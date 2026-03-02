Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MEC publica 2ª chamada do Prouni 2026

Prazo para entrega de documentos vai até 13 de março

Alison Silva

Alison Silva

02/03/2026 - 14h32
O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta segunda-feira (2) o resultado da segunda chamada do processo seletivo para o primeiro semestre de 2026 do Programa Universidade para Todos (Prouni), no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Os estudantes pré-selecionados precisam entregar a documentação pertinente na instituição de educação superior em que foram selecionados para comprovar as informações prestadas em sua inscrição até o dia 13 de março.

O candidato pode comparecer à instituição de educação superior ou encaminhar a documentação por meio eletrônico. Esta é a maior edição da história do Prouni, com a oferta de 594.519 bolsas, sendo 274.819 integrais (de 100%) e 319.700 parciais (de 50%).  

A instituição deverá disponibilizar, em suas páginas na internet, campo específico para o encaminhamento.

Caso não seja possível, deverá orientar colaboradores para receberem a documentação fisicamentenos locais de oferta de curso em que houver candidatospré-selecionados,nos horários de funcionamento da instituição. Todas as informações sobre as regras do processo seletivo estão no Edital nº 2/2026.  

Lista de espera

Para participar da lista de espera do Prouni, o candidato deverá manifestar seu interesse por meio do Portal Acesso Único nos dias 25 e 26 de março de 2026.

A lista estará disponível na página do Prouni, no mesmo portal, a partir do dia 31 de março, para consulta pelas instituições de educação superior e pelos candidatos.   

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, na Página do Participante, a declaração de atendimento às condições para a certificação de conclusão do ensino médio.

O documento permitirá a pré-matrícula em instituições de educação superior de candidatos do Prouni, do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) que, além de alcançarem os critérios para certificação do ensino médio por meio do Enem, também se enquadrarem nos pré-requisitos e prazos estabelecidos pelas instituições de ensino.

Prouni

Criado em 2004 e instituído pela Lei nº 11.096/2005, o Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas.Oprograma ocorre duas vezes ao ano e tem comopúblico-alvo o estudante brasileiro sem diploma de nível superior.

Dourados

Operação desmantela acampamento clandestino com 4 toneladas de maconha em MS

Segundo a investigação, grupo planejava substituir parte da carga de melancia pela droga

02/03/2026 14h00

Foto: Divulgação / Defron

Uma operação conjunta entre o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) na madrugada deste domingo (1º), apreendeu 4 toneladas de maconha, além de sete pistolas em um acampamento clandestino Estrada do Potreirito, zona rural de Dourados. Sete pessoas foram presas.  

Conforme a polícia, as equipes monitoravam o espaço utilizado como base para o carregamento de ilícitos. No local, interceptaram um caminhão Volvo, carregado com melancias, que havia atolado durante a logística criminosa. Dois veículos, uma Toyota Hilux e um Fiat Siena, davam apoio à operação para tentar desatolar o caminhão e dar seguimento ao transporte.

Durante a incursão no acampamento, além da carga de droga, os policiais localizaram sete pistolas de diversas marcas com carregadores. Três homens e quatro mulheres foram presos em flagrante. Segundo a investigação, o grupo planejava substituir parte da carga de melancia pela droga para o escoamento do material.

Enquanto parte do grupo cuidava da guarda do entorpecente no acampamento, outros realizavam o suporte logístico e a condução dos veículos.

Os presos, o armamento, os veículos e a droga, avaliada em aproximadamente R$ 8,3 milhões, foram encaminhados à sede da Defron, em Dourados.

A ação é parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

tjms

Desembargador abre mão de supersalário e pede aposentadoria

Djailson de Souza, de 65 anos, teve salário bruto de R$ 147 mil em janeiro e poderia ficar no Tribunal de Justiça de MS por mais 9,5 anos

02/03/2026 12h32

Djailson de Souza tomou posse no Tribunal de Justiça em outubro do ano passado e menos de cinco meses depois pediu aposentadoria

Djailson de Souza tomou posse no Tribunal de Justiça em outubro do ano passado e menos de cinco meses depois pediu aposentadoria

Menos de cinco meses depois de ser promovido a desembargador, por antiguidade, Djailson de Souza teve seu pedido de aposntadoria voluntária publicado no diário oficial da Justiça nesta segunda-feira (2) e a partir desta terça-feira (3) ele deixa de trabalhar no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Filho de lavradores baianos e nascido em Bataguassu, na região da divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo, Djailson foi empossado no Tribunal de Justiça em 21 de outubro do ano passado. 

Ele completou 65 anos em agosto do ano passado e poderia seguir na magistratura por mais dez anos, já que a aposentadoria compulsória ocorre somente aos 75 anos. Mas, como tem idade e tempo de contribuição (35 anos de magistratura) suficientes, decidiu "pendurar as chuteiras".  

No começo do mês, seu salário bruto ultrapassou os R$ 146 mil, conforme o site da transparência do Tribunal de Justiça. Pelo menos outros 30 desembargadores também já poderiam pedir aposentadoria, mas preferem seguir na ativa por conta dos altos rendimentos.

Em janeiro teve desembargador que recebeu R$ 281,2 mil. Depois de se aposentar, os rendimentos dos aposentaos caem em praticamente 50%. 

Após atuar em cartórios e concluir a graduação em Direito em 1983, Djailson trabalhou como advogado e professor, consolidando sua vocação para a magistratura, onde ingressou em 1990. 

Desde então, atuou Vara da Infância e Juventude de Sete Quedas, na 1ª Vara Cível de Corumbá e na 7ª Vara do Juizado Especial em Campo Grande. Em 2014, assumiu a Vara do Juizado Especial de Trânsito, onde permaneceu até sua promoção a desembargador. 

A aposentadoria precoce confirma sua versão de que não tinha pretensão de atuar no topo do judiciário estadual, já que nunca tentou ser promovido por merecimento. “Eu nunca me candidatei para vir para cá, as coisas aconteceram pela minha dedicação. Comecei de baixo e hoje estou aqui. Me sinto realizado. O trabalho só vale a pena se for digno, sempre penso nas consequências de cada ato meu”, disse Djailson ao ser escolhido. 

E a saída de Djailson deve se a segunda baixa neste começo de 2026 no tribunal que tem 37 desembargadores.  Ary Raghiant Neto, indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), anunciou que pretende renunciar ao cargo ainda neste mês. Ele foi nomeado novembro de 2022.

