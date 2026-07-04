De Ponta Porã à Capital: seis são presos com 528 kg de droga - Foto: Divulgação Policia Militar

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Na tarde desta sexta-feira (3), a Polícia Militar realizou a Operação Protetor, onde prendeu seis pessoas, envolvidas no crime de tráfico de drogas. Os suspeitos foram detidos no bairro Vila Santa Eugênio, em Campo Grande, após retornarem de Ponta Porã. Os suspeitos foram identificados como Paulo, Janaina, Denis, Tiago, Carolina e Jeferson.

Durante uma abordagem em Ponta Porã, Denis, Tiago, Carolina e Jeferson foram abordados em um veículo Volkswagen Golf. Na ocasião, foram revistados e não carregavam nada de ilícito. Porém, apresentaram contradições na entrevista.

Na sequência, também foi abordado o veículo Honda Civic, ocupado pelo casal Paulo e Janaina, onde ambos também apresentaram contradições durante a entrevista.

Em checagem, feita através de câmeras de segurança pelas rodovias, ficou evidenciado que os dois veículos estavam viajando juntos, tanto na ida quanto na volta de Ponta Porã.

Em determinado momento do retorno do município, passou a rodar pelas rodovias um carro do modelo Corsa, suspeito de ser utilizado para o transporte das drogas e os outros veículos na função de batedores.

Com as informações apuradas, as autoridades intensificaram o patrulhamento para abordar os veículos envolvidos. Na sexta-feira (3), localizaram o Corsa estacionado na via pública, em frente a um imóvel na Rua 23 de Outubro. No local, Denis e Jeferson saiam da casa para abastecer o veículo. Na sequência, saiu do local o Golf, conduzido por Tiago.

Em meio a abordagem, os policiais visualizaram dentro do veículo dezenas de tabletes e fardos de maconha. Na varanda do imóvel, estavam Paulo, Janaina e Caroline. Um Honda Civic também foi apreendido. A droga localizada no Corsa totalizava 527 kg. Além disso, três antenas de starlink de internet foram apreendidas. Na residência de Paulo e Janaina havia um tablete de maconha com 1,2 kg.

Todos os envolvidos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas

Particapação dos membros

Denis era monitorado por tornozeleira eletrônica e admitiu que foi ele quem trouxe o veiculo de Ponta Porã já carregado com as drogas, sua missão era chegar em Campo Grande. Ele alega que não sabia o destino da substância após a entrega.

Jeferson, que é morador de Água Clara, admitiu que era ele quem conduziria o veículo até Três Lagoas, chegando lá entregaria o entorpecente e ganharia sua comissão.

Tiago e a esposa Carolina, que também são de Água Clara, relataram a mesma versão e admitiram as suas participações desde Ponta Porã. Além disso, eles iriam até Três Lagoas na função de batedor, onde também ganhariam suas comissões.

O casal Paulo e Janaina agiram na função de batedor na região de fronteira e deram suporte para que Tiago, Carolina e Jeferson pernoitassem na residência do casal.

Já sobre Denis, assim que chegou a Capital, escondeu o Corsa e retornou para a casa dos demais conduzidos.