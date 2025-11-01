Médico é preso com carga de Iphones avaliada em R$ 2 milhões

Rafael Andrade de Amorim, de 36 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (31), após ser flagrado transportando uma carga de eletrônicos de alto valor, avaliada em R$ 2,2 milhões. A abordagem ocorreu no Anel Viário de Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande, próximo ao trevo da Avenida Guaicurus.
O carro do médico foi parado por volta das 19h pela Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o chefe da PRF em Dourados, Waldir Brasil, durante a fiscalização, as autoridades notaram alterações no porta-malas e no assoalho do veículo.
Ao ser questionado, ele informou que vinha de Ponta Porã e que havia concluído recentemente o curso de medicina no Paraguai. Disse ainda que estava retornando para Dourados, cidade onde reside.
A desconfiança dos policiais levou à abertura de um compartimento oculto, onde estavam escondidos 289 iPhones dos modelos 17, 16, 15 e 14, além de 13 iPads e um videogame PlayStation 5.
Os produtos trazidos do Paraguai sem nota fiscal tinham como destino o estado de São Paulo. O médico recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Polícia Federal em Dourados, junto com o veículo e o material apreendido.
Na semana passada, um comerciante de 47 anos, dono de uma loja de roupas em Dourados, também foi preso pela PRF. A abordagem ocorreu na BR-163, o homem viajava com a esposa em um Volvo quando os policiais encontraram compartimentos ocultos no painel e no porta-malas do veículo. Dentro deles estavam 139 iPhones, 30 AirPods (fones de ouvido sem fio) e um Power Adapter, avaliados em R$ 1,7 milhão.
Segundo os policiais, os aparelhos haviam sido importados ilegalmente do Paraguai e seriam levados para São Paulo, onde seriam vendidos sem nota fiscal. O comerciante e a esposa foram encaminhados à Polícia Federal, suspeitos de integrar uma rede de descaminho que atua na região de fronteira.