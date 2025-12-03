Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

VIOLÊNCIA

Medidas protetivas atingem a maior média mensal este ano

Ao todo, foram pedidas mais de 14,5 mil restrições contra supostos agressores de mulheres este ano em Mato Grosso do Sul, dos quais 88,6% foram concedidas

Felipe Machado

03/12/2025 - 09h00
Usadas para proteger mulheres em situação de violência familiar ou doméstica, as medidas protetivas de urgência já ultrapassaram 14,5 mil solicitações neste ano em Mato Grosso do Sul, o que resulta em uma média mensal de quase 1,3 mil, a maior desde quando os dados começaram a ser contabilizados, em 2015.

Conforme o Monitor da Violência contra a Mulher, disponibilizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, foram solicitadas 14.532 medidas protetivas até o fim de novembro, das quais 12.885 foram concedidas, o que corresponde a 88,67% dos pedidos. Sobre o recorte mensal, a média de solicitações está na casa dos 1,3 mil.

Em comparação com outros anos, 2023 teve o maior número em solicitações totais, com 15.401, enquanto no ano passado houve recorde de medidas protetivas concedidas, com 14.809, porém, a média mensal desses anos foi de 1,2 mil.

Recentemente, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul (DPGE-MS) divulgou que as medidas protetivas solicitadas a partir do órgão saltaram de 1.536 em 2024 para 3.806 este ano, considerando aquelas que foram outorgadas pelo Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem).

“Identificamos que 58% das mulheres atendidas pelo núcleo são pretas, 53,7% são solteiras, e metade está entre 30 e 45 anos, faixa etária associada ao maior risco de violência doméstica e feminicídio, seguindo o cenário nacional. Esse perfil retrata a realidade de um atendimento voltado a mulheres que acumulam desigualdades raciais, sociais, econômicas e de acesso à rede de proteção”, analisa a coordenadora e defensora pública Kricilaine Oksman.

Porém, mesmo diante do alto número de medidas protetivas espalhadas pelo Estado, ocorreram 38 feminicídios nos 11 meses deste ano, mais do que nos últimos dois anos, quando foram registrados 35 e 30 feminicídios, respectivamente, neste período.

No último caso, ocorrido em Dourados, Alliene Nunes Barbosa foi morta pelo ex-companheiro, Cristian Alexandre Cebeza Henrique, do qual tinha medida protetiva. Ele inclusive usava tornozeleira eletrônica. 

DESTAQUE NACIONAL

A Lei Maria da Penha determina que haja urgência em conceder as medidas protetivas a mulheres em situações de risco ou sob ameaça iminente de violência doméstica e familiar, seja física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial.

No Brasil, 13 estados não cumprem o prazo de 48h para a concessão da medida que, segundo especialistas, é um “instrumento eficaz e deve ter sua aplicação incentivada”.

Em 2024, foram concedidas 598.457 medidas protetivas a mulheres em todo o País. Somente em Mato Grosso do Sul, 14.558 foram registradas – o 12º estado com menor número de medidas concedidas.

A pesquisa também mostrou que, em Mato Grosso do Sul, 95% dos pedidos foram atendidos – o 8º estado que mais concede as medidas no Brasil. A média do País é de 92% dos pedidos atendidos. Porém, a média deste ano está abaixo desta apresentada.

A Lei Maria da Penha prevê diferentes medidas protetivas, que podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, dependendo da gravidade do caso. A penalidade para o descumprimento da lei foi ampliada em 2024. Antes a pena era de 3 meses a 2 anos de detenção, enquanto hoje é de 2 a 5 anos de reclusão.

REPERCUSSÃO NEGATIVA

Desde sua inauguração em 2015, a Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande tem sido apontada como uma referência em relação à política pública a favor das mulheres. Porém, em fevereiro deste ano, a morte da jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos, colocou em xeque a eficácia do atendimento da entidade.

No mesmo dia em que foi assassinada pelo seu ex-noivo Caio Nascimento, de 35 anos, Vanessa procurou atendimento e ajuda na Casa da Mulher Brasileira da Capital, mas não foi atendida como deveria e foi encontrada morta horas depois.

Após esse caso, outras vítimas de violência doméstica relataram terem recebido o mesmo tipo de tratamento quando foram até o local.

A pressão foi tão grande que o governo do Estado veio à público admitir falhas na rede de proteção às mulheres vítimas de violência e no atendimento prestado a Vanessa.

Entre as ações adotadas após o caso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) anunciou a instalação de uma nova vara judicial dentro da Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande.

Já a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) propôs a implementação de programa de capacitação e treinamento humanizado para policiais e funcionários da Casa da Mulher Brasileira. O Monitor da Violência contra a Mulher também surgiu após este caso.

*SAIBA

A Central de Atendimento à Mulher pode ser acionada pelo número 180. 

AÇÃO POPULAR

Ex-candidato a prefeito entra com ação para Município intervir no transporte coletivo

Relatório identificou enriquecimento ilícito, dano ao erário e responsabilidade civil e administrativa da concessionária.

02/12/2025 19h25

Relatório aponta que há veículos com mais de 15 anos de uso, sendo que o limite é de cinco anos

Relatório aponta que há veículos com mais de 15 anos de uso, sendo que o limite é de cinco anos Foto: Gerson Oliveira

O ex-cadidato à prefeitura, Luso Queiroz (PT) entrou com ação popular na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, solicitando a intervenção administrativa imediata do Poder Executivo Municipal e do Ministério Público Estadual na concessão dos serviços de transporte coletivo urbano, operado pelo Consórcio Guaicurus. 

De acordo com a ação popular movida por Queiroz, a intervenção se impõe para:

  • assegurar a continuidade e adequação do serviço público, hoje em situação de colapso;
  • reestabelecer a confiança social e institucional no sistema de transporte;
  • garantir transparência, controle e eficiência na aplicação dos recursos públicos;
  • sanear irregularidades operacionais, financeiras e contratuais;
  • preparar a reorganização estrutural da concessão, inclusive sua caducidade ou relicitação, caso necessário.

A ação popular tem como base o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do transporte coletivo. Luso menciona as obrigações contratuais por parte do Consórcio Guaicurus e a necessidade de auditoria independente junto à concessionária, que segundo ele, apresentou falhas que comprometem a transparência e a continuidade do serviço público essencial já ofertado pela empresa responsável pela mobilidade urbana da Capital. 

Cabe destacar que o relatório identificou enriquecimento ilícito, dano ao erário e responsabilidade civil e administrativa da concessionária.

“Tal omissão da Prefeitura, ao não adotar qualquer medida corretiva mesmo diante de provas robustas e recomendações expressas do Poder Legislativo caracteriza grave dever constitucional de garantir a eficiência, moralidade e regularidade dos serviços públicos delegados”, destacou. 

“A omissão perpetua o colapso do sistema de transporte coletivo e agrava o prejuízo social imposto à população de Campo Grande”, completou.

Luso também usa como base os descumprimentos contratuais, a precariedade da frota do Consórcio Guaicurus e os possíveis atos de desvio financeiro ao longo dos anos.

De acordo com a ação popular, a frota média ultrapassa os oito anos, sendo que o limite contratual é de até cinco. Além disso, há veículos com mais de 15 anos de uso, em total desconformidade com o Caderno de Encargos.

Outros pontos abordados são: falta de manutenção preventiva e corretiva, com falhas mecânicas recorrentes, quebras e superlotação; inexistência de seguros obrigatórios. 

Em relação às irregularidades financeiras e possíveis atos de desvios, o documento aponta:

  • uma transferência indevida de R$ 32 milhões do Consórcio Guaicurus à empresa Viação Cidade dos Ipês, sem justificativa contratual nem retorno ao serviço público.
  • uma alienação de imóvel da Viação Cidade Morena, avaliado em R$ 14.405.170,30, sem destinação transparente ou reinvestimento no sistema.
  • omissão contábil de receitas e fluxos de caixa desde 2012, conforme constatado pela CPI do Transporte Coletivo (2025);
  • pleitos judiciais por reequilíbrio econômico-financeiro e aumento tarifário, mesmo com descumprimentos evidentes das obrigações contratuais.

O ex-candidato a prefeito também aponta que órgãos públicos do poder concedente, como a AGEREG e a AGETRAN, foram omissos ao deixarem de exercer o dever de fiscalização, aplicando sanções formais sem execução prática. Também relatou que houve falta de auditoria operacional, técnica e financeira desde 2018.

Por fim, a ação popular destaca que as subvenções e subsídios públicos continuam sendo repassados ao Consórcio, sendo que R$ 33 milhões foram destinados em 2024 e R$ 19 milhões em 2025, sem contrapartida efetiva de melhoria do serviço.

OBRAS

Antiga rodoviária: proprietários pedem isenção do IPTU por 4 anos

"Sem ninguém poder trabalhar, vender ou alugar", lojistas do local ficaram reféns dos atrasos nas obras

02/12/2025 18h15

Prazo da reforma da antiga rodoviária de Campo Grande é prorrogado para dezembro

Prazo da reforma da antiga rodoviária de Campo Grande é prorrogado para dezembro Foto: Gerson Oliveira

O término das obras do Centro Comercial Condomínio Terminal do Oeste, mais conhecido como a antiga rodoviária de Campo Grande, segue como uma incógnita na região central da Capital. Na manhã desta terça-feira (2), a pauta foi levada pelo síndico do local, Paulo Pereira, à Tribuna da Câmara Municipal em sessão ordinária.

Diante dos constantes atrasos para entrega das obras, com prazo inicial para terminar em 2023, Paulo cobra uma data fixa para conclusão da construção e a isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos proprietários, que enfrentam dificuldades para usar o espaço. 

O motivo do pedido para que o IPTU seja extinto neste ano ano ou pelos quatro anos é que os proprietários ficaram reféns destas obras “sem ninguém poder trabalhar, vender ou alugar”. 

Além disso, o síndico também pontuou quatro erros de projeto que foram responsáveis pelos atrasos, resultando em aditivos na obra. Parte do prédio é da iniciativa privada e outra parte do poder público. Um dos erros foi a retirada das telhas da parte dos proprietários.

“Precisamos que nossas telhas sejam devolvidas e precisamos de uma data fixa para término dessa obra. Chega de obra pública dar prejuízo para nós que pagamos altos impostos”, cobrou o síndico. Para o investimento, foram aportados R$ 17 milhões.

O segundo erro foi o problema no estacionamento, onde era a parada dos ônibus urbanos, que seria de fundação e sondagem. No local, “ficaram materiais jogados, atrapalhando a comunidade, os moradores e os proprietários”, relatou. 

Já o terceiro erro foi do ar condicionado, que precisaria de mais R$ 3,5 milhões para resolver. Por último, apontou que uma rampa foi construída de forma errada, pois está escorada por andaimes para não cair, depois de ter consumido vários caminhões de concreto.

Atrasos e investimento

A obra de requalificação do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu foi licitada em junho de 2022 e era para ter terminado em meados de 2023, já que a previsão inicial era de 360 dias. Posteriormente, o prazo foi adiado para junho desse ano, e foi novamente suplementado com mais 150 dias, sendo atualizado para o fim deste ano.

Em reportagem do Correio do Estado em junho desse ano, quando o contrato completou três anos desde sua assinatura, o Executivo Municipal disse que a demora na conclusão da construção era motivada pela necessidade de reprogramar o projeto, a fim de acrescentar alguns ajustes.

Além dos constantes atrasos na entrega, a obra também passou por inúmeros reajustes financeiros. O valor total do contrato está em R$ 24.157.865,28, sendo R$ 7.559.056,51 somente de aditivos.

