Polícia de MS investiga morte por suposta ingestão de metanol

A morte de um jovem de 21 anos, ocorrida na noite desta quinta-feira (2) em Campo Grande, está sendo investigada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Matheus Santana Falcão faleceu após apresentar sintomas graves logo depois de ingerir bebida alcoólica.
A principal suspeita, segundo as autoridades, é de intoxicação por metanol, hipótese que será confirmada ou descartada somente após a conclusão dos exames laboratoriais.
De acordo com nota divulgada pelo Governo do Estado, o corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), onde passou por exame necroscópico. Amostras foram coletadas e encaminhadas para análise toxicológica. O laudo definitivo deve ser concluído em até 30 dias.
Atendimento médico
Segundo registros da UPA Universitário, Matheus chegou à unidade por volta das 18h20, levado pelo SAMU. No momento da chegada, estava consciente, orientado, comunicativo e sem dificuldade respiratória, embora relatasse mal-estar gástrico, náuseas e um episódio de vômito escurecido.
O jovem informou que havia consumido whisky no sábado e cachaça no domingo, adquirida na conveniência Nashbeer, no bairro Nashiville, após pedido feito ao irmão, Thiago Santana Falcão.
Em entrevista, o proprietário da loja, Sidney, afirmou não se recordar da venda da bebida para o jovem, mas se dispôs a verificar as câmeras de segurança para confirmar. Ele garantiu que todas as bebidas comercializadas na loja possuem procedência comprovada por notas fiscais e ainda afirmou que a bebida consumida pelo jovem se trata da cachaça Camelinho, produzida em Mato Grosso do Sul.
Ao ser triado, foi classificado na cor amarela e aguardava atendimento no saguão quando, após cerca de 15 minutos, apresentou quadro sugestivo de crise convulsiva. Ele foi levado à área vermelha, já inconsciente, e evoluiu para uma parada cardiorrespiratória (PCR).
Equipes médicas iniciaram manobras de reanimação, realizaram intubação orotraqueal e aplicaram protocolos de ressuscitação por mais de 30 minutos, conseguindo reverter temporariamente o quadro. Contudo, Matheus sofreu uma nova PCR minutos depois, desta vez sem resposta às tentativas de reanimação. O óbito foi declarado às 19h53 pelo médico plantonista.
O prontuário do paciente também aponta histórico de etilismo há nove anos, com uso frequente de bebida alcoólica desde os 12 anos. A mãe relatou ainda que ele recorria ao consumo de álcool para conseguir dormir desde os 19 anos.
Investigação policial
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), conduz as investigações. O inquérito apura possíveis crimes de perigo comum qualificado (artigo 258 do Código Penal), falsificação ou adulteração de bebidas (artigo 272) e morte decorrente de fato atípico.
O delegado plantonista da Depac Cepol, Willian Oliveira, determinou diligências na UPA Universitário para recolhimento do frasco da bebida consumida por Matheus. No entanto, a equipe de saúde informou que o recipiente havia sido retido pela Unidade de Resposta Rápida (URR) e seria encaminhado à Vigilância Sanitária.
Amostras de sangue e urina da vítima já foram enviadas para análise no Laboratório Central do Município. Além disso, policiais recolheram outros frascos de bebidas encontrados na residência do jovem, localizada no bairro Jardim Colibri, que também serão submetidos a perícia.
Crise do metanol
O metanol é uma substância química usada como combustível e solvente industrial, mas extremamente tóxica para consumo humano. Diferente do etanol, presente em bebidas alcoólicas comuns, o metanol pode causar cegueira, falência múltipla dos órgãos e morte.
Desde setembro, casos de intoxicação por metanol, provenientes de ingestão de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes, têm preocupado as autoridades. Os casos, que começaram em São Paulo, já se espalharam por mais estados e há investigações no Distrito Federal e em Pernambuco.
A suspeita de que bebidas falsificadas estejam circulando no mercado preocupa autoridades de saúde e segurança pública, que alertam para a importância de adquirir produtos apenas em locais confiáveis, verificando rótulos, lacres e selos de autenticidade.
Orientações ao consumidor
Os sintomas de intoxicação por metanol incluem dor abdominal intensa, náuseas, vômito escuro, tontura, visão turva e convulsões. Em caso de ingestão suspeita, é essencial buscar atendimento médico imediato, já que o tratamento precoce pode salvar vidas.