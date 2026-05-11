Mau tempo interfere em programação de festa e cancela shows de cantores sertanejos - Reprodução A Princesinha News

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A 18ª Festa da Farinha, evento tradicional de Anastácio que ocorre em comemoração ao aniversário do município, no dia 08 de maio, teve a programção dos dois dias de festa prejudicada pelas fortes chuvas e temporais que atingiram a região.

Durante a última semana, como bem noticiou o Correio do Estado nos últimos dias, as chuvas intensas chegaram em diversas regiões do Estado, Com isso, o evento que aconteceria em Anastácio, no interior de Mato Grosso do Sul a menos de 140 quilômetros de Campo Grande, teve que cancelar três shows na sexta-feira (08) e sábado (09).

Na sexta-feira (08) foram 80,2 milímetros de chuva na região próxima a Anastácio, das 14h às 01h. Com uma pequena trégua, a chuva retornou às 03h e seguiu até o amanhecer, às 05h com volume de 7,8 milímetros.

Com inundações e chuvas intensas na cidade, conforme noticiou o Correio do Estado, o show do cantor João Gomes foi cancelado na 18ª Festa da Farinha e o cantor pernambucano lamentou muito não subir ao palco. Em pronunciamento em seu perfil oficial das redes sociais, ele disse que o show tem nova data marcada, em 17 de julho.

Mesmo com a atração do primeiro dia cancelada devido às chuvas, a programação da festa se manteve. O show do cantor Luan Pereira e o do cantor sul-mato-grossense Loubet estavam previsto para acontecer normalmente na noite do sábado (09).

Porém, a chuva não deu trégua. Na primeira manhã do final de semana, o município registrou 1,6 milímetros de chuva das 07h às 08h. Durante a tarde de sábado, a chuva retornou às 11h e parou apenas às 18h, após acumular 62,6 milímetros.

Após o dia inteiro de chuva, não apenas foi cancelado as duas apresentações, como também foi informado em nota oficial o adiamento da Festa da Farinha. Por meio das redes sociais, o prefeito de Anastácio, Manoel Aparecido (PSDB), conhecido por "Cido", anunciou a decisão e lamentou por se tratar de uma festa tradicional.

"Lamentamos a decisão, especialmente por se tratar de uma festa tradicional que faz parte do calendário oficial de aniversário do município e representa um importante momento de valorização da nossa cultura e das nossas tradições. A medida foi tomada priorizando a segurança e o bem-estar da população".

O comunicado ainda informou que uma nova data será divulgada para o acontecimento do evento.

Em suas redes sociais, o cantor Luan Pereira relatou que nem chegou a sair de Criciúma, onde aguardava ser buscado por um jato particular que o levaria até Anastácio. Ele lamentou o cancelamento e afirmou que "foi livramento".

O cantor ainda postou que o piloto do jato enviou mensagens à ele mostrando que o trajeto que realizariam passaria por rotas em vermelho, que sinalizavam a gravidade das chuvas no estado sul-mato-grossense.

Prejuízos

Na cidade de Anastácio, o temporal ainda deixou outros prejuízos além do adiamento da 18ª Festa da Farinha. Conforme os jornais locais, o muro do cemitério municipal caiu com a intensidade da chuva.

Parte do muro desabou durante a manhã de sábado (09) e a prefeitura precisou adotar medidas emergenciais. Ainda de acordo com as informações a chuva causou transtornos em outras áreas da cidade e região, como o alagamento de vias.

Segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado (Cemtec), as cidades próximas registraram grandes volumes de chuvas nesse final de semana.

Em Aquidauana, a quatro quilômetros de Anastácio, foram registrados 204,2 milímetros de chuva. E em Dois Irmãos do Buriti, foram 136,8 milímetros nas últimas 72h.