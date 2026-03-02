MEC publica 2ª chamada do Prouni 2026

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta segunda-feira (2) o resultado da segunda chamada do processo seletivo para o primeiro semestre de 2026 do Programa Universidade para Todos (Prouni), no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Os estudantes pré-selecionados precisam entregar a documentação pertinente na instituição de educação superior em que foram selecionados para comprovar as informações prestadas em sua inscrição até o dia 13 de março.

O candidato pode comparecer à instituição de educação superior ou encaminhar a documentação por meio eletrônico. Esta é a maior edição da história do Prouni, com a oferta de 594.519 bolsas, sendo 274.819 integrais (de 100%) e 319.700 parciais (de 50%).

A instituição deverá disponibilizar, em suas páginas na internet, campo específico para o encaminhamento.

Caso não seja possível, deverá orientar colaboradores para receberem a documentação fisicamentenos locais de oferta de curso em que houver candidatospré-selecionados,nos horários de funcionamento da instituição. Todas as informações sobre as regras do processo seletivo estão no Edital nº 2/2026.

Lista de espera

Para participar da lista de espera do Prouni, o candidato deverá manifestar seu interesse por meio do Portal Acesso Único nos dias 25 e 26 de março de 2026.

A lista estará disponível na página do Prouni, no mesmo portal, a partir do dia 31 de março, para consulta pelas instituições de educação superior e pelos candidatos.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, na Página do Participante, a declaração de atendimento às condições para a certificação de conclusão do ensino médio.

O documento permitirá a pré-matrícula em instituições de educação superior de candidatos do Prouni, do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) que, além de alcançarem os critérios para certificação do ensino médio por meio do Enem, também se enquadrarem nos pré-requisitos e prazos estabelecidos pelas instituições de ensino.

Prouni

Criado em 2004 e instituído pela Lei nº 11.096/2005, o Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas.Oprograma ocorre duas vezes ao ano e tem comopúblico-alvo o estudante brasileiro sem diploma de nível superior.

