.

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