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TRÁFICO

De Ponta Porã à Capital: seis são presos com 528 kg de droga

Além das drogas, três antenas de starlink de internet também foram apreendidas

João Pedro Flores

04/07/2026 - 08h45
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Na tarde desta sexta-feira (3), a Polícia Militar realizou a Operação Protetor, onde prendeu seis pessoas, envolvidas no crime de tráfico de drogas. Os suspeitos foram detidos no bairro Vila Santa Eugênio, em Campo Grande, após retornarem de Ponta Porã. Os suspeitos foram identificados como Paulo, Janaina, Denis, Tiago, Carolina e Jeferson.

Durante uma abordagem em Ponta Porã, Denis, Tiago, Carolina e Jeferson foram abordados em um veículo Volkswagen Golf. Na ocasião, foram revistados e não carregavam nada de ilícito. Porém, apresentaram contradições na entrevista.

Na sequência, também foi abordado o veículo Honda Civic, ocupado pelo casal Paulo e Janaina, onde ambos também apresentaram contradições durante a entrevista.

Em checagem, feita através de câmeras de segurança pelas rodovias, ficou evidenciado que os dois veículos estavam viajando juntos, tanto na ida quanto na volta de Ponta Porã. 

Em determinado momento do retorno do município, passou a rodar pelas rodovias um carro do modelo Corsa, suspeito de ser utilizado para o transporte das drogas e os outros veículos na função de batedores.

Com as informações apuradas, as autoridades intensificaram o patrulhamento para abordar os veículos envolvidos. Na sexta-feira (3), localizaram o Corsa estacionado na via pública, em frente a um imóvel na Rua 23 de Outubro. No local,  Denis e Jeferson saiam da casa para abastecer o veículo. Na sequência, saiu do local o Golf, conduzido por Tiago. 

Em meio a abordagem, os policiais visualizaram dentro do veículo dezenas de tabletes e fardos de maconha. Na varanda do imóvel, estavam Paulo, Janaina e Caroline. Um Honda Civic também foi apreendido. A droga localizada no Corsa totalizava 527 kg. Além disso, três antenas de starlink de internet foram apreendidas. Na residência de Paulo e Janaina havia um tablete de maconha com 1,2 kg.

Todos os envolvidos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas

Particapação dos membros

Denis era monitorado por tornozeleira eletrônica e admitiu que foi ele quem trouxe o veiculo de Ponta Porã já carregado com as drogas, sua missão era chegar em Campo Grande. Ele alega que não sabia o destino da substância após a entrega.

Jeferson, que é morador de Água Clara, admitiu que era ele quem conduziria o veículo até Três Lagoas, chegando lá entregaria o entorpecente e ganharia sua comissão.

Tiago e a esposa Carolina, que também são de Água Clara, relataram a mesma versão e admitiram as suas participações desde Ponta Porã. Além disso, eles iriam até Três Lagoas na função de batedor, onde também ganhariam suas comissões.

O casal Paulo e Janaina agiram na função de batedor na região de fronteira e deram suporte para que Tiago, Carolina e Jeferson pernoitassem na residência do casal.

Já sobre Denis, assim que chegou a Capital, escondeu o Corsa e retornou para a casa dos demais conduzidos.  

Brasil

Martinelli ganha força para substituir Paquetá na seleção brasileira contra a Noruega

Ele e Danilo Santos são as opções para substituir Lucas Paquetá, lesionado e que deve perder o restante da competição

03/07/2026 22h00

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Lucas Paquetá

Lucas Paquetá Foto: Rafael Ribeiro/CBF

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Gabriel Martinelli trabalhou boa parte do tempo entre os titulares no treinamento da seleção brasileira realizado nesta sexta-feira, 3, o penúltimo antes da partida contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no próximo domingo, 5, em East Rutherford.

Ele e Danilo Santos são as opções para substituir Lucas Paquetá, lesionado e que deve perder o restante da competição, embora permaneça com a delegação em tratamento. O volante do Botafogo também trabalhou entre os 11 titulares, como havia ocorrido na quinta-feira, mas por menos tempo desta vez.

Martinelli tornou-se a principal opção porque, no entendimento da comissão técnica, oferece maior disciplina tática. Paquetá vinha desempenhando a função com forte comprometimento na recomposição defensiva e na cobertura das subidas de Bruno Guimarães, um dos destaques do Brasil neste Mundial, ao lado de Vinícius Júnior.

A entrada de Endrick no lugar de Paquetá, no intervalo da partida contra o Japão, na segunda-feira, ocorreu em razão do contexto do jogo. O Brasil perdia por 1 a 0 e precisava aumentar o poder ofensivo. Na ocasião, Matheus Cunha foi recuado para atuar no meio de campo. A seleção reagiu e venceu por 2 a 1.

Martinelli entrou logo depois, substituindo Matheus Cunha, e desempenhou exatamente a função de Paquetá, recebendo elogios internos. Carlo Ancelotti considera o atacante do Arsenal um jogador inteligente e com excelente leitura tática.

O plano inicial de Ancelotti para a Copa do Mundo era atuar com quatro atacantes e dois meio-campistas. A ideia, porém, foi desmontada por diferentes fatores antes mesmo do início da competição.

Primeiro, Estêvão, titular pelo lado direito, sofreu uma grave lesão e ficou fora da convocação. Depois, Luiz Henrique, apontado como principal candidato à vaga, não apresentou o desempenho esperado no início da preparação.

Houve ainda a avaliação, compartilhada com o treinador por parte do elenco, de que o meio de campo precisava de mais consistência Com isso, Lucas Paquetá ganhou a posição de titular, e Ederson foi convocado para ocupar a vaga aberta pela lesão do lateral Wesley. Essa avaliação permanece.

A seleção ainda fará um treinamento antes de enfrentar a Noruega. Neste sábado, 4, a atividade será às 11h no horário local (12h de Brasília), no Columbia Park, centro de treinamento que serve de base para a equipe em Morristown, Nova Jersey.

Educação

Enem 2026 tem 5 milhões de inscritos e registra maior número de candidatos desde 2022

O número representa aumento de 47,1% em relação à edição de 2022

03/07/2026 21h00

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Em MS, mais de 61 mil candidatos se inscreveram para o Enem 2026

Em MS, mais de 61 mil candidatos se inscreveram para o Enem 2026 Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 registrou 5.055.818 inscritos, o maior número de candidatos desde 2022.

O balanço preliminar foi divulgado nesta sexta-feira, 3, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e representa aumento de 47,1% em relação à edição de 2022.

Segundo a Instituto, o crescimento foi impulsionado por mudanças implementadas nesta edição, entre elas a inscrição automática dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública e a ampliação da rede de aplicação das provas.

Neste ano, alunos da rede pública que estão concluindo o ensino médio tiveram a inscrição realizada automaticamente pelo sistema.

Para participar, bastou acessar a Página do Participante para confirmar os dados cadastrais e informar o município onde fariam a prova, além da língua estrangeira escolhida.

O Inep também ampliou em 95 municípios a rede de aplicação do exame, medida que busca reduzir a necessidade de deslocamentos dos candidatos.

As provas serão realizadas nos dias 8 e 15 de novembro, em todos os estados e no Distrito Federal.

Também nesta sexta-feira, o Instituto disponibilizou o resultado das solicitações de atendimento especializado.

Os candidatos que tiveram o pedido negado poderão apresentar recurso até 3 de julho, com o envio da documentação comprobatória. O resultado dos recursos será divulgado em 10 de julho.

Principal porta de entrada para o ensino superior no País, o Enem é utilizado em programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

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