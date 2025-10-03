Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Medo do metanol leva boêmios a trocar destilado por cerveja

Comerciantes confiam em fornecedores e acreditam que ameaça de substância química não vai afetar fluxo de clientes

Alison Silva

Alison Silva

03/10/2025 - 19h00
O temor provocado pela suspeita de contaminação por metanol em bebidas destiladas tem mudado os hábitos de parte dos consumidores na noite campo-grandense, que, por ora,  migraram do destilado para a cerveja e o chope. 

Após a morte de um jovem de 21 anos, investigada como possível intoxicação pela substância tóxica, bares e restaurantes intensificaram a vigilância sobre fornecedores, mas confiam que a crise não vai afastar o público.

Na avaliação dos estabelecimentos, a preocupação existe, mas não chegou a virar pânico.

“Graças a Deus ninguém questionou a veracidade e a procedência dos nossos produtos, ninguém tem entrado no assunto do metanol”, afirma Ana Jéssica Marioti, 31 anos, gerente do Boteco Juanita, localizado na Rua Sete de Setembro, região central.

Bar Juanita foi aberto em junho deste anoAna Jésica Marioti / Foto: Paulo Ribas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ela explica que o bar faz pedidos diretamente com distribuidoras e orientou funcionários a checar lacres e selos de certificação. “A gente trabalha bastante com cerveja e chope, mas recebemos também whisky e tequila. Tudo com selo certinho”, complementou. 

Jenifer Tabosa, gerente do Maracutaia Bar / Foto: Paulo Ribas 

O mesmo tom aparece no Maracutaia Bar, onde a gerente Jenifer Tabosa, 35 anos, admite o impacto da notícia, mas minimiza riscos para a casa com capacidade para 300 pessoas. “No momento, acreditamos que a suspeita de uso do metanol até atinja o movimento, mas o nosso forte é o chope. Além disso, trabalhamos com fornecedores certificados, então estamos tranquilos”, diz .

Ela reforça que os colaboradores foram orientados sobre cuidados, embora reconheça que parte do público jovem gosta de misturar vodca com refrigerante. “A galera sai daqui e vai tomar outra, mas pelo menos aqui a gente garante a procedência”, complementou. 

Com 13 anos de casa, Ivan Rodrigues Pedreira, gerente do Bar Mercearia, na Rua 15 de Novembro, diz que as piadas dos clientes mostram que o assunto já circula na mesa de boteco. “O pessoal às vezes brinca: ‘olha, essa não está batizada com metanol, né?’. A gente sorri, mas sabe que o pessoal acompanha o noticiário também.” Segundo ele, o espaço está de portas abertas para atender 200 clientes simultâneos, já que o espaço confia nos mesmos fornecedores há duas décadas, principal blindagem contra riscos, afirma. 

Ivan Rodrigues, gerente do Bar MerceariaIvan Rodrigues, gerente do Bar Mercearia / Foto: Paulo Ribas 

Entre os clientes, o receio é claro. Christian Lopes, técnico em administração de 25 anos, garante que, pelo menos por enquanto, não arrisca nos destilados. “Com essa informação de suspeita de metanol nas bebidas, nem pensar que eu vou arriscar. Fica perigoso, e a gente fica em dúvida sobre consumir destilado”, afirmou junto de três amigas, uma delas, optou por drink sem álcool, enquanto as demais tomavam cerveja. 

Christian saiu para beber com as amigas e preferiu não arriscar com destilados Escreva a legenda aqui

A preocupação ganhou força depois que o Ministério Público instaurou procedimento administrativo para investigar adulterações em Mato Grosso do Sul. A Abrasel-MS também iniciou articulações com a polícia para orientar bares e restaurantes sobre a compra legal de bebidas.

Em São Paulo, epicentro da crise, casos de intoxicação já foram confirmados, com mortes atribuídas à ingestão de bebidas adulteradas. Em Campo Grande, o jovem que morreu relatou ter consumido whisky, cachaça e pinga comprada em comércio local. Ele deu entrada na UPA Universitário com náusea, vômitos escuros e mal-estar gástrico, mas não resistiu após sofrer parada cardiorrespiratória.

O episódio acendeu alerta sanitário em Mato Grosso do Sul, mas, por ora, a boemia da capital parece se ajustar. Com desconfiança sobre os destilados, o caminho mais seguro para muitos consumidores tem sido recorrer ao copo de chope ou à cerveja gelada — rituais que, no fim das contas, continuam preservando o encontro no bar.

MPMS

Justiça determina obras emergenciais na ponte sobre o Rio Paraguai em Corumbá

De acordo com o MPMS, foram encontradas irregularidades que comprometem a estrutura, apresentando riscos de acidentes e ambientais, caso venha a colapsar

03/10/2025 18h00

Caso as medidas não sejam adotadas, a Agesul pode ser penalizada com multas de R$50 mil por dia

Caso as medidas não sejam adotadas, a Agesul pode ser penalizada com multas de R$50 mil por dia Divulgação/Saul Schramm

A Justiça de Mato Grosso do Sul ordenou que o Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) realize intervenções emergenciais na ponte sobre o Rio Paraguai, localizada na BR-262, em Corumbá, a cerca de 420 quilômetros de Campo Grande. A decisão foi proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Corumbá nesta quinta-feira (2). 

Se as medidas não forem adotadas, o Estado poderá ser penalizado com uma multa diária de R$50 mil. 

O magistrado reconheceu a gravidade das anomalias estruturais identificadas pela Defesa Civil de Corumbá e determinou uma série de ações a serem executadas em até 72 horas, como a instalação de sinalização reforçada, restrições ao tráfego de veículos pesados e fiscalização permanete de sobrecarga, utilizando balanças móveis ou outro método equivalente. 

Também foi ordenado o início imediato de obras para recuperação das juntas de dilatação e da pista de rolamento, com no máximo sete dias para apresentação de um relatório técnico detalhado das intervenções. 

Condições da estrutura

A ponte já enfrentava problemas estruturais há meses. De acordo com o Promotor de Justiça Pedro de Oliveira Magalhães, uma vistoria técnica da Defesa Civil Municipal, realizada em setembro deste ano, apontou deterioração crítica na estrutura da ponte. Entre os problemas, foram encontrados buracos e fissuras na pista de rolamento, vergalhões expostos, falhas nas juntas de movimentação, com ausência dos elastômeros em vários segmentos, e deslocamentos nas lajes da estrutura. 

Segundo o documento, essas condições comprometem a integridade da estrutura e representam risco iminente de acidentes, além de comprometer o ecossistema local, caso venha a desabar. 

O Estado alegou que a ponte está segura e que já existe um plano de recuperação com prazo de execução de 24 meses, mas o argumento foi considerado insuficiente, visto os riscos apontados pelo Ministério Público. Para o Judiciário, o cronograma estadual prevê ações relevantes apenas a partir do oitavo mês de execução, o que é "incompatível com a urgência da situação".

 

Inauguração

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande

Estreia da famosa loja de cosméticos contou com participação de influenciadoras do mundo da moda e maquiagem

03/10/2025 17h45

Rede francesa de cosméticos abre primeira loja em Mato Grosso do Sul

Rede francesa de cosméticos abre primeira loja em Mato Grosso do Sul Divulgação

Nesta sexta-feira (3), o Shopping Campo Grande recebeu um grande público para a inauguração da primeira loja da Sephora em Mato Grosso do Sul. Antes da abertura das lojas do Shopping, cerca de 1.300 pessoas ocuparam os corredores do local. 

Para inaugurar a nova unidade, Lele Burnier e Franciny Ehlke, influenciadoras com fama nacional, referências em moda, maquiagem e estilo de vida, foram convidadas especiais da Sephora. 

A abertura oficial da loja estava marcada para às 12h30, porém os fãs começaram a chegar por volta das 1h da madrugada, alguns até dormindo dentro do carro para poderem ocupar os primeiros lugares na fila, como foi o caso da Maytê Garcia e Marcela Guimarães, de 13 anos, que chegaram acompanhadas da mãe de Marcela.

“Valeu muito a pena esperar todo esse tempo. Elas (influencers) são muito lindas e simpáticas, estamos emocionadas demais. Amamos as marcas da Sephora, sempre que viajamos vamos à loja e agora temos uma nossa”, contou Maytê, emocionada, já com a cesta de compras em mãos. 

Os primeiros 150 clientes ainda foram presenteados com vouchers de R$ 150, garantindo uma experiência completa de boas-vindas.

Rede francesa de cosméticos abre primeira loja em Mato Grosso do Sul

Espaço premium

Com área total de 310m², sendo 241m² dedicados ao espaço de vendas, a nova unidade traz o conceito global da Sephora. A arquitetura segue a identidade internacional da marca, com fachada de listras iluminadas, logo flutuante e laje técnica branca, que reforçam modernidade e sofisticação.

Um dos grandes diferenciais é o Beauty Spa, serviço exclusivo da rede, que oferece tratamentos premium e personalizados, ampliando a experiência de autocuidado dos clientes.

Para o diretor de retail da Sephora no Brasil, Décio Bueno, a escolha de Campo Grande para receber sua primeira filial da rede foi estratégica, sobretudo pelo fato de ter mais que dobrado o valor de seu Produto Interno Bruto (PIB) em aproximadamente 15 anos.

“Campo Grande é hoje um dos principais polos econômicos da região Centro-Oeste do Brasil. Entre 2010 e 2021, o PIB da cidade mais que dobrou — saltando de cerca de R$ 15 bilhões para quase R$ 35 bilhões, um crescimento de mais de 130%, segundo o IBGE. Apesar dos impactos da pandemia, em 2021 a cidade já havia registrado um aumento de aproximadamente 15% no PIB, mostrando uma recuperação rápida. Além disso, a economia local é dinâmica: mais de 59% do PIB vem do setor de serviços, complementado pela indústria e administração pública”, explicou o gestor da Sephora em entrevista ao Correio do Estado.

Com presença em mais de 34 países e parte do Grupo LVMH, a Sephora é símbolo de prestígio, inovação e lifestyle. Sua chegada a Campo Grande marca não apenas a inauguração de uma loja, mas um novo capítulo no setor de beleza do estado, conectando consumidores sul-mato-grossenses às maiores tendências e marcas do mundo.
 

