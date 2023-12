OPERAÇÃO BOAS FESTAS

Operação será realizada no período de Natal e Ano Novo com foco em reduzir e evitar crimes

O policiamento será reforçado durante o fim deste ano e início do próximo, nas áreas urbanas de Campo Grande e cidades do interior de Mato Grosso do Sul.

A Operação Boas Festas foi lançada nesta segunda-feira (11), pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, e se estenderá até o dia 5 de janeiro de 2024.

Neste ano, a novidade é um Batalhão Virtual em Campo Grande, que atuará de forma integrada com a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana.

Segundo a corporação, o reforço do policiamento no período que compreende o Natal e o Ano Novo tem como foco a prevenção e a redução de crimes nas datas festivas, além do aumento da segurança e bem-estar da população e proteção do patrimônio, bens, serviços, instalações públicas e bens de uso comum do povo.

A colaboração com a Guarda no planejamento e cumprimento das ações, segundo a PM, fortalecerá a resposta às ocorrências e garantirá uma presença mais efetiva em áreas estratégicas da cidade.

O reforço será feito em locais considerados estratégicos. A polícia não divulgou os endereços, mas ressaltou que todos os bairros receberão esse reforço, por meio de rondas ostensivas e ações educativas e preventivas.

Nas cidades do interior do Estado, o policiamento terá foco nos centros comerciais e locais com maior circulação de pessoas.

Serão destinadas equipes compostas por policiais militares para os municípios com grande fluxo de turistas, principalmente nos dias próximos ao Natal e Réveillon.

As ações preventivas ocorrem tradicionalmente no fim de ano, em razão do aumento do fluxo de pessoas pelas áreas comerciais, devido às compras para as festas de fim de ano e ao pagamento do 13º salário.