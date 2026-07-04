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Mau tempo pode ter causado acidente aéreo que matou piloto e cientista alemã

Henrique Martin e Lydia Möcklinghoff estavam indo para o Pantanal, mas neblina forte atrapalhou visibilidade depois da decolagem

Felipe Machado e João Pedro Flores

04/07/2026 - 09h30
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O piloto Henrique Martin de Carvalho e a pesquisadora alemã Lydia Theresia Möcklinghoff morreram na manhã desta sexta-feira em um acidente aéreo, poucos minutos depois de saírem do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande. A polícia trabalha com a possibilidade de que a intensa neblina na região no momento da decolagem possa ter causado a queda da aeronave.

No local, o proprietário da pista privada Aero Rural, Eder Corrêa, confirmou que ouviu o primeiro indicativo de possível queda de aeronave por volta das 6h30min desta sexta-feira.

“Escutei um barulho. No nosso conhecimento, percebemos que parecia aeronave que retornaria à nossa base ou a algum outro local, e aí depois uma explosão, com a queda e tudo. Saí correndo, tentei de qualquer forma sair para ver se tinha alguma fumaça, para tentar ajudar em alguma coisa, e nada, não tinha fumaça nem fogo”, afirmou.

Em suas redes sociais, Henrique sempre postava sobre a profissão Em suas redes sociais, Henrique sempre postava sobre a profissão - Foto: Reprodução Instagram

Os funcionários do aeroporto ouviram o barulho da queda e acionaram os bombeiros, que levaram cerca de 90 minutos para localizar os destroços. Seis equipes, com 22 militares e drones, foram mobilizadas. 

Como a neblina estava muito densa, os drones tiveram pouca utilidade. Por conta disso, um helicóptero foi acionado e, após cinco minutos de voo, foi possível visualizar o local da queda. Os ocupantes, porém, tiveram morte instantânea.

A aeronave era da empresa Amapil, que tem é voltada para atividades de táxi-aéreo, prestando inclusive o serviço de unidade de terapia intensiva (UTI) aérea e tem sua frota uma série de aviões bimotores.

No site da empresa, há uma descrição da aeronave que caiu: “Bimotor, aeronave que combina eficiência e conforto de maneira excepcional. Sua versatilidade permite decolagens e pousos em pistas de diferentes superfícies, incluindo asfalto, grama ou terra, tornando-a ideal para acesso a locais remotos”.

Conforme registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave Seneca EMB-810D, de prefixo PT-WYQ, foi fabricada em 1983, sendo transferida para a Amapil em 21 de agosto de 2024. Com capacidade para decolar com o peso máximo de 2.155 quilos, o avião tem capacidade para até seis passageiros. 

A suspeita preliminar do delegado Sam Suzumura, responsável pelo Núcleo de Operações Aéreas (NOA) do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), é de que o acidente pode ter sido provocado por “desorientação espacial”, em consequência da densa neblina que encobria o céu de Campo Grande. 

“A hipótese é uma desorientação espacial. Inclusive, na hora que as buscas começaram pelo Corpo de Bombeiros, estava muita cerração. Então, é possível que no momento do início do voo estivesse uma condição pior ainda. As condições climáticas podem ter provocado uma desorientação espacial no piloto, é possível”, pontuou.

A conclusão, porém, ainda depende da análise de uma série de equipamentos, que será realizada por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira.

“A gente precisa seguir os levantamentos. Serão analisadas as partes mecânicas da aeronave, só que, para isso, a gente precisa do Seripa [Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos], a Aeronáutica precisa estar acompanhando, então, vai ser somente em um segundo momento para termos uma certeza da causa do acidente”, afirmou.

Horas depois do acidente, a empresa de táxi-aéreo emitiu uma nota prestando solidariedade às famílias do piloto Henrique Martin e da pesquisadora Lydia Möcklinghoff. 

A empresa também afirmou que opera há mais de 52 anos na aviação civil e que sempre conduziu as operações com “absoluto compromisso com a segurança, a manutenção de suas aeronaves e o rigor técnico exigido pela atividade”.

ALEMÃ

Lydia Möcklinghoff escreveu um livro sobre sua pesquisa no Pantanal Lydia Möcklinghoff escreveu um livro sobre sua pesquisa no Pantanal - Foto: Reprodução Instagram 

Lydia Möcklinghoff tinha 45 anos e era zoóloga e jornalista científica. Ela já comandou podcasts, escreveu livros e aparecia como figura frequente em programas de rádio e televisão. Atualmente, era estudante de PhD no Museu de Pesquisa Alexander Koenig, na Alemanha.

Apresentadora e produtora do podcast Tierisch!,do canal alemão Weltwach, Lydia já foi o rosto de programa similar desenvolvido pela revista GEO.

Escritora freelancer, a aventureira e especialista em biodiversidade e conservação de espécies estaria indo ao Pantanal. 

Como mostram os stories gravados no dia anterior ao acidente, Lydia teria deixado a cidade do Rio de Janeiro ainda no fim da tarde de quinta-feira. 

Escritora dos livros “Ich Glaub mein Puma Pfeift” (“Acho que Minha Puma Está Assobiando”, em português) e “Die Supernasen” (“Os Supernarizes”, em português), ela dedicou parte de seus estudos ao monitoramento de tamanduás-bandeira e demais mamíferos do Pantanal.

SEM NOVIDADE

De acordo com o Painel Sipaer, vinculado à Anac, Mato Grosso do Sul teve 247 acidentes aéreos nos últimos 10 anos, sendo 83 acidentes, 42 incidentes graves e 122 incidentes. Contando com o desta sexta-feira, são 19 acidentes fatais que vitimaram 30 pessoas neste período.

O último caso que ganhou repercussão ocorreu em setembro do ano passado e vitimou o arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu, de 62 anos, conhecido no mundo todo por seu trabalho ligado às mudanças climáticas. A aeronave Cessna 175, prefixo PT-BAN, fabricada em 1958, tinha histórico de irregularidades.

Além de Kongjian Yu, também morreram o documentarista Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, o diretor de fotografia Rubens Crispim Júnior e o piloto Marcelo Pereira de Barros. (Colaborou Neri Kaspary)

* Saiba 

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os corpos das vítimas foram levados ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde serão realizados exames para determinar as causas das mortes.

Brasil

Martinelli ganha força para substituir Paquetá na seleção brasileira contra a Noruega

Ele e Danilo Santos são as opções para substituir Lucas Paquetá, lesionado e que deve perder o restante da competição

03/07/2026 22h00

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Lucas Paquetá

Lucas Paquetá Foto: Rafael Ribeiro/CBF

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Gabriel Martinelli trabalhou boa parte do tempo entre os titulares no treinamento da seleção brasileira realizado nesta sexta-feira, 3, o penúltimo antes da partida contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no próximo domingo, 5, em East Rutherford.

Ele e Danilo Santos são as opções para substituir Lucas Paquetá, lesionado e que deve perder o restante da competição, embora permaneça com a delegação em tratamento. O volante do Botafogo também trabalhou entre os 11 titulares, como havia ocorrido na quinta-feira, mas por menos tempo desta vez.

Martinelli tornou-se a principal opção porque, no entendimento da comissão técnica, oferece maior disciplina tática. Paquetá vinha desempenhando a função com forte comprometimento na recomposição defensiva e na cobertura das subidas de Bruno Guimarães, um dos destaques do Brasil neste Mundial, ao lado de Vinícius Júnior.

A entrada de Endrick no lugar de Paquetá, no intervalo da partida contra o Japão, na segunda-feira, ocorreu em razão do contexto do jogo. O Brasil perdia por 1 a 0 e precisava aumentar o poder ofensivo. Na ocasião, Matheus Cunha foi recuado para atuar no meio de campo. A seleção reagiu e venceu por 2 a 1.

Martinelli entrou logo depois, substituindo Matheus Cunha, e desempenhou exatamente a função de Paquetá, recebendo elogios internos. Carlo Ancelotti considera o atacante do Arsenal um jogador inteligente e com excelente leitura tática.

O plano inicial de Ancelotti para a Copa do Mundo era atuar com quatro atacantes e dois meio-campistas. A ideia, porém, foi desmontada por diferentes fatores antes mesmo do início da competição.

Primeiro, Estêvão, titular pelo lado direito, sofreu uma grave lesão e ficou fora da convocação. Depois, Luiz Henrique, apontado como principal candidato à vaga, não apresentou o desempenho esperado no início da preparação.

Houve ainda a avaliação, compartilhada com o treinador por parte do elenco, de que o meio de campo precisava de mais consistência Com isso, Lucas Paquetá ganhou a posição de titular, e Ederson foi convocado para ocupar a vaga aberta pela lesão do lateral Wesley. Essa avaliação permanece.

A seleção ainda fará um treinamento antes de enfrentar a Noruega. Neste sábado, 4, a atividade será às 11h no horário local (12h de Brasília), no Columbia Park, centro de treinamento que serve de base para a equipe em Morristown, Nova Jersey.

Educação

Enem 2026 tem 5 milhões de inscritos e registra maior número de candidatos desde 2022

O número representa aumento de 47,1% em relação à edição de 2022

03/07/2026 21h00

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Em MS, mais de 61 mil candidatos se inscreveram para o Enem 2026

Em MS, mais de 61 mil candidatos se inscreveram para o Enem 2026 Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 registrou 5.055.818 inscritos, o maior número de candidatos desde 2022.

O balanço preliminar foi divulgado nesta sexta-feira, 3, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e representa aumento de 47,1% em relação à edição de 2022.

Segundo a Instituto, o crescimento foi impulsionado por mudanças implementadas nesta edição, entre elas a inscrição automática dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública e a ampliação da rede de aplicação das provas.

Neste ano, alunos da rede pública que estão concluindo o ensino médio tiveram a inscrição realizada automaticamente pelo sistema.

Para participar, bastou acessar a Página do Participante para confirmar os dados cadastrais e informar o município onde fariam a prova, além da língua estrangeira escolhida.

O Inep também ampliou em 95 municípios a rede de aplicação do exame, medida que busca reduzir a necessidade de deslocamentos dos candidatos.

As provas serão realizadas nos dias 8 e 15 de novembro, em todos os estados e no Distrito Federal.

Também nesta sexta-feira, o Instituto disponibilizou o resultado das solicitações de atendimento especializado.

Os candidatos que tiveram o pedido negado poderão apresentar recurso até 3 de julho, com o envio da documentação comprobatória. O resultado dos recursos será divulgado em 10 de julho.

Principal porta de entrada para o ensino superior no País, o Enem é utilizado em programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

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